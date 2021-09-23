‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (‏CGTN): نظرة إلى الوراء في عام 2021: تحقيق الأحلام الصينية

بكين، 21 سبتمبر، 2021 /PRNewswire/ – مهرجان منتصف الخريف الصيني، الذي يُحتفل به في 21 سبتمبر من هذا العام، هو مناسبة للم شمل الأسرة. إنه يوم يعتقد فيه الكثير من الناس أن الأحلام تتحقق عندما يكون القمر في أقصى درجاته.

في هذا اليوم، دعونا نلقي نظرة على عام 2021، والذي شهد حتى الآن تحقيق العديد من الأحلام الصينية، بما في ذلك تحقيق الهدف المئوي الأول المتمثل في بناء مجتمع رغيد الحياة إلى حد ما من جميع النواحي والاستكمال الناجح لشنتشو- 12 مهمة رحلات فضائية مأهولة.

بناء مجتمع مزدهر باعتدال

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في احتفال بمناسبة الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني في الأول من يوليو قائلًا “من خلال الجهود المستمرة للحزب كله والأمة بأسرها، حققنا الهدف المئوي الأول المتمثل في بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال من جميع النواحي،”

بالإعلان، توصلت الصين إلى حل تاريخي لمشكلة الفقر المدقع. تسير البلاد الآن نحو الهدف المئوي الثاني المتمثل في بناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة عظيمة من جميع النواحي.

في غضون ثماني سنوات، نجحت الصين في انتشال 98.99 مليون فقير من براثن الفقر، إلى جانب 832 محافظة فقيرة و 128 ألف قرية.

أنفقت الصين ما يقرب من 1.6 تريليون يوان (حوالي 246 مليار دولار) على القضاء على الفقر من خلال استراتيجية تستهدف التخفيف من حدة الفقر، وتسعى جاهدة للقضاء على الفقر من خلال التنمية.

منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، ترأس شي سبع ندوات عمل مركزية للتخفيف من حدة الفقر، وأجرى أكثر من 50 جولة بحثية حول الحد من الفقر، وزار جميع المناطق الفقيرة المتجاورة الـ 14 في الصين.

تم إرسال ملايين الكوادر إلى الخطوط الأمامية للتخفيف من حدة الفقر. من بينهم ، فقد أكثر من 1800 عامل أرواحهم من أجل قضية البلاد الكبرى.

وبكلمات شي، فإن القضاء على الفقر المدقع يمثل إنجازًا لمعجزة في الصين. تم تحقيق النصر من خلال تضافر جهود الحزب كله والأمة.

التطورات في استكشاف الفضاء

يعد حلم الفضاء الصيني من أبرز الأحداث في عام 2021. أعلنت البلاد نجاحًا كاملاً لمهمة رحلات الفضاء المأهولة شنتشو -12 بعد أن هبط ثلاثة رواد فضاء صينيين بسلام على الأرض في 17 سبتمبر، منهينًا سفرهم الفضائي الذي استمر ثلاثة أشهر.

في 29 أبريل، أطلقت الصين وحدة تيانخه الأساسية لمحطة الفضاء الصينية. تمامًا كما قال شي خلال محادثته مع رواد الفضاء في 23 يونيو، “يعد بناء محطة الفضاء علامة فارقة في صناعة الفضاء الصينية، والتي ستقدم مساهمات رائدة في الاستخدام السلمي للفضاء من قبل البشرية.”

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كشفت كلمات شي عن روح الصين التي لا هوادة فيها في سعيها لاستكشاف الفضاء. في الواقع، كان شي دائمًا يراقب عن كثب نمو صناعة الطيران في الصين.

منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، أصدر الرئيس الصيني عدة تعليمات مهمة بشأن تطوير الصناعة، على أمل أن تستمر في تحقيق اختراقات جديدة من خلال الابتكار والاعتماد على الذات.

منذ إطلاق أول قمر فضائي صيني من صنع الإنسان دونغفانغونغ -1 إلى مركبة الفضاء شنتشو -12، شهدت هذه السنوات الخمسين كيف تسعى الصين جاهدة لتحقيق حلمها في “الطيران في السماء والوصول إلى القمر”.

حلم أوليمبي عمره قرن من الزمان

مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، سيتحقق حلم الصين باستضافة الألعاب للمرة الثانية، مما سيجعل بكين أيضًا أول مدينة في العالم تستضيف كل من الألعاب الصيفية والشتوية.

من الحلم باستضافة الألعاب الأولمبية في عام 1908 إلى استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية أخيرًا في عام 2008، شهد هذا الحلم الذي مضى عليه قرن من الزمان رحلة الأمة الصينية نحو الازدهار.

تدعو الصين الآن العالم بأسره للانضمام إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية “الرائعة والخارقة والمميزة”. بالنظر إلى المستقبل، هناك المزيد من الأحلام الصينية التي تنتظر تحقيقها.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-09-21/A-look-back-at- 2021-Fulfillment-of-Chinese- dreams-13JDjJPGGwo/index.html

فيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=8hOlcBinX5o