‫شركة التجزئة العالمية على الإنترنت “شين” تعلن عن مهرجان “شين معا” الذي سيضم أداءات مشهورة من كيتي بيري ولي ناس أكس

لوس أنجلوس، 5 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة بيع التجزئة العالمية للأزياء “شين” عن تنظيمها أول مهرجان ترفيهي رقمي تحت شعار “شين معا” يوم 9 أيار/مايو، 2020. وسيتم بث المهرجان “شين معا” الذي سيستمر على مدى أربع ساعات مباشرة على الإنترنت عبر منصة SHEIN’s free app وهو سيدعم ويزيد من الوعي والتبرعات لدعم صندوق الاستجابة للتضامن مع ضحايا كوفيد-19 لمنظمة الصحة العالمية بدعم من مؤسسة الأمم المتحدة.

إن صندوق الاستجابة للتضامنمع ضحايا كوفيد COVID-19 Solidarity Response Fund لمنظمة الصحة العالمية هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للأفراد والشركات والمؤسسات والمنظمات الأخرى حول العالم من خلالها دعم عمل منظمة الصحة العالمية العالمي بشكل مباشر لمساعدة البلدان على منع وباءكوفيد-19والكشف عنه والاستجابة له. ويدعم هذا الصندوق أيضًا عمل شريكين للصندوق وهما اليونيسف وائتلاف ابتكارات التأهب للأوبئة.

يبدأ العرض الافتراضي الفريد يوم السبت 9 أيار/مايو في الساعة 1 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، وسيكون مفعما بالعروض الموسيقية الحصرية ومجموعات المشاهير وظهور المؤثرين الخاصين وضيوف تيك توك.وإذ تستضيفه مقدمة برنامج The Rundown في محطة E! News، إيرين ليم، سيرى المشاهدون أيضًا درسًا تعليميًا عن الجمال من إعداد كريسبي، وجلسات تصفيف الشعر في المنزل من قبل مصممي المشاهيرمائيف رايلي، وكارلا ويلش والكثير من المفاجآت الأخرى!

سيقدم الأداءات:

كاتي بيري

ليل ناس أكس

ريتا أورا / دوجا كات

الضيوف الخاصون :

هايلي بيبر

يارا شهيدي

مادلين بيتش

ستورم ريد

فانيسا مورغان

ليلي بونز

كاميرا تايلر

كيمبرلي لويزا

صوفيا ويلي

تلتزمشينبالتبرع بمبلغ 100 ألف دولار أميركي للصندوق مع تمكين المشاهدين القادرين على المشاركة أيضًا عن طريق شراء مجموعة تي شيرت #SHEINtogether ذات الإصدار المحدود حيث ستذهب 100 ٪ من العائدات إلى مؤسسة الأمم المتحدة لصندوق الاستجابة للتضامن مع ضحايا كوفيد-19لمنظمة الصحة العالمية . سيتم بيع القمصان #SHEINtogether مقابل 10.00 دولارات أميركية وهي متوفرة للشراء بدءًا من 4 أيار/مايو 2020 على www.shein.com . بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاهدين التبرع من خلال رابط التبرع link على التطبيق وستساهم جميع الأموال في دعم الصندوق.

يقول مولي مياو، المؤسس المشارك لشركةشين: “كعلامة تجارية عالمية، نعلم أن هذه الأزمة أثرت على جميع مجتمعاتنا ومستهلكينا وعائلاتهم ولم نتمكن من الوقوف مكتوفي الأيدي دون مساعدة. بالإضافة إلى جهودنا في التبرع بالأقنعة لأولئك الموجودين على الخطوط الأمامية على الصعيد الدولي، أردنا أيضًا التأكد من أن جمهورنا يفهم أهمية دعم هذه القضية، ولهذا السبب توصلنا إلى فكرة استضافة مهرجانشينمعًا“.

يرجى تنزيل التطبيق علىآيفونأوأندرويدمن متجر تطبيقاتآبلApple App Storeأو يرجى زيارةwww.shein.com لمزيد من التفاصيل.

حول مهرجان “شين معا” :

“شين معا”هو عرض ترفيهي افتراضي يدعم صندوق الاستجابة للتضامنمع ضحايا كوفيد-19لمنظمة الصحة العالمية – بدعم من مؤسسة الأمم المتحدة. وإذ تستضيفه مقدمة برنامج The Rundown في محطة E! News، إيرين ليم، سيتضمن البث المتدفق على الإنترنت عروضا موسيقية حصرية تقدمها كاتي بيري، ليل ناس إكس، ريتا أورا، ودوجا كات. وسيتم بث شرائح المشاهير، المؤثرين الخاصين وظهورتيك توكمن قبل هيلي بيبر، يارا شاهدي، مادلين بيتش، ستورم ريد، فانيسا مورغان، ليلي بونس، تايلر كاميرون، وغيرهم الكثير. كما سيتم بث”شين معا”معًا حصريًا على تطبيقشينالمتاح للتنزيل تعلى أجهزةآيفونأوأندرويدفي 9 أيار/مايو 2020 الساعة 1 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

حول شين :

تأسست في العام 2008، شينهي متاجر إلكترونية سريعة للموضة ذات شبكة عالمية تمتد عبر 220 دولة ومنطقة. هنا في شين، نركز اهتمامنا ليس على ملابسنا، بل على الاختيار. هذا هو السبب في أننا نقوم بعرض 500 قطعة أزياء جديدة يوميًا، مما يتحف عملاءنا بمجموعة مذهلة من الملابس النسائية العصرية التي يمكنهم مزجها ومطابقتها مع فرحة قلبهم. نفعل ذلك لأننا نؤمن بأن الملابس التي نرتديها تعكس شخصياتنا ونريد تمكين نساء اليوم من استكشاف شخصياتهن والتعبير عنها. مع وفرة الاختيار التي نوفرها، يمكن لعملائنا بشكل معقد صياغة ذلك المظهر المثالي الذي يعكس فرديتهم. ببساطة، نحن نساعدك على القيام بذلك.

لمعرفة المزيد عن شين، تابعونا علىshein.com, instagram.com/ sheinوyoutube.com/shein .

حول مؤسسة الأمم المتحدة :

تجمع مؤسسة الأمم المتحدة بين الأفكار والأشخاص والموارد لمساعدة الأمم المتحدة على دفع التقدم العالمي ومعالجة المشاكل الملحة. سمتنا المميزة هي التعاون من أجل التغيير الدائم والابتكار لمعالجة أكبر التحديات التي تواجه البشرية. تعلم اكثر على: www.unfoundation.org .

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