‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): مجتمع بشري له مستقبل مشترك:  إجابة الصين على سؤال غوغان

بكين، 14 يونيو 2021 — / PRNewswire / قام الفنان الفرنسي بول غوغان (1848-1903) بتقديم دورة حياة البشر بنهج شاعري يُشبه الحلم في لوحة اعتبرها بمثابة تحفة فنية.

تبدأ بطفل على اليمين وتنتهي بامرأة عجوز واهنة على اليسار. يسأل العنوان: من أين أتينا؟ ماذا نكون؟ إلى أين سنذهب؟

قام الرئيس شي جين بينغ بتقديم إجابة الصين على أسئلة غوغان في خطاب للأمم المتحدة عام 2017.

انقلوا شعلة السلام من جيل إلى جيل، واستمروا في التنمية واجعلوا الحضارة تزدهر: هذا ما يتوق إليه الناس في جميع البلدان؛ إنها أيضًا مسؤولية يجب أن يتحملها رجال الدولة من جيلنا. واقتراح الصين هو: بناء مجتمع ذو مستقبل مشترك للبشرية، وتحقيق تنمية مشتركة ومربحة للجانبين”.

إن المجتمع البشري الذي له مستقبل مشترك يخص جميع البشر، ويحترم السيادة ويرفض النظام الغير متكافئ الذي يعتمد فيه الضعفاء على الأقوياء.

تجمع فكرة الصين عن مثل هذا المجتمع بين المفهوم الغربي للمصير الذي يؤكد الحتمية والمفهوم الهندي (البوذي) الذي يميل نحو المصادفة.

الحكم الذاتي هو مطلب أساسي. وبناء على ذلك، فهو يتجاوز الاختلافات في المصالح الوطنية. وتتبع المصالح المشتركة المسؤوليات المشتركة التي تؤدي إلى مستقبل مشترك.

في عالم لامركزي، يحتاج البشر إلى مبدأ إرشادي. وهنا يأتي دور المجتمع البشري ذو المستقبل المشترك.

يتضمن المفهوم ثلاث مهام:

أولاً، دفع عجلة التنمية العالمية المشتركة، وتعزيز الإحياء المشترك للحضارات البشرية، وتوحيد الشعوب في جميع أنحاء العالم.

ثانيًا، تقديم حل صيني للمشكلات التي تواجه البشرية. وفي ظل هذا المفهوم، يتجاوز الحكم الذاتي للمصير الاعتماد على المحيط الأساسي، ويتفوق المصير المشترك على الاعتماد المتبادل، ويسود مفهوم المجتمع البشري ذو المستقبل المشترك على المفارقات.

ثالثًا، العصر الجديد الذي حدده الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء يجعل القفزة من التبادلات الثقافية إلى الابتكار ممكنة. وهذا يمهد الطريق لمستقبل حيث تكون نظرية التطور الخطي في غير محلها، ويتم رفض المركزية الغربية، ولن تبقى المركزية البشرية سائدة.

تقع هذه الأفكار في قلب مجتمع عالمي له مستقبل مشترك.

إن بنائه ليس شعارًا أجوفًا، ولكنه يمكن تحقيقه من خلال مبادرة الحزام والطريق، وهي عبارة عن شكل جديد من العلاقات الدولية وشبكة عالمية لشركاء الاتصال.

يبرز الترابط بين البشر السيطرة، بدلاً من القبول السلبي بالمصير.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-05-26/A-human-community- with-a-shared-future-China-s- answer-to-Gauguin– 10zuadU9s2Y/index.html

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