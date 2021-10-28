‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): بينغ ليوان تبعث برسالة تهنئة إلى كلية تيانجين جويليارد

بكين، 28 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ – بعثت بنغ ليوان، زوجة الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الثلاثاء برسالة تهنئة بمناسبة افتتاح كلية تيانجين جويليارد (TJS)، التي أنشأها معهد تيانجين للموسيقي وكلية جوليارد في نيويورك بشكل مشترك.

صرحت بينغ قائلة أنه بفضل الجهود المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، نفذ معهد تيانجين للموسيقى وكلية جوليارد تعاونًا فنيًا رفيع المستوى في إدارة الكلية، بالإضافة إلى خلق منصة جديدة لتعزيز التبادلات الثقافية والشعبية بين البلدين.

وفي إشارة إلى أن الفن هو جسر “يتجاوز الحدود الوطنية ويربط بين الشعوب”، أوضحت إن تعزيز التعاون التعليمي بين الصين والولايات المتحدة يساعد على تنمية المزيد من المواهب وتعميق التبادلات الثقافية وتعزيز الفن والصداقة.

كمّا إنها دعت الجانبين إلى تطبيق تبادلات ثقافية وشعبية مكثفة، بالإضافة إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين، وذلك بهدف تعزيز القوة الدافعة للصداقة بين الشعبين الصيني والأمريكي.

تم افتتاح حرم كلية تيانجين جويليارد (TJS) يوم الثلاثاء. وقد صممه استوديو التصميم الأمريكي متعدد التخصصات “Diller Scofidio + Renfro”، حيث يغطي الحرم حوالي 45,000 مترًا مربعًا على طول نهر هايخه في مدينة تيانجين.

بصفتها فرعًا من كلية جويليارد، تعد كلية تيانجين جويليارد (TJS) أول مؤسسة للفنون المسرحية في الصين تمنح درجة الماجستير في الموسيقى المعتمدة من الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للكلية. تأسست كلية جويليارد في عام 1905، وتعتبر أحد أعرق المؤسسات التعليمية في الدراما والموسيقى والرقص على نطاق واسع.

يُمنح الطلاب في كلية تيانجين جويليارد (TJS) فرصًا كبيرة للمشاركة في الحفلات الموسيقية الفردية والحفلات بالقاعات والأوركسترا. تضم الكلية ثلاثة أماكن لتقديم العروض على أحدث طراز، والتي تشكل الركائز الأساسية للحرم الجديد. من خلال العروض التي تُقدم في قاعة الحفلات الموسيقية وقاعة الحفلات ومسرح الصندوق الأسود، يمكن للطلاب صقل مهاراتهم في الأداء والتواصل مع الجماهير من خلال الموسيقى.

كما حضر حفل الافتتاح تسوى تيانكاي، السفير الصيني السابق لدى الولايات المتحدة، وتيان شيوجون، نائب وزير التعليم، حيث أطلق على جوزيف دبليو بوليسي ، العميد الفخري لكلية تيانجين جويليارد (TJS)، لقب “المواطن الفخري لتيانجين”.