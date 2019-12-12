‫شركة أوبتيموم آي سي دي هولدنغز تتوسع إلى أعمال المنتجات الزراعية لجورجيا لتصبح واحدة من شركات الأعمال الزراعية الكبرى في جنوب شرق الولايات المتحدة

ميامي، وفيداليا، جورجيا، 12 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أوبتيموم الزراعية (أوبتيموم)، وهي شركة أعمال زراعية رائدة تركز على الاستحواذ على الأراضي والإدارة، أن شركة أوبتيموم آي سي دي أل أل سي قد استحوذت على 5,587 آكر من الأراضي الزراعية ومرافق المناولة وشركة جنيريشن فارمز، فضلا عن مجموعة أصول أخرى في مقاطعتي تاتنال وتومبس بولاية جورجيا من من شركة جنيريشن فارمز أل أل سي والشركات التابعة لها (جنيريشن فارمز). ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة. ومن الآن فصاعدا، ستتم تسمية كل المنتجات والعمليات باسم شركة جنيريشن فارمز.

تقوم شركة جنيريشن فارمز بزراعة وحزم وشحن منتجات البصل والبطيخ وغيرها من المنتجات من خلال عملياتها في مقاطعة فيداليا وحولها. وتخطط أوبتيموم لمواصلة هذه العمليات، بما في ذلك تزويد المنتجات الزراعية للعديد من العملاء السابقين لجنيريشن فارمز.

وقال جاستون ماركيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة أوبتيموم الزراعية: “نرحب بالفريق الموهوب في شركة جنيريشن فارمز إلى عائلة أوبتيموم. هذا الاستحواذ جزء من خطة طويلة الأجل لزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تنويع مخاطر الطقس والحصاد عبر الولايات. هدفنا على المدى القصير هو زيادة الاستفادة من المرافق من خلال زيادة الإنتاج وتقديم إمدادات ثابتة من المواد الغذائية لتجار التجزئة على مدار العام.”

من خلال هذه الصفقة، ستقوم أوبتيموم آي سي دي أل أل سي بدمج أعمالها رأسياً عن طريق تنمية وتعبئة وشحن المنتجات الطازجة لبعض أكبر تجار التجزئة في الولايات المتحدة. بعد الاستحواذ على جنيريشن فارمز، تهدف أوبتيموم آي سي دي أل أل سي إلى توسيع خط الإنتاج الذي يركز على منتجات مثل البصل والبطيخ والبطاطا الحلوة والفاصوليا الخضراء والملفوف والذرة الحلوة.

وكشركة يقوم جوهرها على القيم الأسرية، كانت شركة جنيريشن فارمز مملوكة سابقا لعائلة ستانلي عبر ثلاثة أجيال من الخبرة الزراعية التي يعود تاريخها إلى العام 1964. ويضاف هذا التراث إلى السجل الحافل لشركة أوبتيموم في مجال الزراعة، والذي يمكن أن يعزى نجاحه إلى تكرار نماذج الزراعة الأسرية التي كانت شعبية في جميع أنحاء أميركا اللاتينية على مدى عقود من الزمن.

تمثل صفقة جنيريشن فارمز الاستحواذ الثالث لشركة أوبتيموم آي سي دي أل أل سي في الولايات المتحدة، بعد الاستحواذ على الشركتين الزراعيتين إلمكسيمو رانش وآيلاند بوند على التوالي. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول جنيريشن فارمز على www.generationfarms.com

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