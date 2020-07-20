‫شركة التقنية الذكية الناشئة لتجارة التجزئة تحصل على تمويل السلسلة أ +

وأشار دينيس بارير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كاثي إنوفيشن، إلى أن “قطاع التجزئة قد تأثر بشدة بعواقب وباء جانحة، لكن هذه الأزمة عملت كمحفز للتحول الرقمي للقطاع وزادت من قبول المستهلكين لخدمات جديدة وسهلة الاستخدام ومخصصة. نحن مقتنعون بإمكانية وقيمة هذا الاستثمار هذا، وبأن كلاودبك ستكون في طليعة ثورة المستهلك التي يقودها الذكاء الاصطناعي بالنظر إلى المجموعة الكاملة من الابتكارات الرقمية التي تقدمها كلاودبك “.

تأسست شركة كلاودبك في تموز/يوليو 2017، وتستفيد من تقنيات ملكية فكرية في رؤيا الكمبيوتر، والتعلم العميق، ودمج المستشعر لتمكين التحول لمتاجر البيع بالتجزئة. تقدم الشركة خدمات النظم الشاملة مثل الدفع بدون صراف وإدارة المخزون الذكية وأدوات التسويق المخصصة.

من الناحية العملية، يدخل المتسوقون إلى المتجر عن طريق مسح الكيو آر. ثم يقوم النظام الذكي خلال زيارة الزبون بجمع البيانات حول خيارات المنتج وتحديد سلوكيات العملاء. بمجرد أن ينتهي العملاء من التسوق، يخرجون ببساطة، دون الحاجة إلى المرور بطوابير الدفع. لا يسمح نظام الدفع بدون تلامس هذا ل، 100% من المتاجر بالبقاء مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع فحسب، بل يعمل أيضًا كأداة فعالة لتقليل معدلات انتقال الوباء في أوقات الجوائح.

من خلال الاستفادة من تقنيات كلاودبك المتقدمة، يمكن للمتاجر رقمنة جميع المنتجات والبيانات المكانية والسلوكية لإنشاء نسخة رقمية من عملياتها، وصياغة نماذج متنوعة من السيناريوهات المعقدة بدقة. على سبيل المثال، يمكنها التعرف على المعالجة أو الموقع غير الصحيح، بمعدل دقة يصل إلى 99.9٪ في 5 إلى 10 ثوانٍ فقط.

وقد زودت كلاودبك ما يقرب من 100 متجر رقمي حول العالم بهذا النظام، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والصين. لقد أقامت العديد من الشراكات عالية الجودة مع الشركات والمنظمات مثل أن تي تي داتا، إن إي سي، إيمارت 24، وسوت دي في سنغافورة.

وقالت روزي تشانغ، المؤسسة المشاركة لشركة كلاودبك تكنولوجي: “تمثل هذه الجولة من التمويل نقطة انطلاق جديدة. بينما لا تزال طرق التشغيل التقليدية تركز على المنافسة السعرية، تركز المنصات الرقمية الجديدة على احتياجات العملاء وتحسين تجربة المستخدم. تزيد كلاودبك من التفاعل بين تجار التجزئة وعملائهم من خلال التحول الكامل للذكاء الاصطناعي.”