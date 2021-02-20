‫شركة أبسين تطور من الاجتماعات والعروض التقديمية تحسينًا كبيرًا باستخدام الإصدار الجديد من أبسين أيكون 3.0

شنتشن، الصين, 19 فبراير/شباط 2021 /PRNewswire/ — تطور شركة Absen (أبسين) (بورصة شنتشن: 300389) من الاجتماعات والعروض التقديمية تطويرًا كبيرًا باستخدام الإصدار الجديد من Absenicon (أبسين أيكون) 3.0. فالإصدار الجديد من منتج Absenicon 3.0 هو منتج عرض LED لمؤتمر الكل في واحد للاجتماعات والعروض التقديمية. صُمم هذا الإصدار المطور الجديد ليكون الحل المرئي المثالي لغرف الاجتماعات الراقية وقاعات المحاضرات وقاعات الاجتماعات في الشركات والحكومات والقاعات التعليمية والبيئات الداخلية الأخرى التي تتطلب عرضًا موثوقًا ومذهلًا بصريًا للتواصل الفعال.

بإطار يبلغ 5 مم وعمق سطحي للشاشة يبلغ 28.5 مم، كما يتميز إصدار Absenicon 3.0 بالتصميم الرفيع وبنسبة شاشة مثيرة للإعجاب تبلغ 94% من الهيكل، بما يوفر صورًا كبيرة الحجم رائعة وسلسة تقريبًا.

كما أنه يتميز بمستويات سطوع قابلة للتعديل من 0 إلى 350 شمعة، فإن إصدار Absenicon 3.0 مكيف تمامًا للمساحات المفتوحة والمشرقة. يتميز Absenicon 3.0 بتدرج ألوان بنسبة 110% ونسبة تباين 5000:1، وهو قادر على عرض محتوى مفصل بألوان دقيقة وحيوية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح زاوية العرض الواسعة للغاية بدرجة 160 للحضور الاستفادة من كفاءة وإنتاجية الاجتماع المحسّنة.

يدمج تصميم Absenicon الشامل نظام كامل للتحكم والتشغيل والصوت، وبهذا لا يحتاج إلى أي صندوق تحكم ومعالج مقاطع الفيديو التقليدي. كما يوفر التصميم ذو الكابل المخفي لمسة نهائية أنيقة ونظيفة للشاشة بأكملها.

يتميز بنظام التحكم الذكي الجديد، فإن تشغيل Absenicon 3.0 سهل مثله مثل مشاهدة التلفاز. يتيح جهاز التحكم عن بُعد للمستخدمين تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها بسهولة، والتبديل بين القنوات الرقمية وضبط سطوع الشاشة وإعدادات قائمة العرض على الشاشة.

يدعم Absenicon 3.0 الأنظمة المزدوجة بما في ذلك نظام تشغيل Android 8.0 وWindows 10، ومن خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) ضوئيًا، يمكن للأشخاص مشاركة محتوى جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي أثناء تدوين الملاحظات على هذه الأجهزة أثناء المؤتمر. ويُمكن لمنتج Absenicon 3.0 مشاركة أربع شاشات في آنٍ واحدٍ، وتقديم أفكار إبداعية مختلفة في وقتٍ واحدٍ.

ويمكن تثبيت Absenicon من قبل مهندسين في أقل من ساعتين فقط، مع وجود خيارين للتثبيت (تثبيت على الحائط ومتنقل). كما يُمكن صيانة Absenicon 3.0 من الأمام، ويستغرق الأمر بضع ثوانٍ فقط لإزالة وحدة بأداة خاصة، مما يجعل التثبيت، والصيانة سريعين ومريحين.

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