‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): ما الذي يقف وراء الطموحات النبيلة للشباب الصيني؟

بكين، 14 حزيران/يونيو 2021 / PRNewswire / — يقدر الشعب الصيني منذ عهد بعيد أهمية وضع الطموحات النبيلة لأنفسهم بثبات. “لا طموح، لا إنجاز”، هذا ما قاله وانغ يانغمنغ ( 1472-1529 )، وهو مفكر صيني من عهد سلالة منغ.

اقتبس الرئيس الصيني شي جنبينغ كلمات وانغ في أيار/مايو 2018 لتشجيع الشباب على المواظبة على هذا التقليد.

“يتعين على الشباب الصيني تعزيز روح الكفاح، والتحلي بالمثل العليا، والتمسك بالمعتقدات، والتحلي بالشجاعة الكافية لمواجهة الصعوبات والمضي قدما، والعمل الجاد بطريقة لا تلين”، كما قال شي خلال جولة تفقدية لجامعة بكين في العاصمة الصينية.

ودعا شي الشباب إلى ربط مُثُلهم بشكل وثيق بمستقبل البلاد والسعي من أجل تجديد شباب الوطن.

من خزان الميثان إلى الحلم الصيني

وجد شي طموحه الوظيفي في سن مبكرة عندما كان يعمل في قرية صغيرة بمقاطعة شانشي شمال غربي الصين.

في العام 1969، وصل شي الذي كان في عمر 15 عامًا إلى قرية ليانغجياهي كجزء من حملة شهدت عشرات الملايين من الشباب المثقف الحضري الذين يعيشون ويعملون في الريف الصيني. قضى شي هناك ما يقرب من سبع سنوات واكتشف مهمة حياته في هذه العملية – إحداث الفرق من خلال خدمة الناس.

انضم شي إلى الحزب الشيوعي الصيني في العام 1974. ثم أصبح سكرتير الحزب في ليانغجياهي، وقاد القرويين لإنجاز سلسلة من المشاريع لصالح السكان المحليين، بما في ذلك بناء سد، وخزانات الميثان، وورشة خياطة، ومتجر لبضائع الأمانة وطاحونة.

من أجل بناء خزانات الميثان التي يمكن أن تزود القرويين بالغاز لأفرانهم وإضاءة منازلهم، سافر شي إلى مقاطعة سيشوان المجاورة للتعرف على التقنيات. عند عودته إلى ليانغجياهي، اكتشف أن الممارسة أصعب من النظرية.

ويتذكر في مقابلة في العام 2004: “كان حفر أول خزان ميثان صعبًا.” “فقد استمر ارتفاع المياه حول الخزان، لكن لم يكن هناك أي أثر للغاز. واتضح أن المشكلة كانت أنبوبًا مسدودًا. وعندما أزلنا الانغلاق في النهاية، انفجر الأنبوب بروث البقر على وجهي. على الفور، بدأ الغاز في التدفق، لذلك قمنا بسرعة بتوصيل الأنبوب بالموقد. ارتفعت شعلة ارتفاعها أكثر من 30 سم فوق موقد غاز الميثان.”

خلال مقابلة أخرى في العام 2003، لخص شي كيف أثرت تجربته في ليانغجياهي عليه: ” لقد رأيت قوة الناس وأسس حياتهم. عندها بدأت حقًا في فهم الناس والمجتمع”.

طوال حياته السياسية في أجزاء مختلفة من الصين، حافظ شي على علاقاته مع الشعب وعززها وسعى جاهدا لتحسين حياتهم. بعد أن أصبح زعيما على المستوى الوطني، دعا الحزب والأمة بأسرها إلى العمل معا من أجل صين أفضل.

وقال شي خلال لقائه مع الصحافة بعد انتخابه أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، “تلبية رغبة الشعب في تحقيق حياة سعيدة هي مهمتنا”.

وأثار مفهوم الحلم الصيني بعد أسبوعين عندما حضر معرضًا بعنوان “الطريق نحو التجديد”. وقال إن تحقيق التجديد العظيم للأمة الصينية هو أكبر حلم للبلاد في العصر الحديث.

في حزيران/يونيو 2019، أطلقت قيادة الحزب حملة تثقيفية على مستوى البلاد بين أعضاء الحزب الشيوعي الصيني البالغ عددهم 90 مليونًا، وحثتهم على الالتزام بالطموحات الأصلية للحزب ومهمته التأسيسية – السعي لتحقيق السعادة للشعب الصيني وتجديد شباب الأمة الصينية.

الأجيال الجديدة تنضم إلى المهمة

اليوم، تنضم أعداد أكبر من الشباب الصينيين إلى المهمة لخلق مستقبل أفضل للبلاد وشعبها.

وقال معلق أخبار الشؤون اليومية إينار تانجين إن الشباب الصيني يستيقظ ويريد أن يلعب دورًا نشطًا في تنمية البلاد.

“أعتقد أن الكثير من الشباب قد استيقظوا وقالوا، ‘اسمعوا، إذا كانت الصين ستمضي قدمًا، فستحتاج إلى الأفضل من جيلنا. وأريد أن أكون جزءًا من ذلك”، كما قال تانجين لـ سي جي تي أن في مقابلة حديثة.

وأضاف: “لقد تحقق الكثير من النجاح الاقتصادي خلال الأربعين عامًا الماضية. إنهم فخورون بما وصلت إليه الصين”.

وقال تشو يوهويلان، الطالب في جامعة بكين، “نحن كجيل الشباب نتحمل مسؤوليات العصر.” “سوف نتحمل مسؤولياتنا ونحقق الإنجازات”.

بينما تكرس الأجيال الشابة نفسها لأهداف طموحة، يمكن للصين أن تواجه تحديات مختلفة على طول رحلتها بثقة أكبر – سواء كان ذلك في تخفيف حدة الفقر، أو مكافحة كوفيد -19 أو تغيير نموذج نموها.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-06-12/What-is-behind- young-Chinese-people-s-lofty- ambitions–110NIEcv2ow/index. html

فيديو – https://www.youtube.com/watch? v=pjRSGTOoSz4