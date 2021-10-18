‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (‏CGTN): محطة الفضاء الصينية تستقبل طاقم شنجو-13 للإقامة فيها لستة أشهر

دخل الثلاثي – جاي جيغانغ (القائد) ووانغ يابنغ ويي غوانغفو إلى تيانهي بعد ساعات من رسو سفينة الفضاء بنجاح مع الوحدة الأساسية، ليصبحوا ثاني طاقم فضائي يتمركز هناك.

كما أصبحت وانغ أول رائدة فضاء تعمل في محطة الفضاء وتقوم بالسير في الفضاء.

المهام المقبلة خلال مهمة شنجو -13

خلال مكوثهم لمدة ستة أشهر في المدار القمري، سيقوم الطاقم بسلسلة من المهام كما هو مقرر.

وقال يي لمجموعة تشاينا ميديا في مقابلة قبل انطلاق الطاقم، إن من المقرر القيام بنشاطين إلى ثلاثة أنشطة للمهمة خارج المركبة، المعروفة أيضًا باسم السير في الفضاء، التي سيتم القيام بها بالتعاون بين أعضاء المهمة.

وأضاف يي أنه سيتم ترتيب تقسيم العمل المحدد وتعديله وفقًا للوضع الفعلي.

قال تشاي لمجموعة تشاينا ميديا إنه يتم تحديد مهام مختلفة في كل نشاط سير خارج العربة لبناء المحطة الفضائية.

وقال تشاي “سيكون لدينا المزيد من التجارب في علوم الفضاء مقارنة بطاقم شنجو -12 لأن لدينا وقت طيران أطول”.

وأضاف تشاي أن المهمة الخاصة هذه المرة هي أن يتحكم الطاقم عن بعد في مركبة فضائية للالتحام بالمحطة الفضائية.

كما سيتم إجراء اختبارات على التقنيات الرئيسية والتحقق من تقنيات دعم الحياة وتقييم شامل للأداء والتوافق لجميع الأنظمة.

خلال مهمة شنجو – 10 في العام 2013، أكملت وانغ مع أفراد طاقمها آنذاك ني هايشنغ وتشانغ شياوغوانغ أول مهمة تدريس في الفضاء في الصين. وخلال مهمة شنجو -13، يمكن توقع إعطاء دروس جديدة.

وقالت وانغ: “إلى جانب المهام، نأمل أيضًا في القيام بمزيد من تعليم علوم الفضاء، لتقريب الفضاء من عامة الناس”، وهو ما تأمل أن يساعد الناس على تعلم المزيد عن الفضاء وحياة رواد الفضاء في الفضاء.

أطلقت الصين سفينة الفضاء المأهولة شنجو -13 في الساعات الأولى من صباح يوم السبت من مركز جيوكوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي شمال غرب الصين، بعد حفل توديع أقيم على أرضية المركز مساء الجمعة.

إن مهمة شنجو-13 هي واحدة من سلسلة عمليات الإطلاق لاستكمال بناء محطة الفضاء الصينية الجديدة المسماة تيانغونغ بحلول نهاية العام 2022. في السابق، أطلقت الصين بنجاح وحدة تيانهي الأساسية، وسفينتي شحن تيانغو وسفينة الفضاء شنجو-12 المأهولة لبناء المحطة الفضائية.

مع استعداد محطة الفضاء الدولية للتقاعد في السنوات القادمة، ستصبح هذه محطة الفضاء الصينية الوحيدة في مدار الأرض. وأعربت إدارة الفضاء الوطنية الصينية عن رغبتها في التعاون الدولي وهي تقوم بتدريب رواد الفضاء غير الصينيين على مهام محطة الفضاء المستقبلية.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-10-16/China-s-Shenzhou- 13-crew-enters-space-station- 14oFV8ew2qc/index.html