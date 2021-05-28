‫شركة بروبيوجين وشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية تدمجان شركة ميجينترا المحدودة

إن تك وين شركة “ميجنترا” يسرع من خطة النمو الخاصة بشركة بروبيوجن لعام 2030، ويظهرأن النمو المتزايد لا يقتصر على زيادة السعة، بل يكشف عن واحدة من خطوات عديدة ومهمة فى تنوع أعمال شركة بروبيوجن.

أحدث مصنع لإنتاج الأدوية المحضرة بواسطة الهندسة الوراثية

شركة “ميجنترا” ستعمل على تحسين إمكانية الوصول إلى أدوية الرعاية الصحية الهامة بأسعار تتناسب مع المجتمعات فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، كما ستعمل على تعضيد قدرات الصناعة الإقليمية والمحلية.

الشركة أيضا ستستجيب للإحتياجات الطبية الغير مسددة، كما ستدعم جهود منظمة الصحة العالمية ومؤسسة التمويل الدولية.

تجمع شركة “ميجينترا” بين الخبرة العلمية والتصنيعية فى كلتا الشركتين السلبق ذكرهما – بروبيوجن ومينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية – ولقد تم تأسيسها لتطوير المنتجات وتسويقها في مجال البدائل الحيوية والعلاجات الخلوية والجينية واللقاحات، على أساس الإستفادة من قدرات التطوير القوية لشركة بروبيوجين، والمكانة المرموقة لشركة مينا فارم في أسواق المنطقة.

صرح لوتز هيلبريتش – ماجستير في إدارة الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة بروبيوجين “أن الرعاية الصحية ليست امتيازًا بل حق من حقوق الإنسان”، واستطرد قائلًا: “أننا من خلال إنشاء “ميجينترا” نضرب مثلا على التزامنا بالتغلب على كل أوجه عدم المساواة.

إن شركة بروبيوجين مستمرة طوال الفترة الماضية على طريق النمو، وبتشكيل شركة “ميجينترا” نهدف إلى إسراع معدل الزيادة فى نمونا بينما نقوم بتغيير حياة الملايين ممن هم فى حاجة طبية ملحة، من خلال توفير الأدوية الأحدث تكنولوجيا بأسعار مناسبة.

يشرفني تولي منصب الرئيس التنفيذي لهذا الكيان الجديد. نحن ملتزمون بالمساهمة في إجراء تغيير وتحويّل مسار الرعاية الصحية عبر القارة الأفريقية”.

أضاف دكتور وفيق برديسي – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية: “تمثل ميجينترا نقطة انطلاق في سبيل توحيد منصة دولية لتقنيات الصيدلة الحيوية الذكية مع تطوير الجهود الإقليمية طويلة الأمد وخبرة التصنيع في الشرق الأوسط وأفريقيا. ولطالما أثبتت شركة مينا فارم جدوى التوفيق بين المصالح الإقتصادية وبين المساواة في الحصول على الأدوية المركبة والمعدلة وراثيًا بأسعار مناسبة. لقد كشفت جائحة كوفيد-19 مرة أخرى عن أوجه عدم المساواة العالمية التي تجاهلها العالم لفترة طويلة. وتتعهد “ميجينترا” بضمان الوصول العادل إلى الأدوية الأساسية، وبالتالي المساهمة في مبادرة الصحة العالمية”.

نبذة عن ميجينترا

MiGenTra “ميجينترا” هي شركة أدوية تعمل على تحسين الرعاية الصحية، وهي شركة تابعة لشركة بروبيوجين، تركزعلى توفير الأدوية عالية الجودة بأسعار مناسبة.

تسمح الشركة بتطوير المنتجات في مجال البدائل الحيوية والعلاجات الخلوية والجينية واللقاحات خاصة لمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالي ستوفر الوصول إلى أدوية تحسين الرعاية الصحية الرئيسية، وفى نفس الوقت تعززالقدرة التصنيعية الإقليمية والمحلية في المنطقة.

تجمع شركة “ميجينترا” بين الخبرة العلمية والتصنيعية من كلتا الشركتين: بروبيوجين ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية. ويقع مقرها الرئيسي في برلين، ألمانيا وسيكون مصنعها الرئيسى في القاهرة – مصر.

نبذة عن بروبيوجين

ProBioGen (بروبيوجين) هي شركة متخصصة في تطوير وتصنيع البروتينات العلاجية المركبة.

يؤدي الجمع بين منصة التعبير الجيني CHO.RiGHT® من بروبيوجين ومنصات تطوير العمليات الحديثة، جنبًا إلى جنب مع التقنيات الذكية والمبتكرة الخاصة بالمنتج، إلى إنتاج بيولوجيا بخصائص محسّنة.

يتم إجراء تطوير سريع ومتكامل لخط الخلايا والعمليات، وتطوير تحليلي شامل وتصنيع قوي لممارسات التصنيع الجيدة من قبل فريق من ذوي المهارات العالية والخبرة. يتم تضمين جميع الخدمات والتقنيات في نظام إدارة الجودة الشاملة لضمان الإمتثال لمعايير الأيزو (ISO) والممارسات التصنيعية الجيدة (GMP)الدولية (وكالة الأدوية الأوروبية / إدارة الغذاء والدواء الامريكية).

تعمل شركة بروبيوجين منذ أكثر من 25 عامًا. في موقعين في برلين، حيث يساهم أكثر من 200 موظف في إنشاء علاجات جديدة في الطب والابتكارات الرائدة في جميع أنحاء العالم من خلال عملهم المبدع والدقيق.

نبذة عن مينا فارم

مينا فارم للأدوية هي شركة أدوية رائدة في مصر والشرق الأوسط، والشركة الرائدة فى مجال الأدوية الحيوية في إفريقيا بخبرة أكثر من 20 عامًا في مجال هندسة العمليات الحيوية والخلوية. يقع المقر الرئيسي لشركة مينا فارم في القاهرة، وتقوم بتسويق أكثر من 100 من المنتجات المنقذة والمعززة للحياة، بدءًا من الجزيئات الصغيرة إلى البروتينات المركبة باستخدام الهندسة الوراثيًة، وذلك مع خط علاج مناعي مثير للإعجاب. وبالمشاركة مع شركة بروبيوجن الألمانية فى برلين والتى تملكها شركة مينافارم بالكامل، أسست شركة مينا فارم نموذج أعمال متكامل، مما جعلها حتى اليوم، شركة الأدوية الوحيدة في المنطقة في مجال صناعة الأدوية الحيوية التي تعمل في تسويق الجينات. توظف مينا فارم قوة عاملة تزيد عن 1400، وهي مُدرجة في بورصتي القاهرة والإسكندرية (رمز التداول: MIPH).

https://mma.prnewswire.com/ media/1519171/Production_ Facility.jpg

التواصل مع شركة بروبيوجين: التواصل مع شركة ميجينترا: التواصل مع شركة مينا فارم: د. غابرييل شنايدر د. لوتز هيلبريتش سميحة سكر الرئيس التنفيذي للأعمال الرئيس التنفيذي رئيس وحدة أعمال الأورام المناعية cmo@probiogen.de info@migentra.com samiha.sokar@minapharm.com +49 (0)30 3229 35 100 +49 (0)30 5771 4380 +202 241 431 70 www.probiogen.de www.migentra.com www.minapharm.com

https://mma.prnewswire.com/ media/1519172/MiGenTra_Logo. jpg

https://mma.prnewswire.com/ media/1519170/ProBioGen_Logo. jpg

https://mma.prnewswire.com/ media/1492894/Minapharm_ Pharmaceuticals_Logo.jpg