‫شركة التطوير العقاري الصينية كونتري غاردن تصل قائمة الفورتشن غلوبال 500 للسنة الثالثة على التوالي

الشركة تتقدم على القائمة إلى المرتبة 177 في العام 2019

فوشان، الصين، 24 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — صدرت رسميا نسخة العام 2019 من قائمة فورتشن غلوبال 500 مساء يوم 22 تموز/يوليو، وحلت فيها شركات وول مارت، سينوبيك وشيل أويل المراتب الثلاث الأولى. وحققت شركات قائمة الفورتشن غلوبال 500 بمجموعها عائدات تشغيلية بلغت 32.7 تريليون دولار، بما يزيد بنسبة 8.9 بالمئة سنويا، فيما حققت أرباحا بلغت ذورة جديدة وهي 2.15 تريليون دولار، بزيادة قدرها 14.5 بالمئة. وارتفع هامش الربح الصافي لهذه الشركات بنسبة 6.6 بالمئة، فيما حققت العائدات على الأرصدة الصافية 12.1 بالمئة.

تعتبر قائمة فورتشن غلوبال 500 هيئة مثبتة من حيث تصنيف الشركات العالمية على أساس إيرادات التشغيل. تشير التصنيفات إلى أحدث اتجاهات التطوير بين أكبر الشركات في العالم.

هيمنت الشركات الصينية على القائمة، حيث حصلت 129 منها على مكان فيها، متفوقة على عدد نظيراتها الأميركية (121 إدخال). كانت شركات سينوبك وبتروتشاينا وستيت غريد كوربوريشن الصينية من بين أفضل ثلاث شركات صينية أداءً، مما يدل على أنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، حافظت الصين على نمو مستقر، تدعمه الإنجازات البارزة للشركات القائمة في الصين.

وعلى الرغم من الانكماش في سوق العقارات الصيني العام في النصف الثاني من العام الماضي وسلسلة من السياسات التي وضعت لإبطاء سرعة السوق، نشر مطورو العقارات الصينيون نتائج مالية رائعة. فقد احتلت خمس شركات عقارية صينية مكانها في القائمة، دون تغيير على أساس سنوي، مع وجود شركتين من بين أفضل 200 شركة لأول مرة. حققت كونتري غاردن (02007.HK) إيرادات بلغت 57.3087 مليار دولار أميركي، بزيادة سنوية قدرها 70.7 في المئة. وانتقلت الشركة إلى المرتبة 177 في العام 2019، بصعود بلغ 176 مركزًا عن موقعها في العام الماضي، وهو ما مثل أكبر حركة تصاعدية لأي شركة واحدة في القائمة. شهد هذا العام إدراج كونتري غاردن في القائمة للعام الثالث على التوالي منذ ظهورها لأول مرة في القائمة في العام 2017، مما يدل على التحسينات السريعة في قوتها وحجمها.

تصنيف كونتري غاردن على قائمة فورتشن غلوبال 500

العام التصنيف الصعود

2017 (أول ظهور للشركة على القائمة) 467 —

2018 353 114

2019 177 176

المصدر: قائمة فورتشن غلوبال 500

حافظت شركة كونتري غاردن على نمو قوي في كل من الإيرادات والأرباح في العام 2018. وفقًا للبيان المالي للعام 2018، وقفزت عقود مبيعات الشركة بنسبة 31.25 في المئة على أساس سنوي إلى 501.88 مليار يوان، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.1 في المئة إلى 379.08 مليار يوان. وبلغ صافي الربح 48.54 مليار يوان، بزيادة 68.8 في المئة، بينما بلغت الأرباح العائدة للمساهمين 34.62 مليار يوان، بزيادة 32.8 في المئة.

سجلت شركة التطوير العقاري الصينية الرائدة مبيعات بلغت 281.95 مليار يوان للنصف الأول من العام 2019، مما حافظ على زخم نمو قوي. في أوائل العام 2019، مع تحديد قطاعات العقارات والزراعة الحديثة والروبوتات باعتبارها ثلاثة أقسام أساسية في أعمال الشركة، أعلنت الشركة عن خطط جديدة لتصبح مزودًا شاملاً للقنيات المتقدمة لحلول حوسبة أسلوب الحياة لعالم أفضل يلبي متطلبات السوق المتغيرة واتجاهات التنمية.

أصبحت كونتري غاردن واحدة من مكونات مؤشر أف تي أس إي الصين 50، ومؤشر هانغ سنغ الصين 25 ومؤشرات أم أس سي آي العالمية القياسية. وتم إدراج الشركة أيضًا في مؤشر هانغ سنغ المركب، وهانغ سنغ للبر الصيني 100، ومؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية، مما يدل على اعتراف المستثمرين الشركاتيين بقدرات نمو الشركة في الحجم الشركاتي، والربحية القوية وإمكانات النمو الواعدة. وحصلت كونتري غاردن على تصنيف ‘BBB-‘ من قبل فيتس، و BB + من أس أند بي، و “Ba1” من موديز (نظرة مستقبلية مستقرة)، وكل ذلك مجتمعا يمثل دليلا قويا على أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الموثوقة لديها ثقة في مستقبل الشركة.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/950103/Country_Garden_Holdings.jpg