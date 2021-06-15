‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين تعتزم تحويل مقاطعة تشجيانغ إلى منطقة نموذجية لتحقيق الرخاء المشترك

بكين – الصين, 15 يونيو 2021 /وكالة أنباء بي آر إن نيوزوير/ — من المتوقع أن تحقق مقاطعة تشجيانغ الشرقية بالصين تقدمًا ملحوظًا في إنشاء منطقة نموذجية لتحقيق الرخاء المشترك من خلال تنمية عالية الجودة، وذلك طبقًا للدليل الإرشادي الصادر عن اللجنة المركزية لحزب الصين الشيوعي ومجلس الدولة هذا الثلاثاء.

ويتضمن الدليل عدة إجراءات تستهدف توجيه المقاطعة نحو تقديم نموذج يحتذى به لتحقيق الرخاء المشترك.

ويذكر الدليل أن على مقاطعة تشجيانغ تحقيق تقدم ملموس في إنشاء المنطقة النموذجية بحلول عام 2025، بحيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي منها لكل فرد المستوى السائد في الدول ذات الاقتصاد متوسط النمو، مع ظهور طبقة اجتماعية من متوسطي الدخل تشكل أغلبية سكان المنطقة خلال هذه الفترة.

ويضيف الدليل أنه خلال 10 أعوام من تحقيق ذلك، من المزمع أن تحقق المقاطعة نجاحًا أكبر في مجال التنمية عالية الجودة وتحقيق الرخاء المشترك بوجه عام.

ويُعد تعزيز الرخاء المشترك لصالح جموع الشعب الصيني من المهام الشاقة طويلة المدى، إذ لا يمكن إنجازها بالكامل بين عشية وضحاها. لذا، كان لابد من تحديد بعض المناطق ذات الظروف الملائمة نسبيًا لاستغلالها كمشروع تجريبي، وذلك تصريح ممثل لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية (NDRC) ردًا على سؤال بعض المراسلين حول الخطط التي تعتمدها الصين بالنسبة لمقاطعة تشجيانغ.

دور مقاطعة تشجيانغ الريادي

وحسب تقرير بحثي صادر عن بنك معهد الأبحاث الصيني، سيسهم إنشاء منطقة معارض في مقاطعة تشجيانغ في تعزيز مزيد من التوافق بين توزيع الدخل الريفي والحضري، ودعم التنمية الصناعية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات العامة.

وبما أن الصين تمثل حاليًا ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، لابد من إيلاء مزيد من الاهتمام للتنسيق بين نمو الدخل والنمو الاقتصادي في المناطق الريفية والحضرية، لتقليص الفجوة في توزيع الدخل ودعم الفئات متوسطة الدخل. وطبقًا للتقرير البحثي المشار إليه، ستسهم منطقة المعارض بالمقاطعة في توسيع قنوات الدخل بالنسبة لسكان الريف والحضر، كما ستوفر سبلًا جديدة لزيادة دخل الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما ستعمل على تحسين سياسة توزيع رواتب العمالة الماهرة.

تتميز مقاطعة تشجيانغ باقتصادها المتقدم وتوجه قوي نحو الإصلاح والابتكار، كما أنها تتمتع بالبنية الأساسية والمزايا المناسبة لتشييد مناطق نموذجية. ويؤكد الدليل ضرورة التنسيق للنهوض بالقطاع الصناعي والاستهلاكي من أجل تلبية احتياجات الشعب المختلفة، ما يتطلب تبني عملية تنمية ذكية عالية المستوى ذات توجه سوقي، كما يؤكد الدليل أيضًا أهمية تعزيز نشاط العمالة والتكنولوجيا ورأس المال الحكومي والخاص، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى، حسمبا ذكر التقرير.

أسباب اختيار مقاطعة تشجيانغ

استطاعت مقاطعة تشجيانغ تحقيق نتائج ملموسة في تحديد مشكلة قصور التنمية وعدم توازنها ومعالجتها، ومن المتوقع أن توفر ثمار الإصلاحات التي حققتها المقاطعة بعض الخبرة التي للمقاطعات الأخرى الاستفادة منها، حسب تصريح للجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية.

وتعتبر تشجيانغ مقاطعة ثرية نسبيًا، إذ بلغ دخل الفرد الشخصي المتاح للإنفاق بها 52,400 يوان (ما يعادل 8,199 دولار) في عام 2020، حيث جاءت في المرتبة التالية بعد شنغهاي وبكين.

كما تتميز المقاطعة بتوازن معدل التنمية بها، إّذ يمثل سكان الريف نصف التعداد السكاني بالمقاطعة، بينما يتفاوت الدخل بين سكان الريف والحضر بنسبة 1.96 نقطة، وهي أقل بكثير من النسبة السائدة على المستوى الوطني، والتي تبلغ 2.56 نقطة.

علاوة على ذلك، تتميز جميع مناطق المقاطعة بتوجه قوي نسبيًا نحو الإصلاح والابتكار، ما يوفر العديد من تجارب الإصلاح المتقدمة، كتوفر مراكز تقديم الخدمات السريعة المتكاملة. ورغم كل هذه الخدمات، لا تزال المقاطعة تتمتع بإمكانيات قوية لتحقيق مزيد من النمو الرخاء، كالأنظمة التي تتبناها لإدارة عمليات مكافحة الاحتكار والتصدي لأنشطة التوسع في رأس المال غير القانونية.

وحسبما ذكرت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية، يركز الدليل الموجه نحو حل المشكلات على أكثر أوجه القصور التي تعوق تحقيق الرخاء المشترك، كما يحدد الإجراءات الأساسية التي تستهف تقليص الفجوة في توزيع الدخل والتنمية الإقليمية بين سكان الريف والحضر ومختلف فئات المجتمع.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-06-10/China-issues- measures-on-building-common- prosperity-demonstration-zone- 10Z2gdPHHCE/index.html [MV1]

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=IMT-NWwWKwo[MV2]