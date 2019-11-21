‫شرطة أبوظبي تشارك في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر “آيسنار أبوظبي 2020” بإعلانها الشريك الحكومي الرسمي

أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة: 21 نوفمبر 2019 – تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في النسخة القادمة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أبوظبي “آيسنار أبوظبي2020 ” الذي يكتسب مزيداً من الزخم ويرسّخ مكانته كأحد أكثر المنصات تأثيراً وموثوقية التي تتيح فرص عقد صفقات وشراكات مثمرة لكل من الأفراد والقطاعين العام والخاص في مجال الأمن الوطني والأمن السيبراني، ومؤخرا أعلنت عدد من الهيئات مشاركتها ودعمها لأول مرة.

وأكد معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي في تصريح له “يسعدنا أن نشارك مجدداً في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار أبوظبي 2020 والتأكيد على دورنا كشريك حكومي رسمي للحدث البارز بحيث يحقق آيسنار أبوظبي أهدافه المتمثلة في تعزيز التعاون الدولي وتضافرالجهود لخدمة المجتمعات في عالم سريع الخطى حيث تلعب التقنيات الذكية والابتكارات التكنولوجية دوراً هاماً في استشراف المستقبل. يشكل آيسنار أبوظبي المنصة المثالية لجلب حلول جديدة ومبتكرة من الأسواق العالمية. كما يسلط الضوء على ريادة أبوظبي والدور المتميز الذي تنتهجه في بناء مستقبل قطاع الخدمات الشرطية تماشياً مع مئوية شرطة ابوظبي 2057 التي ستنفذ لبناء مدينة ذكية وآمنة ومجتمع أكثر إيجابية وسعادة من خلال توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي. ونحن نتطلع قدماً إلى هذه الشاركة التي ستتيح لنا الفرصة لدعم حلفائنا في القطاع الأمني والشرطي وتزويدهم بالمعلومات والتكنولوجيا اللازمة لضمان تعزيز كفاءة وفعالية العمليات والخدمات الشرطية.”

وإلى جانب ذلك، سيتمكن المشاركون من تبادل الرؤى ومناقشة المسائل الأكثر أهمية في القطاع، وذلك من خلال المؤتمرات التي تركز على الأمن الوطني والسيبراني ودرء المخاطر الرقمية ومستقبل الشرطة، مع إبقاء الذكاء الاصطناعي كموضوع رئيسي مشترك في جميع محاور هذا البرنامج العالمي.

كما سيحظى المشاركون بفرصة التعرف على الشركات الناشئة التي ستعرض تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي، والاطلاع على أحدث الابتكارات التي يتم إطلاقها حصرياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب القيام بزيارة الأجنحة العالمية الجديدة لدول مثل الصين والولايات المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية وغيرها.