‫شركة التقنية المالية Beehive بدبي تصدر تقريرًا عن أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 ديسمبر/كانون أول 2019/PRNewswire/ — أصدرت شركة Beehive -وهي أول منصة إقراض بين النظراء تخضع للتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- تقريرًا جديدًا من وحي الواقع؛ تكشف فيه عن أوضاع منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال الأسبوع نفسه الذي تحتفي فيه الشركة بالذكرى الخامسة لتأسيسها.

استعراض التقرير من هنا.

يستند التقرير إلى بحث كمي وكيفي عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن دراسة استقصائية لعدد 175 من مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة والإدارة العليا بها واجتماع مائدة مستديرة ضم 13 من أبرز مؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة ورؤسائها التنفيذيين.

تتضمن النتائج الرئيسة الواردة في التقرير ما يلي:

عدد السيدات اللاتي يشغلن مناصب عليا بالشركات الصغيرة والمتوسطة المشمولة بالدراسة الاستقصائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفوق المتوسط العالمي.

يرى 28٪ من المجيبين على الاستقصاء أن الابتكار يمثل أولوية للنمو، إلا أن 2٪ فقط من أصحاب الأعمال يحاولون حاليًا الحصول على دعم مادي لتمويله.

تقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة رائعة للتنمية أمام الشباب؛ حيث يفضل 48٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة توظيف الشباب ما دون 25 سنة وبدون سابق خبرة.

ركز التقرير على العوامل الرئيسة التي تؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل استقطاب المواهب والابتكار وعوامل النمو. وأظهرت نتائج الاستقصاء مؤشرات إيجابية مثل رغبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوسع بالسوق والفرص المتاحة أمام السيدات في الأعمال والشركات.

تعتبر المنطقة أيضًا وجهة رائدة للشباب لبدء حياتهم المهنية في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا الرواج الذي تحظى به منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين الشباب منحها القدرة على ترسيخ مكانتها باعتبارها بيئة حاضنة لأصحاب المشاريع الناشئة.

ومن خلال هذا التقرير أيضًا أبرزت الشركات الصغيرة والمتوسطة ما تواجهه من تحديات، والمجالات التي ترى أن بإمكانها الاستفادة منها بمزيد من مبادرات الدعم لمساعدتهم في دفع عجلة النمو مثل مجالات الابتكار. كما ذكروا طرائق جديدة للعمل من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية والاستفادة من الفرص التجارية.

صدر التقرير مع احتفاء Beehive بحدث مهم ورئيس وهو مرور خمس سنوات على تشغيل الشركة. وقد حققت الشركة -منذ تأسيسها في عام 2014- نموًا كبيرًا وتحولاً من شركة ناشئة إلى رائدة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة للتقنية المالية في المنطقة بفريق يتكون من 30 موظفًا في الإمارات العربية المتحدة و17 آخرين في تايلاند. كما توسعت أعمال الشركة مؤخرًا لتشمل مملكة البحرين، فضلاً عن الخطط التوسعية الإضافية في عام 2020.

وفي هذا الصدد، علَّق كريج مور -الرئيس التنفيذي لشركة Beehive- قائلاً: “يسعدنا أن نحتفل بخمس سنوات من التشغيل في المنطقة، وسعادتنا بالغة بأن نرى Beehive وقد أصبحت واحدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل لصالح الشركات من الفئة نفسها. وقد جمعنا خلال خمس سنوات من عملنا قدرًا كبيرًا من البيانات التي توفر لنا نظرة ثاقبة وثمينة عبر المشهد الذي تعمل به الشركات الصغيرة والمتوسطة. يلقي هذا التقرير نظرة عميقة هدفها تقييم التحديات والفرص التجارية الخاصة بهذه الشركات، وكذلك المواقف والآراء الخاصة بمالكيها والإدارة العليا بها.”

نبذة عن Beehive

تعتبر Beehive P2P Ltd. أول منصة إقراض بين النظراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخضع للتنظيم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. تعمل Beehive على الربط المباشر بين الشركات التي تبحث عن التمويل والمستثمرين، ما يؤدي إلى استحداث شراكات مفيدة للطرفين تسهم في تحقيق النمو. كما توفر منصة Beehive الرقمية حلولًا مالية أكثر ذكاءً لصالح الشركات والمؤسسات المالية والمستثمرين. وتسعى Beehive -من خلال الجمع بين تجربة السوق المالية والتقنية- إلى زيادة معدل الكفاءة والفعالية الوظيفية لتقديم الابتكارات في السوق.

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