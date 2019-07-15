‫شركة أل إي أيه أف الصيدلانية أل أل سي والشركة التابعة لها أل إي أيه أف روندا توقعان اتفاقا مع شركة تصنيع تعاقدية أميركية لتصنيع عقار ليف 1404

كيغالي، رواندا وفالي فورج، بنسلفانيا، 15 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أل إي أيه أف رواندا المحدودة (ليف رواندا) أنها وقعت اتفاق تصنيع مع شركة تصنيع تعاقدية أميركية عبر شركتها الأميركية الأم L.E.A.F. Pharmaceuticals LLC لتصنيع عقار ليف – 1404، بموجب ممارسات التصنيع العالمي الجيدة الحالية.

وقد خضعت مؤسسة التصنيع التعاقدية التي مقرها الولايات المتحدة، والتي لديها مرافق تصنيع معقمة حسب أكثر الأساليب تقدما، سابقا لعمليات تفتيش ناجحة من قبل وكالة الغذاء والدواء الأميركية. وإذ تتمتع بخبرة عميقة في التصنيع السريري والتجاري للأدوية المعتمدة للتسويق على مستوى العالم، ستكون مؤسسة التصنيع التعاقدية عن كل من الإنتاج التجاري السريري والواسع النطاق لـ ليف – 1404 في ظل ظروف متوافقة مع ممارسات التصنيع العالمي الجيدة الحالية. وتخطط ليف رواندا لتسويق عقار ليف – 1404 في أفريقيا وأوروبا. ستستغل ليف رواندا هذه الفرصة لتدريب منتجي الأدوية من رواندا وعبر إفريقيا، في الولايات المتحدة، استعدادًا لإطلاق مصنعها لتصنيع الأدوية المتوافق مع ممارسات التصنيع العالمي الجيدة الحالية، المقرر بناؤه في كيغالي، رواندا.

عقار ليف – 1404 هو نسخة عامة معقددة من عقار Caelyx® / Doxil®، وهو عقار دوكسوروبيوم شحمي متاح لأكثر منذ أكثر من 20 عامًا في العالم الغربي لعلاج سرطان المبيض وسرطان الثدي ومرض كابوسي ساركوما. لا تتوفر حاليا نسخة عامة من عقار Caelyx® / Doxil® معتمدة في أوروبا أو إفريقيا. وتشير إحصائيات السرطان العالمية إلى أن 90٪ من حالات كابوسي ساركوما في العالم تحدث في إفريقيا. ومع ذلك، وبسبب عبء المرض العالي هذا، لم يكن عقار Caelyx® / Doxil® في متناول المرضى في إفريقيا.

ويقول المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة L.E.A.F. Pharmaceuticals, Dr. Clet Niyikiza، كليت نيكيزا، “إن تصنيع ليف – 1404 في إطار ممارسات التصنيع العالمية الجيدة سيقربنا منا من تقديم عقار مبتكر وآمن ومضاد للسرطان لمرضى سرطان الثدي وسرطان المبيض وكابوسي ساركوما. وعلى وجه الخصوص، سوف يعالج ليف – 1404 الفجوة الرئيسية في مرض كابوسي ساركوما في إفريقيا للمرضى الذين لديهم وصول محدود للغاية للعلاج، أو لا يحصلون على هذا الدواء منذ أكثر من 20 عامًا. وفي حين أن هذا المرض لا يزال يحصد الأرواح في أفريقيا، فقد تم القضاء عليه تقريبًا في الدول الغربية.”

وتقول منظمة الصحة العالمية أن واحدًا من بين كل 10 أدوية موجودة في إفريقيا هي دون المستوى أو مزيفة (1). وتؤدي هذه المنتجات ذات النوعية الرديئة إلى وفاة 100,000 شخص سنويًا في إفريقيا وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (2).

يقول الدكتور فيكتور مويو، Dr. Victor Moyo، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قسم الأبحاث والتطوير والمدير الطبي الرئيسي للليف للصيدلة L.E.A.F. Pharmaceuticals، “إن معدل الوفيات المرتفع من الأدوية المتدنية الجودة أو المزيفة أمر غير مقبول بكل بساطة. ليف رواندا تطلق هذه المبادرة للمساعدة في توفير أدوية عالية الجودة للمساعدة في علاج السرطان في القارة الأفريقية.”

تضمن الاتفاقية، المعمول بها الآن، خدمات متكاملة متكاملة لصياغة وتعبئة منتجات الأدوية وفقًا لمعايير ممارسات التصنيع العالمية الجيدة.

تقول الدكتور ديان غاشومبا، وزيرة الصحة بجمهورية رواندا “بتصنيع ليف – 1404 بموجب ممارسات التصنيع العالمية الجيدة من قبل شركة ليف رواندا وتوفيره من رواندا للقارة الأفريقية وخارجها، فإننا نصل إلى دواء مهم وآمن لعلاج المرضى الذين يعانون من سرطانات الثدي والمبيض وكابوسي ساركوما. نتطلع إلى الأمام للشراكة مع ليف رواندا رواندا وليف للصيدلة لجعل هذا الدواء متاحًا بسهولة وأمان وبتكلفة منخفضة لأول مرة، حيث نعزز أنظمة الرعاية الصحية لدينا في رواندا وفي جميع أنحاء إفريقيا.”

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.leafpharmaceuticals.com.

معلومات عن ليف للصيدلة

ليف للصيدلة هي شركة أدوية عالمية أميركية تأسست بمهمة اكتشاف وتطوير وتسويق علاجات مبتكرة وآمنة لعلاج السرطان. تلتزم الشركة برفع جميع الأسر وتمكينها من خلال تطوير أدوية جديدة وتوفيرها للمرضى على مستوى العالم، وخاصة المناطق الأقل خدمة في العالم.

معلومات عن ليف رواندا

ليف رواندا هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة ليف للصيدلة تركز على جعل رواندا كمحور للبحث والتطوير في مجال أبحاث وتطوير التكنولوجيا الحيوية وكذلك تصنيع الأدوية وتسويقها في أفريقيا وخارجها. تعمل الشركة التي تتخذ من كيغالي، رواندا مقراً لها، على جذب واستبقاء علماء التكنولوجيا الأحيائية ذوي المهارات العالية والباحثين الإكلينيكيين من إفريقيا وغيرها، في محاولة لاكتشاف وتطوير أدوية مبتكرة وعالية الجودة ضد الأمراض التي تؤثر في صحة السكان الأفارقة في الغالب. وقد تحالفت ليف رواندا مع ليف للصيدلة لتسهيل نقل المهارات المتقدمة إلى القارة، من أجل الاستدامة طويلة الأجل لصناعة التكنولوجيا الحيوية القوية في أفريقيا.

اتصالات الإعلام: الدكتور نايريت ديندسا

اتصالات الشركات

ndhindsa@leafpharmaceuticals.com

هاتف: 4192 305 781 1+

المراجع:

WHO: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/substandard-and-falsified-medical-products accessed on July 11, 2019 BBC: https://www.bbc.com/news/av/business-47640706/solving-the-problem-of-fake-drugs-in-nigeria accessed on July 11, 2019

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