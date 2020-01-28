‫شركة إيدان تأتي بحلول تشحيص ذكية لمؤتمر الصحة العربية 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — كشفت شركة إيدان إنسترومنتس إنك الجيل التالي من نظامها للتصوير بالموجات فوق الصوتية التشخيصي أكلاريكس أل أكس 9 (Acclarix LX9) في مؤتمر الصحة العربية 2020، وهو أكبر معرض للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، ما جعل إيدان تحظى بتغطية العنوان الرئيسي بين العارضين في قطاع التصوير والتشخيص في المعرض.

ومن أجل تلبية احتياجات العملاء في كل مجال، تحافظإيدانعلى رفع منتجاتها من ناحية بيئة العمل، واجهة الإنسان والآلة، والتطبيق العملي.

وقالت أليس باي، مديرة التطبيق السريري بالموجات فوق الصوتية فيإيدان، “يقدمأكلاريكس أل أكس 9التصوير بالموجات فوق الصوتية منإيدان في عصر التشخيص الذكي. ومع الميزات المتقدمة المضافة الجديدة مثل eOB و eLV و eFollicle و eVolFlow و eNT، يوفرأل أكس 9حلاً ذكيًا لسير العمل، مما يحسن سير العمل للعاملين في التصوير بأجهزة الموجات فوق الصويتية عبر أقسام متعددة، بما في ذلك أمراض النساء والتوليد وأمراض القلب والجراحة العامة، إلخ.

بصرف النظر عن سير العمل، تلمع جودة الصورة التي ينتجها جهاز أل أكس 9 أيضًا. تقدم منصة EIS + الجديدة تمامًا تفاصيل غنية على شاشةأل سي ديعالية الدقة بحجم 21.5 بوصة لكي يقوم خبراء التصوير بإلقاء نظرة أفضل على المرضى. جذبجهاز تشخيص أل أكس 9 بهيكله النحيف وواجهة المستخدم المدمجة القابلة للتدوير بزاوية 180 درجة حشدًا أمام كشكإيدان S1.L19.

وأثارت شاشة CTG F15 منإيدان الإعجاب بنفس القدر في معرض الصحة العربية هذا العام. نظرًا لأن منتجاتإيدان من الجيل الثوري في مجال التوليد، فإن F15 تنقل منتجات التوليد فيإيدان إلى مستوى جديد تمامًا من الناحية البصرية والتقنية. يدعم الجهاز المراقبة الثلاثية، ويمكن لمحول طاقة TOCO اللاسلكي الخاص به أن يوفر معدل ضربات قلب الأمببساطة عن طريق توصيل الغطاء على القمة. تتيح وظيفة “النقل” ووظيفة توقف السير لمدة 15 دقيقة استخدام الجهاز بسلاسة أثناء النقل داخل المستشفى.

وفي حديثه عن المعرض نفسه، قال مدير مبيعات إيدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريان هي، “نحن نقدر عملاءنا وأصحاب المصالح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من الجيد أن نعود مرة أخرى إلى مؤتمر الصحة العربية وتعزيز علاقتنا داخل المنطقة. يمكنني أن أؤكد أن لديكم الكثير لتتوقعوه منإيدان في العام 202.”

حول شركة إيدان إنسترومنتس إنك

إيدان هي شركة للرعاية الصحية مكرسة لتحسين الحالة الإنسانية في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم منتجات وخدمات طبية مبتكرة وعالية الجودة. منذ أكثر من 20 عامًا وإيدان رائدة في مجموعة شاملة من الحلول الطبية التي تتناول مجموعة واسعة من ممارسات الرعاية الصحية بما في ذلك تشخيص القلب إي كي جي، وطب النساء والولادة والتصوير بأجهزة الموجات فوق الصوتية وتشخيص الإنفيترو ومراقبة المرضى واختبارات نقاط الرعاية والطب. يعتمد اختصاصيو الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم على التقنيات الطبية المتقدمة من إيدان ودعم العملاء المتميز.

صور – https://mma.prnewswire.com/ media/1082244/EDAN_Arab_ Health.jpg