‫شركة التنمية الغذائية تعلن عن موعد اكتتاب الأفراد يوم الثلاثاء (27/07/2021م)

وأفادت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بأن الجهة المستلمة والمتمثلة في البنك السعودي الفرنسي قد أتمت استعداداتها وأنها تعمل على تسخير كافة الإمكانيات التي ستتيح للمكتتبين الأفراد إجراء الاكتتاب عبر فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة وعبر الوسائل الإلكترونية المتعددة التي تتيحها الجهات المستلمة.

كما لفتت الشركة إلى أن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب قد تم نشرها على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa والموقع الإلكتروني لشركة التنمية الغذائية www.tanmiah.com والموقع الإلكتروني لشركة السعودي الفرنسي كابيتالwww.sfc.sa.

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رنيم صلاح أبودقة

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