‫شركة إنفنتاس باور تعلن عن منصة بطاريات المعيار الجديد Li-ion لتطبيقات الدافع والساكن

وودبريج، إلينوي، 2 سبتمبر / أيلول 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة إنفنتاس باور، وهي شركة عالمية رائدة في صنع أنظمة البطاريات، أنها وسعت عروضها لتتضمن بطاريات عالية الأداء لتطبيقات الدافع الناشيء والساكن. وتتضمن سلسلة بطاريات PROformance “بروفورمنس” عائلتي منتجات: U1LiFePRO™ (الممكن توسيع طاقتها من 12 فولت إلى 48 فولت وما يصل إلى 5 كيلو واط/ساعة) وPROTRXion™ (الممكن توسيع طاقتها من 24 فولت إلى 48 فولت وما يصل إلى 35 كيلو واط/ساعة).

وقال توم نغوين، نائب رئيس تطوير الأعمال: “على مدار 60 عامًا، دأبت إنفنتاس باورعلى تصمم وتصنيع الحلول الآمنة والمبتكرة والموثوقة للبطاريات والطاقة عبر مجموعة واسعة من التطبيقات، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، شهدنا تحولًا في مشهد البطاريات القابلة لإعادة الشحن وبدأت الأسواق الجديدة في طرح طلب متزايد على حلول Li-ion . ومن خلال منصتنا PROformance ، نساعد العملاء على استبدال أنظمة بطاريات الرصاص الحمضية لديهم بحل آمن وعالي الأداء وشحن سريع ولا يتطلب الكثير من الصيانة. كما تتيح هذه البطاريات أيضًا تحويل نظام الطاقة الكامل لمصنعي المعدات الأصلية الذين يتطلعون إلى تحويل معداتهم بالكامل من محرك الاحتراق الداخلي إلى طاقة البطارية “.

تعد سلسلة بطاريات PROformance منإنفنتاس باورمثالية لتطبيقات مثل التنظيف الاحترافي ومنصة العمل الجوية والمركبة الكهربائية الخفيفة والروبوتات وغير ذلك الكثير. تتميز كل وحدة بنظام إدارة بطارية متكامل مصمم بخيارات أمان واتصالات محسّنة وقابلة للتطوير للتوصيلات التسلسلية و / أو المتوازية لزيادة الطاقة والأداء.

يشتمل نظام PROformance BMS على تشخيصات مدمجة تتيح مراقبة حالة الشحن وحالة عافية البطارية، بالإضافة إلى الأخطاء الحرجة من خلال مؤشر LED.

وقال وليام تينوريو، مدير هندسة أنظمة البطاريات المتقدمة: “ليست هناك حاجة إلى أجهزة إضافية أو BMS رئيسية للتشخيص ويمكن إجراء أي ترقيات عن بُعد عبر CAN من خلال التحديثات البرمجية.”

تشمل الميزات الإضافية لسلسلة البطاريات حماية الدائرة القصيرة والقطبية العكسية، وموازنة الخلية ووحدة الحزمة المتقدمة، وحماية الدخول (IP56 / IP65)، والتوافق مع معظم أجهزة الشحن المعيارية.