‫شركة الرياضات الإلكترونية نودوين تجمع 164 كرونا من استثمارات رأس المال من شركة الألعاب الكورية الجنوبية كرافتون

عززت الشركة الفرعية التابعة لنازارا تكنولوجيز، نودوين، وجودها كلاعب رئيسي في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم

مومباي، الهند،10 مارس / آذار 2021/PRNewswire/ — إذ هي مبنية على أكبر فئة ديموغرافية للشباب في العالم ومدعومة بأسعار الهواتف الذكية والبيانات بأسعار معقولة، شهدت الرياضات الإلكترونية طلبًا متزايدًا مما أدى إلى حصول شركة نودوين للألعاب على استثمار أقلية من شركة الألعاب الكورية الجنوبية كرافتون.

عبر مشاركة رؤيا مستثمريها، تعتزم نودوين للألعاب توجيه هذه الأموال لتسريع تطوير الرياضات الإلكترونية في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ودعم المواهب، وتوفير بنية تحتية وتقنية أفضل للألعاب ووضع تصور، وتنظيم وتنفيذ العديد من عناوين IP الخاصة بالبطولات على المستويين الوطني والدولي.

تأتي هذه الجولة من التمويل في أعقاب استثمارات سابقة من شركة نازارا تكنولوجيز المحدودة المدعومة من شركة راكيش جونيهونوالا ومن جيتسينثيسيس الخاصة المحدودة المدعومة من قبل المؤسس المشارك لشركة إنفوسيس ليميتيد، كريس غوبالاكريشنان.

“ستكون الرياضات الإلكترونية ركيزة أساسية لنمو الترفيه الرياضي في المستقبل. فهي تقع عند تقاطع رائع بين الرياضة والترفيه والتكنولوجيا حيث يمكن لدول مثل الهند أن تمهد الطريق. مع انضمام كرافتون، لدينا دعم من مركز شركات الألعاب والرياضات الإلكترونية – كوريا الجنوبية، بناءً على ما نبنيه من الهند للعالم، وبناءً على كفاءتنا في أسواق الجوال الأولى. نواصل أنا وغوتام، المؤسسان المشاركان لشركة نودوين للألعاب، رحلتنا مع جميع المستثمرين الحاليين لدينا لتعزيز الثقة بنا”، كما قال أكشات راثي، الشريك المؤسس والمدير الإداري لنودوين للألعاب.

تعد شركة كرافتون واحدة من أفضل شركات الألعاب في كوريا الجنوبية وهي المنشئة للملكيات الفكرية والألعاب مثل PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS(PUBG)s و TERA و Golf King و Castle Burn وغيرها.

وقال تشانغان كيم، الرئيس التنفيذي لشركة كرافتون: “يسر شركة كرافتون الدخول في شراكة مع نودوين للألعاب للمساعدة في تعزيز بيئة الرياضات الإلكترونية الواعدة والتفاعل مع جماهيرنا ولاعبينا في الهند.” وأضاف: “انطلاقاً من زخم هذه الشراكة، سنستكشف فرصاً استثمارية إضافية في المنطقة لدعم التزامنا وتفانينا في تنمية صناعة ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية والترفيه والصناعات التقنية المحلية”.

بعد الصفقة، ستستمر نازارا في امتلاك حصة تزيد عن 50 ٪ في نودوين للألعاب. استثمرت نازارا في نودوين للألعاب في العام 2018 وقد خلق هذا الاستثمار قيمة تزيد عن 6.44X في 3 سنوات.

حول نودوين للألعاب:

تأسست نودوين للألعاب في العام 2014، وهي شركة فرعية مستقلة لشركة الألعاب الجوالة نازارا تكنولوجيز. عززت مكانتها بسرعة كشركة للرياضات الإلكترونية الرائدة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

Logo: https://mma.prnewswire.com/ media/1452368/NODWIN_Gaming_ Logo.jpg