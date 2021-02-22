‫شراكة مجموعة بهوان سايبرتيك (Bahwan (CyberTek مع سوناتايب (Sonatype) للحد من الثغرات الأمنية في البرمجيات مفتوحة المصدر

أعلنت مجموعة بهوان سايبرتيك (BCT)، الشركة العالمية الرائدة في التحول الرقمي، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة سوناتايب، وهي شركة رائدة في الحوكمة مفتوحة المصدر وأتمتة ديف أوبس (DevSecOps)، لمساعدة العملاء على الحد من المخاطر في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات الخاصة بهم (SDLC). حيث تُعزز مجموعة بهوان سايبرتيك (BCT) من منصة نكسس (Nexus) التابعة لسوناتايب لمساعدة عملائها على بناء سياسات مخاطر مفتوحة المصدر والحد بشكل فعال من هذه المخاطر.

تحتوي المكونات مفتوحة المصدر المستخدمة في التطبيقات على العديد من الثغرات الأمنية المعروفة، مما يعرض عملية التطوير بأكملها والتطبيقات الناتجة عنها غالبًا إلى مخاطر عالية. ستمكن منصة سوناتايب، التي تقدمها نكسس انتليجنس، محرك التعلم الآلي الذي يحلل الملايين من المكونات مفتوحة المصدر ويوفر ذكاءً مستمرًا لأتمتة وتعزيز أمان التطبيقات، من مساعدة مجموعة بهوان سايبرتيك في حماية عملائها بشكل أفضل من هذه المخاطر المتزايدة. ويتم ذلك عن طريق تأمينمحيط كل مرحلة والمراقبة المستمرة للمخاطر الجديدة، اعتمادًا على سياسات المؤسسة مفتوحة المصدر. وتأتي هذه الشراكة في الوقت المناسب حيث تسعى مجموعة بهوان سايبرتيك بقوة لتوسيع قدرات التحول الرقمي لديها. ويتيح ذلك لمجموعة بهوان سايبرتيك تعزيز طبقة الأمان الخاصة بها وتقديم نسبة أمان للتطبيقات ودعم للعملاء يبلغ 360 درجة. يمكن للعملاء في مختلف القطاعات الآن تجنب الثغرات الأمنية، والابتكار بشكل أسرع والتحكم تلقائيًا في المخاطر أثناء دورة حياة تطوير البرامج.

وقد صرح واي مان ياو، المدير العام الدولي لشركة سوناتايب قائلًا: “إن خبرة مجموعة بهوان سايبرتيك التي لا مثيل لها في التحول الرقمي، خاصة فيما يتعلق بأمان التطبيقات السحابية الأصلية، جعلت قرار الشراكة معهم أمرًا لا يحتاج إلى تفكير”. وأضاف: “يسعدنا أن نكون جزءًا من النظام البيئي لشركاء سوناتايب، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع فريقهم لمساعدة المؤسسات على إدراك قوة منصة نيكسس، والاستفادة منها في تحقيق أمان التطبيقات.”

وتعليقًا على الشراكة، قال السيد س. فيسواناثان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بهوان سايبرتيك، “إن شراكتنا مع سوناتايب تتوائم تمامًا مع تركيزنا القوي على توفير الأمن لعملائنا. كما تأتي في وقت أصبحت فيه الرقمنة قاعدة وتسعى المؤسسات بشكل متزايد إلى تنفيذ أتمتة العمليات من البداية إلى النهاية. كما تكمل سوناتايب نيكسس مجموعة عروض خدمات بروتوكول الإنترنت المتخصصة الموجودة لدينا. ويعزز تعاوننا مع سوناتايب قدرتنا على تقديم قيمة أصحاب المصلحة باستمرار، دون المساس بالأمن.”

حول مجموعة بهوان سايبرتيك

تأسست مجموعة بهوان سايبرتيك في عام 1999، وهي مزود عالمي لحلول التحول الرقمي القائمة على بروتوكول الإنترنت والتي تستفيد من محفظتها من بروتوكولات الإنترنت المبتكرة في مجالات التجربة الرقمية والتحليلات التنبؤية وإدارة رحلة التحول الرقمي عبر أمريكا الشمالية والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأفريقيا وآسيا. وفي إطار دفع الابتكار من خلال نماذج الأعمال التجارية القائمة على النتائج وحلول الملكية الفكرية القوية، تكون مجموعة بهوان سايبرتيك شريك موثوق به والتي لديها أكثر من 1000 عميل و500 شركة تشمل شركات فورتشن 500. وفي ظل وجود الإمكانات القوية في التقنيات الرقمية، يوجد لدى مجموعة بهوان سايبرتيك أكثر من 3,000 موظف من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص الذين يقدمون حلولًا لقطاعات النفط والغاز والاتصالات والطاقة والحكومة والبنوك والتجزئة وفي مختلف قطاعات إدارة سلسلة التوريد / الخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.arctechsolar.com .

حول سوناتايب

سوناتايب هي شركة رائدة في تكنولوجيا أتمتة سلسلة توريد البرمجيات ويعمل لديها أكثر من 400 موظف، وتتعامل مع أكثر من 1200 عميل من المؤسسات، وهي شركة موثوق بها من قبل أكثر من 10 ملايين مطور برامج. تُمكِّن منصة نيكسس التابعة لسوناتيب فرق DevSecOps والمطورين من دمج الأمان تلقائيًا في كل مرحلة من مراحل التطوير الحديث من خلال الجمع بين المعلومات المتعمقة للمكونات وإرشادات المعالجة في الوقت الفعلي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.panchshil.com