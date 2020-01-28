‫شركة أكسيوم سبيس تحصل على موافقة ناسا لبناء سفينة فضاء تجارية على محطة الفضاء الدولية

فيوم الإثنين، اختارت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) شركة أكسيوم سبيس كشركة فائزة في مزايدة التذييل الأول لـ NextSTEP-2 ، التي هدفت إلى منح حق الوصول إلى الميناء الأمامي العقدة 2 لمحطة الفضاء الدولية (آي أس أس) لمحطة فضائية تجارية يمكن أن تعمل في نهاية المطاف كبديل لمحطة الفضاء الدولية الحالية في الفضاء.

وإذ تأسست على يد رائد الفضاء الرائد الدكتور كام غفاريان ومدير برنامج محطة الفضاء الدولية (آي أس أس) السابق مايكل سوفريديني، اللذين يتمتعان معا بأكثر من 35 عامًا من الخبرة البشرية في رحلات الفضاء، تخطط اكسيوم لإطلاق وحدة العقدة، مرفق البحث والتصنيع، موئل الطاقم، ومرصد أرضي واسع النوافذ لتشكيل محطة فضائية جديدة “أكسيوم سيغمنت” على محطة الفضاء الدولية. ستؤدي هذه المنصة التجارية الجديدة إلى زيادة كبيرة في الحجم القابل للاستخدام والقابل للسكن من محطة الفضاء الدولية، وتوفير سبل جديدة للبحث في مجالات مثل دراسات العزلة ومراقبة الأرض، والسماح بنقل تدريجي للعمل الابتكاري الجاري تنفيذه في المحطة لمنع الانقطاع في نهاية المطاف عندما يتم تقاعدآي أس أس.

تهدف الشركة إلى إطلاق أول وحدة نمطية لها في النصف الأخير من العام 2024.

وقال سوفريديني: “نحن نقدر القرار الجريء من جانب ناسا بفتح مستقبل تجاري في مدار منخفض للأرض. يعتبر هذا الاختيار بمثابة اعتراف بالطبيعة المؤهلة الفريدة لفريقآكسيوموخطتنا التجارية لإنشاء ودعم النظام البيئيليوالمزدهر والمستدام الذي تقوده الولايات المتحدة.“

“آكسيومموجودة لتوفير البنية التحتية في الفضاء لمجموعة متنوعة من المستخدمين لإجراء البحوث، واكتشاف التقنيات الجديدة، وأنظمة الاختبار لاستكشاف القمر والمريخ، وتصنيع منتجات متفوقة للاستخدام في المدار وعلى الأرض، وفي نهاية المطاف تحسين الحياة مرة أخرى على الأرض. وبينما نبني على الإرث والأساس اللذين أنشأهما برنامج محطة الفضاء الدولية، نتطلع إلى العمل مع وكالة ناسا والنظام العام للشركاء الدوليين الحاليين والمستقبليين في هذا الجهد الأساسي.”

ومن بين العناصر الأساسية التي ساعدت في هذا الاختيار خبرة فريقآكسيومرفيعة المستوى الواسعة في إدارة رحلات الفضاء البشرية، وهندسة أنظمة الفضاء والعمليات، واستخدام الجاذبية الصغرى، وتمويل الفضاء، والتسويق، والقانون.

أسس غفاريان شركة “ستينغر غفاريان تكنولوجيز”، التي أصبحت ثاني أكبر مزود للخدمات الهندسية في ناسا، حيث تقوم بتدريب رواد فضاء ناسا وتشغيل المحطة الفضائية الدولية. تقوم بهذه الوظائف الآن شركة كي بي آر، التي اشترتشركة ستينغر غفاريان تكنولوجيز في العام 2018 وانضمت إلى فريق اكسيوم كمقاول من الباطن في المزايدة الفائزة.

وقال غفاريان، الرئيس التنفيذي لشركة اكسيوم: “تمثل منصة تجارية في مدار الأرض فرصة لإظهار تحول في مجتمعنا مشابه لما يحدث لرواد الفضاء عندما يرون الكوكب من الأعلى. هدفنا هو النهوض بحالة الإنسانية والمعرفة الإنسانية. يسرني أن أرى فريق اكسيوم، بخبرته البشرية المتقدمة في مجال الطيران والعمليات والهندسة، يتم الاعتراف به لقدرته على القيام بذلك والقيام بالبناء على محطة الفضاء الدولية“.

كما يضمفريق شركاتآكسيوم شركات بوينغ وتاليس ألينيا سبيس إيطاليا وإنتيويتيف ماشينز وماكسار تكنولوجيز.

تأسست اكسيوم في العام 2016 بهدف توسيع الحضارة الإنسانية وصولا إلى مدار الأرض. بالإضافة إلى بناء وإطلاقآكسيوم سيغمنت، ستقوم الشركة بإطلاق رحلات جوية على متن محطةآي أس أسثم مجمعآي أس أس / آكسيومبمعدل يتراوح بين رحلتين وثلاث رحلات في السنة. قبل وقت قصير من تقاعد محطة الفضاء الدولية، ستطلق اكسيوم منصة الطاقة الكبيرة لتوفير الطاقة والتبريد في اكسيوم سيغمنت التي كانت توفرها محطة الفضاء الدولية سابقًا.

عندما تصل محطة الفضاء الدولية إلى تاريخ إنتهاء خدمتها، ستنفصلآكسيومسيغمنتوتستمر كمحطة فضائية تجارية دولية متاحة مجانًا. سيتم بناء هذه المحطة بجزء بسيط من تكلفة محطة الفضاء الدولية، حيث سيمكن التخلص من تكاليف التشغيل هذه وكالة ناسا من الغوص في حقبة جديدة من الاستكشاف.

وقال سوفريديني “هناك منحنى تعليمي شديد الانحدار لرحلات الفضاء البشرية. إن الخبرة الجماعية فيآكسيوممتماشية مع هذا المنحنى تماما. لأننا نعرف بشكل مباشر ما الذي يعمل وما الذي لا يعمل في ليو، نحن نبتكر من حيث التصميم والهندسة والعملية مع الحفاظ على السلامة وخفض التكاليف بشكل كبير.”

حول اكسيوم سبيس

تأسست اكسيوم سبيس في العام 2016 لجعل الحياة والعمل في مدار الأرض حقيقة واقعة كوسيلة لاستكشاف الفضاء السحيق المستمر وتحسين الحياة على الأرض. وفيما ستقوم ببناء وإطلاق آكسيوم سيغمنت لتكون يوما أول محطة فضائية تجارية في العالم، ستوفر أكسيوم الوصول إلى المحطة الفضائية الدولية اليوم من خلال إطلاق رحلات بأطقم بمعدل حوالي رحلتين إلى ثلاث رحلات في السنة. مزيد من المعلومات حول اكسيوم يمكن العثور عليها على: www.axiomspace.com.

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