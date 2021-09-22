‫شراكة استراتيجية بين تيراباي وMOVii تمهد لتيسير التحويلات المالية عبر الحدود لمواطني كولومبيا

ومن المتوقع أن يتحقق هذا التعاون على مراحل لتحقيق هدف مشترك، وهو إحداث تحول في أسلوب إرسال الأموال وتسلمها إلكترونيًا في حياة مواطني كولومبيا والمغتربين.

في إطار أولى مراحل الشراكة، سيتمكن المغتربين الكولومبيين المقيمين في أمريكا الشمالية وأوروبا، بما في ذلك مجموعة البلدان البالغ عددها 153 والتي تغطيها خدمات الإرسال من تيراباي، من تحويل مبالغ فورية لأسرهم وأصدقائهم في كولومبيا من خلال خدمات السداد عبر محافظ الهاتف المحمول المتاحة من شركة MOVii. يسمح ذلك بزيادة فرص استفادة أكثر من 500 مليون من عملاء تيراباي من مستخدمي محافظ الهاتف المحمول حول العالم من خدمات السداد عبر محافظ الهاتف المحمول المتاحة من شركة MOVii على المستوى الإقليمي.

بينما ستعمل تيراباي في مرحلة التعاون التالية خلال الأشهر القادمة على إنشاء منصة تشغيل بيني لتمكين مواطني كولومبيا من الحوالات المالية الفورية من ذويهم أصدقائهم بالخارج في مدفوعات حساباتهم البنكية. ويجري العمل حاليًا على إعداد خطط الشراكة الاستراتيجية. ولتمكين مواطني كولومبيا من التمتع بمزيد من الاستقلالية والمرونة، تتضمن المرحلة الثالثة تدشين قنوات تحويل أموال خارجية مع مجموعة البلدان البالغ عددها 79 دولة والتي تغطيها خدمات الاستقبال من تيراباي.

وفي إطار الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالاتساق مع أهداف الرؤية الاستثمارية للشركة ومؤسسة التمويل الدولي التي تستهدف “القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030” و “تعزيز الازدهار المشترك”، تسهم هذه الشراكة في تعزيز الشمول المالي والاستقلالية والمرونة لعملاء شركة MOVii من مواطني كولومبيا والبالغ عددهم 1.7 مليون مستخدم – المقيمين منهم في كولومبيا والمغتربين.

وفي تصريح له بمناسبة إطلاق هذه الشراكة، ذكر ريكاردو موديرنو، المدير الإقليمي المسؤول عن منطقة أمريكا اللاتينية بشركة تيراباي، “تعد شراكتنا مع MOVii أولى وسائل تعجيل الاستفادة من فرص التحويلات المالية المرسلة من مواطني كولومبيا بالخارج. سيضمن محرك تيراباي للتشغيل البيني محدد المعايير انسيابية الاتصال بما يزيد عن 1.7 مليون عميل من مستخدمي محافظ الهاتف المحمول من شركة MOVii لتمكينهم من تلقي التحويلات المالية الفورية بطريقة موثوقة. أمامنا المزيد من فرص التعاون المماثلة لتعزيز الاتصال بقنوات السداد المتعدد وزيادة الاعتماد عليها عالميًا.”

من جانبه ذكر هيرناندو روبيو، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة MOVii ، “إننا نعتز بشراكتنا مع تيراباي لزيادة تمكين عملائنا من مستخدمي محافظ الهاتف المحمول الحاليين بما يتجاوز إتمام معاملاتهم المالية إلكترونيًا، إذ يستطيع عملاؤنا حاليًا تلقي الحوالات المالية الدولية في الحال من ذويهم المقيمين في أي البلدان التي تغطيها شبكة خدمات الإرسال من تيراباي واسعة الانتشار على مستوى العالم؛ وبالنسبة للمغتربين، تيسر الشراكة اتصالهم بذويهم في أوطانهم عبر خدمات تحويل أموال مبسطة وميسورة التكلفة.”

رسخت تيراباي نفسها كشريك عالمي للبنوك الرائدة ومشغلي تحويل الأموال ومشغلي محافظ الهاتف المحمول والمؤسسات المالية لتسهيل المعاملات الرقمية بلا حدود. باعتبارها شركة عاملة في مجال التسويق الموجه إلى الشركات، تتعاون تيراباي مع الشركات الأخرى وتساعدها على الاستفادة من منصة التكنولوجيا المرنة والآمنة والقابلة للتطوير لتعزيز عرض عملائهم للتحويلات والمدفوعات والإنفاق عبر الحدود. تخضع تيراباي لقوانين التنظيم في أكثر من 15 دولة حول العالم. ومن أهم أسواق الشركة: دول مجلس التعاون الخليجي وشمال وجنوب ووسط أفريقيا وأوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى والشمالية والجنوبية.

نبذة عن تيراباي

تيراباي هي شركة مرخصة مزودة للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية والحلول، مما يمهد الطريق السريع للمدفوعات العالمية. تتميز الشركة بأساس متين ومنصات ذات تكنولوجيا مبتكرة تعمل بمثابة محرك التشغيل الرقمي المتبادل الذي يمكّن العملاء والشركات على مستوى العالم من إرسال واستقبال المدفوعات على أساس آمن وشفاف وفعال وفي الوقت الفعلي. وتدعم الشبكة الرشيقة أدوات الدفع المتنوعة وأنواع المدفوعات مع الالتزام باللوائح المعقدة ومعايير الامتثال في الأسواق المختلفة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة terrapay.com

للتواصل الإعلامي:

أويشا مخيرجي،

+91-971-724-1606

نبذة عن شركة MOVii

تُعد MOVii رائدة البنوك المنافسة (Challenger banks) في كولومبيا، حيث تهتم بإحداث تغيير في نمط الخدمات البنكية بالعمل على تعزيز الشمول المالي بالنسبة للأشخاص الذين لم يسبق لهم الاشتراك في أي نظام بنكي من خلال منحهم فرصة لإدارة أموالهم حسب رغبتهم، سواء عن طريق تطبيق معين أو إحدى البطاقات.

وتمضي شركة MOVii قُدُمًا نحو توفير خدمات مبتكرة سلسة الاستخدام تمكن المستخدمين الاتصال ببعضهم وتلبية احتياجاتهم المالية، كما تعوض افتقارهم إلى الخدمات البنكية. وبهذا النهج، من المتوقع أن يصل عدد عملاء MOVii إلى 3 مليون مستخدم خلال عام 2021، لتصبح رائدة الخدمات البنكية الرقمية في كولومبيا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةhttp://www.movii.com.co/

للتواصل الإعلامي:

ناتاليا جراسيا كامبو

natalia.garcia@moviired.co

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