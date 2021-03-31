‫شركة أيه آي بي إنترناشيونال تطلق شهادات الجهوزية للوباء لمكاتب الشركات

مانهاتن، كانزاس، 31 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — كان مكتب شركة ليسافري في أميركا الشمالية في ميلواكي بولاية ويسكونسن هو أول موقع في العالم يحصل على الشهادة الجديدة من أيه آي بي إنترناشيونال تشهد بجهوزية مكاتب الشركة للوباء. يوضح الحصول على هذه الشهادة أن شركة ليسافري قد أعطت الأولوية لصحة موظفيها ورفاههم وسلامتهم، ما سيبني ثقة الموظفين ودعمهم من أجل عودتهم إلى العمل في المكتب شخصيا.

استنادًا إلى الشهادة الخاصة بالجهوزية للوباء لسلاسل توريد الأغذية والمشروبات التي تم إطلاقها في تموز/يوليو 2020، فإن هذه الشهادة الجديدة قائمة على معيار واضح وقابل للتنفيذ وصارم تم تطويره باستخدام مدخلات من أحدث معلومات كوفيد-19 وأفضل الممارسات في القطاع. وبينما يستعد أصحاب العمل للترحيب بعودة موظفيهم للعمل في المكاتب شخصيا، تتطلب هذه الشهادة المستقلة وضع البروتوكولات الخاصة لتحديد مخاطر كوفيد-19 والتخفيف منها في أماكن العمل هذه.

“في ليسافري، ليست هناك أولوية أعلى من السلامة. الحصول على هذه الشهادة المتطلبة يوضح التزامنا بصحة وسلامة موظفينا وشركائنا في العمل. من خلال أيه آي بي إنترناشيونال وشهادتها الخاصة بالجهوزية للوباء الخاصة بمعايير مكاتب الشركات، نحن فخورون بالقيام بدور قيادي في هذا المجال،” كما قال توم بينر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ليسافري. “ومن خلال الحصول على هذه الشهادة، سيعرف موظفونا أننا رفعنا مستوى التخطيط الحرج في مكان العمل إلى مستوى هو الأفضل في فئته. ونعتقد أن هذا سيساعد في بناء ثقتهم بالعودة إلى العمل الشخصي، ثم المساعدة في الحفاظ على الروح المعنوية بعد عودتهم.”

وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث، يشعر 64 بالمئة من العمال بعدم الارتياح للعودة إلى المكتب للعمل شخصيا. بالنسبة لأولئك الذين يعملون من المنزل على الرغم من أن بوسعهم العودة للعمل من مكاتبهم، أعرب 57 في المئة عن قلقهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا كسبب رئيسي لذلك. بعد قضاء العام الماضي في العمل من الراحة والأمان في مكان بعيد عن المكتب، من الواضح أن الموظفين يتوقعون تجربة عمل أكثر أمانًا أساسا من تلك التي خلفوها وراءهم.

وقال ستيف روبرت، نائب الرئيس العالمي، قسم المبيعات/ التسويق وابتكار المنتجات في أيه آي بي إنترناشيونال: “قبل فتح أبواب أعمالهم للعمل الشخصي، يجب على أصحاب العمل أولاً إثبات أنهم يعطون الأولوية لصحة ورفاه موظفيهم من خلال وضع خطة تخفف من مخاطر الإصابة بكوفيد-19 في المكتب.” “من خلال وضع والحفاظ على أفضل الممارسات الموجودة في الشهادة الخاصة بالجهوزية للوباء في مكاتب الشركات، أثبتت ليسافري بنجاح أنها تقلل المخاطر المرتبطة بـ كوفيد-19. وسيهيء هذا الظروف لموظفيها للشعور بالأمان وتمكينهم من العودة إلى العمل الشخصي بثقة “.

تعالج المتطلبات في معيار مكاتب الشركات تحديات معينة متفردة في أوضاع العمل المكتبي. يتضمن ذلك أهم خمسة مخاوف أعرب عنها الموظفون بشأن العودة إلى مكان العمل شخصيا، بما في ذلك ضمان أن الأشخاص الذين يدخلون المكتب ليسوا مصابين بالمرض، الحفاظ على التباعد الاجتماعي؛ التنظيف والتعقيم الملائم والمتكرر؛ الخطط والبروتوكولات الخاصة بحجر الموظفين في حالة ظهور الأعراض عليهم؛ والتواصل الواضح مع الموظف.

حول شركة ليسافري® ييست وريد ستار® ييست

شركة شركة ليسافري ييست وريد ستار ييست هما جزء من مجموعة ليسافري غروب. بصفتها لاعبًا رئيسيًا عالميًا في مجال الخميرة والتخمير، تقوم شركة ليسافري بتصميم وتصنيع وتسويق حلول مبتكرة للخبز وتذوق الطعام والمتعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية. وبحجم مبيعات يصل إلى 2 مليار يورو، توظف شركة ليسافري 10,000 شخص في 78 شركة تابعة لها في 50 دولة.

نبذة عن أيه آي بي إنترناشونال

لأكثر من 100 عام، بنت أيه آي بي إنترناشيونال شراكة مع عملائنا لجلب متعة الطعام الآمن وعالي الجودة للمستهلكين في كل مكان. من خلال التدريب المخصص والتفتيش والاستشارات والمساعدة التنظيمية وخدمات التصديق، نما فريقنا العالمي من محترفي سلامة الأغذية والجودة لخدمة أكثر من 120 دولة وهو ملتزم بمساعدة شركات سلسلة توريد الأغذية والمشروبات على تطبيق أعلى معايير النزاهة. يرجى زيارة www.aibinternational.com </198><204 لمزيدٍ من المعلومات.