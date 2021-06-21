‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): عيد الأب: ثلاثة “كنوز” ورثها شي جنبينغ عن والده

بكين, 21 يونيو / حزيران 2021 / PRNewswire/ — سيتم الاحتفال بعيد الأب، الذي يصادف ثالث يوم أحد من شهر حزيران/يونيو، يوم 20 حزيران/يونيو.

دائمًا ما يكون للآباء تأثير كبير على أطفالهم – وينطبق هذا الشيء على الرئيس الصيني شي جنبينغ.

هناك ثلاث خصائص على الأقل ورثها شي عن والده شي تشونغ شون (1913-2002)، حيث كان أحد قادة الحزب الشيوعي الصيني والدولة.

فلسفة تتركز على الناس

بدأ العديد من القادة الصينيين حياتهم المهنية من القواعد الشعبية، حيث مروا بالصعوبات التي يواجهها الناس العاديون وفهموا احتياجات الشعب، ما يوفر لهم أساسًا متينًا لنهجهم العملي والموجه نحو الناس في صياغة السياسات الوطنية.

الفلسفة الموجهة نحو الناس هي واحدة من أهم الكنوز التي ورثها شي جنبينغ من والده، الذي كان يعتقد أن المسؤولين والجماهير متساوون وأنه يجب على المسؤولين أن يعيشوا دائمًا بين الناس.

قال الأب لابنه ذات مرة: “بغض النظر عن المسمى الوظيفي الخاص بك، اخدم الناس بجد، وخذ مصالح الناس في اعتبارك من كل قلبك، وحافظ على علاقات وثيقة مع الناس، ودائمًا كن قريبا من الناس”.

وحيث التزم بطريق “خدمة الشعب”، زار شي جنبينغ 14 منطقة متلاصقة من مناطق الفقر المدقع في الصين بعد أن أصبح أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. ذهب إلى القرى وزار المنازل، وأخبر المجتمعات المحلية أنه مجرد “خادم للشعب”.

خلال جولات التفتيش المحلية، تحدث شي جنبينغ دائمًا مع السكان المحليين، واهتم بحياتهم اليومية وشدد على مسؤوليات خدمة الناس مع المسؤولين الآخرين.

قال شي في مناسبات عديدة إن الحزب قد حصل على دعم الشعب المخلص لأنه خدم الشعب دائمًا بكل قلوب وروح، وسعى جاهدًا من أجل رفاهية جميع المجموعات العرقية.

نهج متواضع

ورث شي جنبينغ نهج والده المتواضع، حيث زار جميع القرى في تشنغدينغ بمقاطعة خبي خلال فترة رئاسته لحزب المقاطعة في الثمانينيات. ثم في نينغده، فوجيان، زار تسع مقاطعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عهده كسكرتير للجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة نينغده، وزار معظم البلدات في وقت لاحق.

بعد نقله إلى مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين في العام 2002، قام بزيارة جميع المقاطعات التسعين في أكثر من عام. خلال فترة عمله القصيرة في شنغهاي في العام 2007، زار جميع المقاطعات والمحافظات الـ 19 في سبعة أشهر.

كما عكست صياغة الخطة الخمسية الرابعة عشرة للبلاد (2021-2025) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف المستقبلية للعام 2035 التزام شي جنبينغ بالتحقيق والبحث.

من خلال عقده ورئاسته عددا من الندوات، استمع إلى الآراء والنصائح حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد في فترة الخطة من جميع مناحي الحياة.

عيش حياة بسيطة

يتبع الأب والابن شي تقليدا صارما مع الأطفال وعيش حياة بسيطة. كان شي تشونغ شون يؤمن أنه إذا أراد مسؤول كبير بالحزب تأديب الآخرين، فعليه أن يبدأ أولاً بنفسه وعائلته.

اعتاد شي جنبينغ وشقيقه الأصغر على ارتداء الملابس والأحذية من أخواتهما الأكبر سنا. بعد أن أصبح شي جنبنغ مسؤولًا بارزًا، دعت والدته إلى اجتماع عائلي لحظر الأشقاء من الانخراط في الأعمال التجارية حيث كان شي جنبنغ يعمل.

واصل شي جنبينغ تقاليد عائلته وكان صارمًا مع أفراد عائلته. أينما كان يعمل، كان يطلب منهم عدم القيام بأعمال تجارية هناك أو القيام بأي شيء باسمه، وإلا فإنه “سيكون قاسياً”. سواء في فوجيان أو تشجيانغ أو شنغهاي، تعهد في الاجتماعات الرسمية بعدم السماح لأي شخص بالسعي لتحقيق منفعة شخصية باستخدام اسمه ورحب بأن يخضع للإشراف على ذلك.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-06-19/Father-s-Day-Three- treasures-Xi-Jinping-gets- from-his-father-11dOYnkTNYc/ index.html

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1537072/Xi_Jinping_Xi_ Zhongxun.jpg