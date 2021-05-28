‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين تسعى لتحقيق الانسجام بين الإنسان والطبيعة

بكين, 28 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ –لعب نظام دوجيانجيان للمحافظة على المياه، الواقع في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، دورًا مهمًا في السيطرة على الفيضانات والري في سهل تشنغدو على مدى 2000 عام الماضية.

ويعتبر دوجيانغيان أقدم مشروع للمياه في العالم الذي لا يزال قيد التشغيل، فهو مثال حي على الحكمة الصينية القديمة التي تسعى إلى تحقيق الانسجام بين الإنسان والطبيعة.

تنصح موسوعة Qimin Yaoshu، وهي موسوعة عن الزراعة تعود للقرن السادس: “تصرف وفقًا للمواسم والأرض. ستكسب المزيد بالقليل”.

لا يزال يؤثر هذا الاقتباس الكلاسيكي على الصين الحديثة، التي تمر حاليا بتحول أخضر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفي إشارة إلى الاقتباس القديم، قال الرئيس الصيني شي جين بينج في اجتماع حول حماية البيئة في مايو 2018 إن المفهوم يشدد على أهمية اِندِماج السماء والأرض والإنسان، وربط النظام البيئي بالحضارة البشرية، واتباع قواعد الطبيعة.

وأضاف قائلا “إن صعود الحضارات أو سقوطها يتوقف على مدى علاقتها بالطبيعة”.

وقد قام Jia Sixie من أسرة وي الشمالية (386-534) بتجميع Qimin Yaoshu.

وأوضح يانغ يو، أستاذ الأدب الصيني القديم في وسط الجنوب، أن Jia يستخدم مثال زراعة الحبوب لتوضيح كيفية “التصرف وفقا للمواسم والأراضي “.

“على سبيل المثال، تختلف الخصوبة من أرض إلى أخرى. وإذا كانت الأراضي الزراعية خصبة بشكل خاص، فإن الزراعة في وقت لاحق يمكن أن تثمر أكثر في حين أن البذر المبكر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأراضي القاحلة نسبيا، التي لولا ذلك لما كانت ستخشى أن تنتج إلا القليل إذا لم يكن موسم الزراعة موجودا “

ولاحظ البروفيسور أن الحكمة الفلسفية لجيا لا تنطبق على الزراعة فحسب، بل إنها تنطبق أيضا على جميع جوانب العلاقة بين الإنسان والطبيعة.

تحول الصين إلى خضراء

تضع الصين الآن سلسلة من المبادرات لجعل البلد والكوكب أجمع أكثر خضرة.

وفقاً للخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والأهداف بعيدة المدى حتى عام 2035، فإن جزءًا أساسيًا من تحديث الصين سيكون تحقيق الانسجام بين الإنسان والطبيعة.

تتعهد الصين في هذه الخطة بخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.5% و18% على التوالي.

كما أعلنت الصين في سبتمبر الماضي أنها ستسعى جاهدة للوصول إلى ذروتها في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060.

وقال شي في مؤتمر قمة القادة المعني بالمناخ المعقود في 22 نيسان/أبريل 2021 “إن هذا القرار الاستراتيجي الرئيسي يتخذ على أساس إحساسنا بالمسؤولية عن بناء مجتمع له مستقبل مشترك للبشرية وحاجتنا إلى تأمين التنمية المستدامة”.

بينما يواجه العالم تحديات خطيرة من جائحة كوفيد-19 المستمر وتغير المناخ، دعا شي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع المشاكل في القمة.

وقال إن العالم يجب أن يلتزم بالانسجام بين الإنسان والطبيعة، والتنمية الخضراء، والحكم النظامي، والنهج الذي يركز على الناس، والتعددية ومبدأ المسؤوليات المشتركة غير المتباينة.

ولتحسين الجهود العالمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ستعقد الصين الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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