‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (‏CGTN): التحالف العالمي للجامعات بشأن المناخ (GAUC) يعقد قمة عالمية للشباب حول مستقبل خالٍ من الكربون

تهدف قمة كلايمت إكس إلى المساعدة في تحريك العالم نحو مستقبل خالٍ من الكربون. ستعقد القمة في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر، نظرًا لزخم أجندة الأحداث المناخية العالمية المقرر إجراؤها هذا الخريف، بما في ذلك الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26).

ستركز قمة ClimateX على المناخ وأربعة مجالات هي: الطبيعة والتنوع البيولوجي، والغذاء والصحة، والطاقة، والنقل، من خلال ثلاثة مسارات متميزة: المسار الأكاديمي ومسار العمل ومسار الآراء

ستتم مشاركة الأوراق الأكاديمية ومقترحات السياسة ومقاطع الفيديو القصيرة ، التي تعرض جهود الشباب للتخفيف من تغير المناخ ، مع صانعي السياسات العالميين خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.

-المسار الأكاديمي: هذا ويستقبل المسار الأكاديمي، الذي تستضيفه تسينغهوا وأكسفورد وييل وكولومبيا، أوراقًا بحثية من طلاب الدراسات العليا الذين يحضرون المدارس في GAUC ومن الطلاب في الجامعات غير الأعضاء. (الموعد النهائي لتقديم الأبحاث هو 5 سبتمبر)

-مسار العمل: سيقوم فيه الطلاب من مختلف جامعات GAUC بتبادل الأفكار حول الحلول المناخية خلال الفعالية الضخمة التي ستنعقد 7 ساعات لمدة 5 أيام.

-مسار الآراء: بالشراكة مع شبكة الجامعات المشاركة في الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يستقبل هذا المسار مقاطع فيديو قصيرة من الشباب حول العالم لإيصال أفكارهم حول تغير المناخ. (الموعد النهائي لإرسال مقاطع الفيديو هو 31 أغسطس)

يمكن للشباب المهتمين بمشاهدة أحداث قمة كلايمت إكس أو المشاركة فيها لهذا العام الدخول إلى الرابط http://climatex2021. gauc.net/

لمزيد من الاستفسارات عن القمة، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى: [email protected]

GAUC بدأ التحالف في يناير 2019، عندما أصدرت ثماني جامعات بيانًا مشتركًا في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس.

تضم قائمة أعضاء التحالف حاليًا 15 جامعة، وتتمثل مهمة التحالف العالمي للجامعات حول المناخ في تعزيز حلول تغير المناخ من خلال البحث والتعليم والتوعية العامة، والشراكة مع العاملين بالمجال والمنظمات غير الهادفة للربح بالإضافة إلى الجهات الحكومية لتعزيز التنفيذ السريع من المستوى المحلي إلى التنفيذ على نطاق عالمي.

سيواصل التحالف هذه المهمة من خلال تعزيز التبادل والتعاون بين الجامعات الأعضاء وتوفير القيادة في جهود التعليم العالي العالمية لمعالجة قضايا تغير المناخ.

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https://newsus.cgtn.com/news/ 2021-08-24/GAUC-to-hold- global-youth-summit-on-a-zero- carbon-future-12YqO6YSU5q/ index.html