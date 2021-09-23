‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (‏CGTN): CMG تجمع بين الحداثة والتراث في احتفالية مهرجان منتصف الربيع 2021

الصين، 21 أيلول/سبتمبر، 2021 /PRNewswire/ — يحل مهرجان منتصف الربيع في اليوم الخامس عشر من الشهر القمري الثامن، وهو ما يوافق 21 سبتمبر هذا العام. وقد أذاعت مجموعة وسائل الإعلام الصينية (CMG) احتفالية مهرجان منتصف الربيع لعام 2021 في الخارج لأول مرة ليلة الثلاثاء الماضي في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت بكين.

أُقيم الاحتفال الصوتي/المرئي في منتزه “Xingyue Lake Wetland” بمدينة شيتشانج عاصمة محافظة لينانجشان يي بجنوب غرب مقاطعة سيتشوان الصينية. وقع الاختيار على هذا الموقع تكريمًا لمن أسهموا في مجال الفضاء بالصين، إذ تحتضن المدينة مركز إطلاق الأقمار الصناعية في شيتشانج.

سلطت الفعالية الضوء على ثقافة مجموعة “يي” العرقية الصينية وأعرافها.

قدمت فرقة “Zide Guqin Studio” الموسيقية – والتي تشتهر بنوع الموسيقى المعروف باسم “China-chic-style” وقد اكتسبت شهرة في الأوساط الإعلامية الاجتماعية الصينية بفضل أسلوبها الجديد في استخدام الأدوات الموسيقية الصينية التراثية – الأغنية الكلاسيكية “Wishing We Last Forever” بأداء كل من الممثلة ليو تشي والممثل جين بوارن. كما قدم فنانو أوبرا بكين “Wang Peiyu” و”Zheng Qiyuan” أغنية “Great Beauty” معًا خلال الاحتفالية.

استمتع الجمهور أيضًا بمجموعة من مقطوعات موسيقى البوب والموسيقى التراثية الصينية، والتي ضمت إحدى السيمفونيات التي تتميز بطابع مجموعة “يي” العرقية. كما استمتع الجمهور من جميع أنحاء العالم بالمناظر الطبيعية الخلابة في محافظة لينانجشان والمظاهر الثقافية الخاصة بمجموعة “يي” العرقية، والتي تنتقل أغانيها الشعبية عبر الأجيال لتعكس الروح القديمة والعصرية التي تميز هذه الطائفة.

استضافت “CMG” الفنان كانج هوي والمذيعة سا بينينج، وغيرهم من الفنانين الذين قدموا عرضًا رائعًا بعنوان “The Ordinary Road“.

ضمت الاحتفالية أيضًا، إلى جانب كوكبة المغنيين والممثلين، عددًا من الضيوف المميزين، كان من بينهم بطلات فريق زوارق التجديف الرباعي الفائز في أولمبياد طوكيو 2020، والذي ضم كل من: Chen Yunxia وZhang Ling وLv Yang وCui Xiaotong، وZhang Hong بطل التزلج السريع الفائز ببطولة أولمبياد سوتشي عام 2014 والذي أدى أغنية “Running to You with All My Heart” أثناء مشاركته في الاحتفالية.

فازت كل من Chen Yunxia وZhang Ling وLv Yang وCui Xiaotong بالميدالية الذهبية في نهائيات بطولة زوارق التجديف الرباعي الفائز في أولمبياد طوكيو في 28 يوليو 2021، حيث أنهين السباق بتسجيل توقيت 6:05.13 متقدمات عن نظيراتهن البولنديات (6:11.36) والفريق الأسترالي (6:12.08)، اللاتي جئن في المركز الثاني والثالث، على التوالي، وقد أُقيم السباق في ممر غابة البحر المائي بخليج طوكيو.

عاد ظهور البطلات الأولمبيات الصينيات بذاكرة الجماهير إلى اليوم الذي حصدن فيه الميدالية الذهبية، الأمر الذي انتقل بالأجواء الحماسية أثناء الاحتفالية المسائية إلى مستويات أعلى. وبظهور Zhang Hong بطل التزلج السريع الفائز ببطولة أولمبياد سوتشي عام 2014، تذكر الجماهير قرب موعد انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

ومع قرب انتهاء الاحتفالية، أطرب المغني الصيني تشو شين الجمهور بصوته العذب. يشتهر تشو بأغنيته المعروفة باسم “Big Fish“. أدى هذه الأغنية العديد من المغنيين على المستوى المحلي والعالمي. وفي إطار برنامج “Music Voyage” الذي أطلقته مجموعة CMG أوائل العام الجاري، قدمت المغنية البريطانية كاتي سكاي الشهيرة بأغنية “Monsters” تحياتها عبر التواصل الالكتروني إلى عشاق الموسيقى من الصينيين، كما شاركت أداءها أغنية “Big Fish” أثناء الاحتفالية.

لطالما كانت شيتشانج إحدى المراكز الرئيسية في مجال الفضاء بالصين. وقد تمكنت الصين في فتح آفاق جديدة بعد نجاح بعثتها الفضائية شينزو-12. نقل طاقم رواد الفضاء الصيني الثلاثي الذي يضم Nie Haisheng و Liu Boming وTang Hongbo تهنئتهم للجمهور عبر إحدى وسائل التواصل المرئي.

قدم زو أغنية عن الفضاء والنجوم تكريمًا لأبطال هذا المجال.

اُختتمت الاحتفالية، التي ركزت على فكرة الاتحاد والتكنولوجيا والمبادئ والثقاقة الصينية، ببعض عروض الغناء والرقص الرائعة. اعتمد تنظيم الاحتفالية على بعض التقنيات المتقدمة، كتقنية الواقع المعزز، ليستمتع الجمهور بتجربة غامرة. كما استفاد منظمو الاحتفالية من تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الصناعي ليستمتع الجمهور باحتفالية مرئية مميزة.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-09-21/CMG-s-2021-Mid- Autumn-Festival-Gala-combines- modernity-and-tradition- 13K4ISRneAU/index.html

مقطع فيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=DlM9BqY8j3Y