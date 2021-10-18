‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (‏CGTN): بنغ ليوان تحضر حفل جوائز اليونسكو لتعليم البنات والنساء

وقالت اليونسكو إنه تم منح جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لهذا العام لمشروع لتدريب النساء والفتيات ذوات الدخل المنخفض وغير الممثلات بما يكفي لسد الفجوة بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا في البرازيل، وآخر لتدريب الطالبات المراهقات وصغار السن في موزمبيق من خلال تعليم أدوار القدوة ودوائر الأخوة.

وقدمت بنغ التهاني للفائزين من البرازيل وموزمبيق عبر الفيديو.

وقالت بنغ إنه منذ إنشاء الجائزة في العام 2015 من قبل اليونسكو والصين، كان لها تأثير إيجابي وألهمت المزيد من الناس لتكريس أنفسهم لتعليم الفتيات والنساء، مضيفة أن مئات الآلاف من الفتيات والنساء أصبحن قادرات على تطوير معارفهن وتعلم مهارات جديدة وبناء الثقة في تغيير مصيرهن والسعي وراء أحلامهن.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد متزايد من الأشخاص الذين يدعمون تعليم الفتيات والنساء، ويعززون المساواة بين الجنسين في التعليم العالمي، كما قالت.

كما أعربت بنغ عن أملها في أن يولي المجتمع الدولي مزيدًا من الاهتمام لتعليم الفتيات والنساء ويدعمه، وأن يقدم مساهمات جديدة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030.

كان لوباء كوفيد-19 تأثير سلبي على الفتيات والنساء من حيث التعليم، ودعت بنغ إلى بذل المزيد من الجهود لتزويدهن بتعليم متكافئ وعالي الجودة. ودعت إلى الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا الرقمية، ومشاركة موارد التعليم عالية الجودة عبر الإنترنت، وزيادة الدعم التعليمي للفتيات والنساء من الأسر الفقيرة والمناطق الفقيرة. كما شددت على أهمية تعزيز التثقيف الصحي للفتيات والنساء لتحسين صحتهن البدنية والعقلية بشكل شامل.

وفي الوقت نفسه، أشادت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، بدور الصين في إنشاء الجائزة وكذلك في مساعدة الفتيات والنساء على تحقيق أحلامهن، خاصة مع مواجهة التحديات التي يجلبها الوباء.

تُكرم جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء المساهمات المتميزة والمبتكرة التي قدمها الأفراد والمؤسسات والمنظمات للنهوض بتعليم الفتيات والنساء.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-10-15/Peng-Liyuan- attends-UNESCO-award-ceremony- for-girls-women-s-education- 14nUt4YoSTm/index.html

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=39z7u9acE_g