‫شبكة ZTE i5GC تُمكِّن الشبكات الخاصة من التحول الرقمي للصناعات الرأسية

شنجن، الصين, 25 فبراير 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ZTE (0763.هونج كونج / 000063SZ.) -المزود الدولي الرئيسي لحلول تكنولوجيا الاتصالات والشركات والمستهلكين للإنترنت النقّال- اليوم في معرض MWC” شانغهاي” عن إطلاق حل شبكة i5GC (5GC للصناعة) إلى شبكات الجيل الخامس للصناعة.

يُقدِّم الحل إمكانات الجيل الخامس مثل النطاق الترددي الكبير، ووقت الاستجابة المنخفض، والموثوقية العالية، والاتصالات المتعددة في مختلف الصناعات، ويدمج تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، وحوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC)، من أجل تمكين رقمنة الصناعات بأكملها وبناء شبكات جيل خامس خاصة ذكية ومتصلة بالكامل للصناعات الرأسية.

في الوقت الحالي، يتم توجيه شبكة 5GC العامة إلى تطبيقات المستهلك، ولذلك لا يمكنها تلبية سقف متطلبات مستخدمي الصناعة فائق الارتفاع، والخاصة بالأمان، ووقت الاستجابة، والموثوقية، وحقوق التحكم في الشبكة، واستهلاك الطاقة، وبيئة الاستخدام. وتعالج شبكة ZTE i5GC هذا من خلال الدمج العميق والتحسين لوظائف 5GC. وهي تستخدم خوادم عامة مكونة من وحدتين من أجل تحقيق تكامل وظائف الشبكة المتعددة (NF)، ووضع النشر الشامل الجاهز من أجل تحقيق الحد الأدنى من المساحة، والحد الأدنى من استهلاك الطاقة، والحد الأدنى من التشغيل والصيانة (O&M).

يُوفِّر هذا الحل لمستخدمي الصناعة الغير محترفين نشرًا سريعًا ودقيقًا للوصول إلى شبكة الجيل الخامس، وتجربة خدمة ممتازة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص ZTE i5GC بمرونة وفقًا لمتطلبات المستخدم المتنوعة للأمان، ومعالجة حركة المرور والاستقلالية، وتوفير مجموعات وظائف مختلفة ونماذج نشر لسيناريوهات مختلفة. على سبيل المثال، يتم نشر وظيفة مستوى بيانات المستخدم (UPF) على الحافة، ويتم إعادة توجيه حركة مرور البيانات إلى مكان قريب، وتتم إدارة بيانات المستخدم محليًا. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم ZTE i5GC بِنيَة قائمة على خدمات معيار مشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP (SBA) من أجل الاتصال بسلاسة مع إحدى شبكات الجيل الخامس العامة. كما يمكنها دمج تطبيقات حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) الخاصة بإحدى الجهات الخارجية من خلال الواجهات المفتوحة، من أجل تحقيق التوسع المرن والتكرار السريع لتطبيقات الحافة، وذلك لاستكشاف وتوليد تطبيقات الجيل الخامس القاتلة في المجال الرأسي.

نحو بناء شبكات الجيل الخامس من فئة الأعمال، نفذت ZTE تطبيقات جيل خامس متعمقة من أجل الاستخدام في المجالات الرأسية مثل المناجم والعلاجات الطبية والموانئ. على سبيل المثال، بالنسبة لمشروع منجم الجيل الخامس الذكي، تستخدم شركة ZTE شبكة i5GC من أجل نشر مجموعة كاملة من شبكات الجيل الخامس تحت الأرض، وتلبية متطلبات مساحة المنجم المحدودة، ومتطلبات مقاومة الانفجار، وتحقيق تغطية كاملة من شبكات الجيل الخامس الرئيسية. وستواصل ZTE i5GC التركيز على مشاريع الصناعة، وتعزيز فهم متطلبات الصناعة، والعمل مع الشركات والمشغلين من أجل بناء نظام بيئي لتطبيقات الجيل الخامس، والمساعدة في توسيع فرصة ‘سوق المحيط الأزرق’ لشبكات الجيل الخامس للأعمال، ودفع الاستخدام التجاري واسع النطاق وتسييل القيمة.

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مارجريت ما

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