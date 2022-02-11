‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تجسد بكين 2022 السلام والانفتاح والتضامن

بكين, 10 فبراير 2022 /PRNewswire/ – تعتبر استضافة الألعاب الأولمبية شرفًا عظيمًا لأي مدينة ويعني الحصول على فرصة للقيام بذلك مرتين مزيدًا من التقدير والمسؤولية. جذبت بكين اهتمامًا عالميًا بسبب الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية التي تستضيفها باعتبارها أول مدينة أولمبية مزدوجة في التاريخ الحديث. أعرب العديد من الدبلوماسيين ورؤساء المنظمات الدولية عن دعمهم لهذا الحدث وكتبوا مقالات بالعمود الخاص بشبكة تليفزيون الصين الدولية (صناع القرار)، حيث يعتبر هذا الحدث منصة عالمية للقادة المؤثرين لمشاركة رؤاهم حول الأحداث التي تشكل عالم اليوم.

صرح سيدهارث تشاترجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الصين إنه لشرف كبير أن أقود فريق الأمم المتحدة في الصين مع عودة الألعاب إلى بكين. “مع استمرار العالم في مواجهة تحديات مثل جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وأزمة المناخ، لم يكن التعاطف والتضامن أكثر أهمية من أي وقت مضى.”

وصرح السفير الصيني لدى ألمانياوو كين إن الألعاب الأولمبية الشتوية ليست فقط مكانًا للرياضيين ولكنها أيضًا حدث بارز في عالم تنتشر فيه الجائحة لتعزيز التفاهم المتبادل ويشاركه في وجهة النظر هذه تشانغ هان هوي، السفير الصيني لدى روسيا. وصرح تشانغ قائلًا: “نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى للإجماع على الروح الأولمبية، وتعد أولمبياد بكين 2022 بمثابة منصة للدول للوقوف جنبًا إلى جنب.”

وكانلجون أكويلينا، سفير مالطا لدى الصين نفس الشعور. في الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مالطا والصين، صرح أكويلينا إن أولمبياد 2008 و2022 تظهران إنجازات رياضية بارزة وتساعد على تعزيز الوئام والسلام في العالم.

وصرح السفير اليوناني لدى الصين بصفته الممثل الوحيد للدبلوماسيين الأجانب في المشاركة في شعلة بكين 2022 جورجيوس إيليوبولوس أنه يشعر بفخر شديد لأنه جزء من الألعاب. أحيت أثينا دورة الألعاب الأولمبية الحديثة في عام 1896 مع كون بكين المدينة المضيفة هذا العام، وبالتالي سيقرب الحدث بين اليونان والصين.

ويرى رئيس الاتحاد الدولي للتزلج على الثلج يوهان ايلياسش أن مبادئ الحركة الأولمبية لا تزال تحمل نفس الانبهار اليوم. “إن استضافة بكين للألعاب الشتوية هي نتيجة لالتزام الصين بإعطاء الأولوية لتطوير الرياضات الثلجية، وسترتقي بالرياضات الثلجية إلى المستوى التالي.”

وأشاد رئيس اللجنة الوطنية الإيطالية للعب النظيفروجيرو الكانترين بمساهمات الصين في الأولمبياد، وانتقد “المقاطعة” الدبلوماسية التي أعلنتها الولايات المتحدة، وأولئك الذين حاولوا تصعيد الموقف “قللوا من شأن تطور العملية الدقيقة لتعايش الشعوب في انسجام.”

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