‫شبكة تلفزيون الصين الدولية: CMG تشق طريقها بافتتاح أول استوديو في العالم للبث المباشر بتقنية شبكة الجيل الخامس في قطار فائق السرعة

كشفت CMG عن استوديو البث المباشر الجديد على أحدث طراز على خط السكك الحديدية عالي السرعة الذي يربط العاصمة الصينية بكين بالمدينة المشاركة في استضافة الألعاب الأولمبية تشانغجياكو يوم الخميس، مما يعرض أولوية البلاد في العديد من مجالات التكنولوجيا المتطورة.

ويعد افتتاح الاستوديو، الذي يتميز بالتطبيق الجديد لتقنية شبكة الجيل الخامس + دقة عرض 4 كيلو بكسل أو 8 كيلو بكسل + الذكاء الاصطناعي في البث المباشر لتلفزيون فائق الدقة على خط سكة حديد عالي السرعة، بمثابة شهادة على التزام CMG باحتضان الابتكار التكنولوجي وتقديم تغطية ممتازة لأولمبياد 2022 إلى أكبر جمهور ممكن.

صرح شين هايشيونغ، رئيس CMG خلال حفل إزاحة الستار يوم الخميس، قائلًا: إنه من واجب ومهمة CMG سرد قصص بكين الأولمبية الشتوية جيدًا وفتح فصل جديد في الترويج للحركة الأولمبية والثقافة والروح الرياضية الصينية باعتبارها تيارًا دوليًا رئيسيًا للمجموعة الإعلامية الوطنية الصينية والمذيع المضيف.

وسلط شين الضوء أيضًا على صعوبة الحفاظ على إشارات شبكة الجيل الخامس موثوقة ومرنة في عربة سريعة الحركة، وأقر بالعمل الجاد الذي قامت به الوكالات ذات الصلة بما في ذلك China Railway و China Railway Beijing Group وتشاينا يونيكوم وتشاينا موبايل بالإضافة إلى CMG، التي جمعت الموارد من أجل جعل المشروع يؤتي ثماره على الرغم من ظروف الشبكة الصعبة.

وبدأ تشغيل أول خدمة ذاتية القيادة عالية السرعة في الصين، وهو خط بكين-تشانغجياكو للسكك الحديدية عالية السرعة في عام 2019، مما قلص وقت السفر بين منطقتي المنافسة الأولمبية من أكثر من ثلاث ساعات إلى 47 دقيقة. وتم تجهيز القطارات الذكية بمناطق خاصة من أجل تخزين معدات التزلج وعينات المنشطات التي تم جمعها وتوفير الشحن اللاسلكي وتعديل الإضاءة الذكي.

وتعد بكين مليئة بالشغف نظرًا لبقاء أقل من شهر على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022. وتأمل الصين أن تساعد استضافة الألعاب البلاد على ترسيخ مكانتها كوجهة جديدة للرياضات الشتوية وجلب 300 مليون شخص إلى رحاب الرياضات الشتوية.

لمثل هذه المخاطر الكبيرة، يبتسم رئيس CMG بابتسامة واثقة. صرح شين قائلًا: “اعتبرت CMG دائمًا أن مهمتها هي الترويج لدورة بكين الأولمبية الشتوية وإعداد تقارير عنها وبثها للعالم”. واضاف قائلًا “هذا واجبنا ويقع على عاتقنا”.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-01-06/CMG-unveils-5G- livestreaming-studio-on-high- speed-trains-16AX8gQu7S0/ index.html