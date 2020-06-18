‫شركة بريداسارتعلن عن كوكبة من 48 رادارا من رادارات الفتحة الاصطناعية المتقدمة للتطبيقات الحكومية والتجارية

بوكا راتون، فلوريدا، 19 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة PredaSAR Corporation اليوم أنها ستطلق كوكبة من 48 رادارا من رادارات الفتحة الاصطناعية التجارية عبر مدارات متعددة. وستكون هذه الكوكبة الجديدة الكوكبة الأكبر في العالم من الرادارات التجارية المتقدمة التي توفر لعملاء شركة بريداسار الحكوميين والتجاريين صورا ذات جودة غير مسبوقة واستمرارا عالميا لا مثيل له وتسليما سريعا للبيانات.

ويقودبريداساررئيس تنفيذي يحظى باحترام كبير، وهو اللواء روجر تيغ، سلاح الجو الأميركي(متقاعد)، وفريق تنفيذي متمرس يتمتع بخبرة واسعة في مجال الأمن القومي وإمكانية وصول كبيرة إلى رأس المال. شركةبريداسار، المملوكة والمسيطر عليها من قبل الولايات المتحدة، مدعومة من قبل مجلس إدارة يأتي أعضاؤه مجتمعون بأكثر من 100 عام من الخبرة في الأمن القومي، بما في ذلك الجنرال وليام شيلتون، سلاح الجو الأميركي(متقاعد)، اللفتنانت جنرال ريتشارد نيوتن، سلاح الجو الأميركي(متقاعد)، واللواء دوغلاس رابيرغ، سلاح الجو الأميركي (متقاعد).

وقال الرئيس التنفيذي لشركةبريداساروالمؤسس المشارك مارك بيل: “يسعدني أن أعلن عن كوكبةبريداسارالفضائية المـكونة من 48 قمرا صناعيا. إنها توفر قدرات لا مثيل لها تلبي احتياجات الأمن القومي الأكثر إلحاحًا التي يمكن معالجتها من قبل مجموعة تجارية، مما يدل على التزامنا لعملائنا في حكومة الولايات المتحدة. كما يسمح إعداد مثل هذا المستوى العالي لـبريداساربتقديم خدمات متميزة المنتجات والخدمات لعملائنا التجاريين. تتميزبريداساربفريق قيادي معروف ومحترم من المهنيين الموثوق بهم مع عمق وخبرة غير عاديين في كل من القطاع الحكومي والصناعة. مع التكنولوجيا التجارية الرائدة، ستقدم مجموعةبريداسارمنتجات وخدمات بياناتسارالمتطورة الأفضل في فئتها“.

تستخدم المركبة الفضائيةبريداسارحمولة رادارية متقدمة وحائزة على حقوق الملكية لإنشاء صور رادار ذي فتحة تركيبية ثنائية الأبعاد وإعادة بناء ثلاثية الأبعاد للأجسام وسطح الأرض ومنتجات بيانات مخصصة للعملاء. توفر الأقمار الصناعيةسارصورًا عالية الدقة في أي وقت من اليوم وفي أي حالة طقس، وتتغلب على القيود الطبيعية للأقمار الصناعية التقليدية. تمتلك المركبة الفضائيةبريداسارأحدث أنظمة الأقمار الصناعية عالية الجودة والمثبتة في الفضاء لدعم العمليات القابلة للتطوير والقدرة الكاملة في أي مدار. من خلال الاستفادة من تقنياتها المتقدمة، ستقدمبريداساررؤى هامة ومنتجات بيانات لصناع القرار العسكريين والتجاريين بسرعة الحاجة.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركةبريداسارروجر تيغ بالقول “إنه وقت مثير للتواجد في صناعة الفضاء التجارية. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، تقدم شركات الفضاء التجارية قيمة غير مسبوقة لحكومة الولايات المتحدة، مما يمكّن العملاء العسكريين والاستخباراتيين والتجاريين من الحفاظ على قيادة أميركية بالغة الأهمية عبر مؤسساتها وأسواقها. تتطلع إلى مواجهة تحديات عملائنا لتقديم منتجات وخدمات سار.”

حول بريداسار

تأسست في العام 2019، تقوم شركة بريداسار ببناء وستقوم بتشغيل أكبر مجموعة سواتل رادار ذات فتحات تركيبية صناعية وأكثرها تقدمًا في العالم، مما يوفر حلولًا شاملة للعملاء الحكوميين والتجاريين. بريداسار هي الخيار الواضح لحلول سار القوية المدعومة بفريق قيادة موثوق به وذي خبرة ومتمرس مع وصول استراتيجي إلى رأس المال وتكنولوجيا الأقمار الصناعية المتطورة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.predasar.com .

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ديبرا ليما، مديرة العلاقات العامة

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