‫شركة أدوية عالمية رائدة تقوم باستثمار استراتيجي في شركة منتجات الأدوية أس آي أو 2 ما يمكنها من الوصول إلى تقنية تغليف مبتكرة جديدة

الاستثمار يؤكد الاهتمام باستخدام تقنية أس آي أو 2 التي يمكن أن توفر ميزات تتضمن الجودة والأداء المعززين

تقنية أس آي أو 2 المبتكرة يتوقع أن تساعد في توفير الفوائد التنظيمية، والتغليف الأولي المعزز والوفورات التشغيلية المحتملة لطائفة من المنتجات

قادت الاستثمار شركة أم بي أم، وهي شركة استثمار رعاية صحية رائدة

أوبورن، ألاباما، 19 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أس آي أو 2 للمنتجات الدوائية اليوم عن استثمار استراتيجي من شركة نوفارتيس لاستكشاف وربما استخدام علوم المواد الخاصة بالشركة لاستخدام تقنية التغليف في طائفة من المنتجات. تتألف عبوات أس آي أو 2 من هيكل بلاستيكي مسكوب مع طبقة شبه زجاجية في الداخل. وبفضل تقنية أس آي أو 2 المحتملة، يتوقع تحقيق عدد من الفوائد المحتملة.

التغليف المحسن (جزيئات منخفضة، خالية من زيت السيليكون والتنغستن، خالية من التشويش، حاجز أكسجين شبه زجاجي، تحكم أكثر تشددًا، لا تكسر)؛

تكنولوجيا علوم المواد المبتكرة لتحقيق معايير جودة وسلامة محسنة للبيولوجيا. نظرًا لأن السلطات الصحية أصبحت أكثر تقييدًا في ما يتعلق بتلوث الجسيمات، خاصة في منتجات العيون، توفر تقنية أس آي أو 2 منصة فريدة للمساعدة في تلبية هذا المطلب؛ و

وفورات تشغيلية محتملة تتعلق بتحسين التحكم في الأبعاد. يتيح ذلك معالجة أكثر دقة، وملء، وفحص، وواجهة مع الآليات (مثل الحقن التلقائي) والجرعات.

من المتوقع أنه بعد الاعتماد الناجح الأول للاستخدام في مجال العيون، يمكن توسيع هذه التقنية لتشمل العديد من المنتجات.

تقوم شركة أس آي أو 2، وهي شركة علوم المواد المتقدمة المملوكة ملكية خاصة، بتصنيع عبوات دواء بولمرية أولية ذات قوالب دقيقة تتضمن نظامًا رقيقًا وشفافًا يستند إلى السيليكون يتكون من طبقات سيلوكسان عضوي ونانو السيليكا. يجمع نظام الطلاء المذهل هذا بشكل فريد بين المتانة والاتساق البعدي للمواد البلاستيكية مع خصائص حاجز الأكسجين والمواد القابلة للاستخراج المنخفضة واستقرار درجة الحموضة في الزجاج (أي الكوارتز).

وقال لورانس غانتي، كبير المسؤولين التجاريين: “نشكر مستثمرينا نوفارتيس و إم بي إم كابيتال ونتطلع إلى التعاون مع نوفارتيس في تطبيقات متعددة لتكنولوجيا علوم المواد لدينا.” وقال في بيان مشترك أدلى به الدكتور روبرت بانغبورن، الرئيس المتقاعد للبحوث والتطوير، شركة داو كيميكالز، والدكتور بوب لانغر، الأستاذ بمعهد مساتشوستس للتكنولوجيا، وكلاهما من قادة المجلس العلمي لـ أس آي أو 2 وبالتعاون مع كبار العلماء من جميع أنحاء العالم، “تتشاطر نوفارتيس رؤيانا في تطوير التكنولوجيا لتحقيق نتائج أفضل للمرضى. نعتقد أن هذا التعاون هو الأول من نوعه حيث استخدام علوم المواد المتقدمة في توصيل الأدوية وهو ما يساعد في تحسين حياة المرضى.”

وقال توني روزنبرغ، الشريك التنفيذي لشركة إم بي إم كابيتال ومدير مجلس إدارة أس آي أو 2: “إن قيادة أس آي أو 2 إلى جانب تعاون نوفارتيس، تموضع الشركة للنجاح المستقبلي. تمتلك تقنية أس آي أو 2 المبتكرة لطلاء الأسطح لعبوات الأدوية الأولية القدرة على تمكين الابتكار عبر مجموعة واسعة من المنتجات خلال دورة التطوير حتى العرض النهائي للسوق.”

حول إم بي إم كابيتال

أم بي أم كابيتال هي شركة استثمار في مجال الرعاية الصحية تتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن في تأسيس والاستثمار في شركات علوم الحياة التي تسعى إلى ترجمة الابتكارات العلمية إلى علاجات للأمراض الرئيسية. من خلال فريقها المحترف والمتفاني من خبراء الاستثمار والشركاء التنفيذيين، تسعى إم بي إم إلى تعزيز الإنجازات الطبية الجديدة التي تحول حياة المرضى. تستثمر الشركة في ثلاث مركبات: BV2018، صندوق رأس المال الاستثماري؛ صندوق الأورام فقط (الأسهم الخاصة والعامة)؛ ومبادرة استثمار أخرى تركز على الأورام مع معهد دانا فاربر للسرطان. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.mpmcapital.com/www.mpmcapital.com

حول أس آي أو 2 للمنتجات الطبية

أس آي أو 2 للمنتجات الطبية هي شركة متخصصة في علم المواد في الولايات المتحدة، وتديرها نفس العائلة على مدار المئة عام الماضية، وتشارك دائمًا في تقديم التكنولوجيا المبتكرة المتقدمة. تركيز الشركة هو إنتاج العبوة الأكثر أمانًا والأكثر موثوقية في مجال التكنولوجيا الحيوية والصناعات ذات الصلة. وقد وضعت الشركة مادة جديدة لإنتاج مختلف المنتجات بها. تقع الشركة حاليًا في أوبورن، ألاباما بالقرب من أتلانتا، جورجيا، وهي بصدد تطوير منشأة جديدة تقع بالقرب من بازل، سويسرا لتصنيع نفس النوعية ستة سيغما زائد في جميع مرافقها. لدى الشركة شراكات عميقة مع أساتذة بارزين في جامعات الأبحاث الرائدة مثل جامعة كاليفورنيا وجامعة شيكاغو ومعهد مساتشوستس للتكنولوجيا وكالتيك. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sio2med.com .

قد تحتوي البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي على بعض البيانات الاستشرافية المتعلقة بـ أس آي أو 2 للمنتجات الدوائية التي تستند إلى معتقدات إدارة أس آي أو 2 وكذلك الافتراضات التي قدمتها والمعلومات المتاحة حاليًا لإدارة أس آي أو 2. تخضع هذه البيانات التطلعية بطبيعتها لمخاطر وشكوك كبيرة. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بآفاق أعمال أس آي أو 2، والتطورات المستقبلية، والاتجاهات والظروف في الصناعة والأسواق الجغرافية التي تعمل فيها أس آي أو 2، واستراتيجياتها وخططها وأهدافها وغاياتها، وقدرتها على التحكم في التكاليف والبيانات في ما يتعلق بالأسعار والكميات والعمليات والهوامش واتجاهات السوق العامة وإدارة المخاطر وأسعار الصرف.