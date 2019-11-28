‫شركة الاستثمارات الخاصة بحسين سجواني رئيس مجلس إدارة “داماك العقارية” تستحوذ على علامة الأزياء الإيطالية المرموقة “روبرتو كافالي”

ميلانو، 28 نوفمبر 2019: أعلن حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة “داماك العقارية” في دبي، من خلال شركته الاستثمارية الخاصة “فيجن للاستثمار” (Vision Investments)،عن شراء مجموعة الأزياء الإيطالية روبرتو كافالي. وتمت عملية الاستحواذ على العلامة التجارية التي ترجع جذورها إلى مدينة فلورنسا الإيطالية يوم الخميس 28 نوفمبر 2019.

وجاءت “فيجن للاستثمار”، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، كأفضل مزايد من بين مختلف الشركات والكيانات التي كانت تتنافس للاستحواذ على علامة الأزياء المعروفة عالمياً. وكانت روبرتو كافالي سابقاً تحت سيطرة شركة الملكية الخاصة الإيطالية “كليسيدرا” (Clessidra).

وبدأت العلاقة بين روبرتو كافالي ومجموعة “دايكو” بشراكة في عام 2017. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم روبرتو كافالي بتطوير التصاميم الداخلية للفنادق الفخمة المنضوية تحت علامة “فنادق أيكون” حيث ستحمل توقيع روبرتو كافالي.

وتعليقاً على عملية الاستحواذ، قال حسين سجواني: “نحن متحمسون لمواصلة الإرث المذهل للعلامة التجارية روبرتو كافالي. لدى “دايكو” علاقة طويلة ومثمرة مع روبرتو كافالي، وأعتقد أن العلامة التجارية تتوافق مع رؤيتنا للفخامة. ويسعدني أن أعلن أن الصفقة تمت بشكل سريع وسلس، وأؤكد بأننا سنعمل على ضمان الاستقرار في الإدارة.”

وأضاف سجواني: “نطمح في دايكو للاستثمار إلى امتلاك علامات تجارية معروفة، وهذا الاستحواذ يشكل خطوة هامة في استراتيجيتنا.”

تأسست مجموعة “دايكو”، الذراع الاستثمارية التي يصل حجمها إلى عدة مليارات من الدولارات والتابعة لحسين سجواني، في عام 1992 ولديها اهتمامات متنوعة في مختلف أنحاء العالم. وتنقسم استثمارات الشركة إلى خمسة مجالات أساسية وهي؛ أسواق رأس المال، والعقارات، والفنادق والمنتجعات، والتصنيع والتموين، لتتضمن الآن قطاع الأزياء الفاخرة.

الجدير بذكره أن مجموعة “دايكو” لديها مشاريع مرموقة تشمل البرج المتميز المكوّن من 50 طابقاً “داماك تاور ناين إلمز لندن“، ومنتجعاً فاخراً في جزر المالديف، ومراكز تسوق في العراق، ومشروع أعمال تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس في سلطنة عمان، وغيرها. كما تخطط الشركة الاستثمارية إلى ضخ 3 مليار دولار أمريكي في السنوات القليلة المقبلة في أسواق رئيسية في غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الوقت الحالي، تسعى مجموعة “دايكو” إلى توسيع انتشارها عبر أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط وإفريقيا. ومن خلال رؤيتها القائمة على النمو والتوسع، تواصل المجموعة سعيها لتحقيق التنويع والتميز في الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.dicogroup.com أو www.damacproperties.com

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