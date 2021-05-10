‫شبكة تلفزيون الصين الدولية: كيف يعبر شي جينبنغ عن شعوره بالامتنان والمحبة لأمه؟

بكين، 10 أيار/مايو، 2021 / PRNewswire/ — فيما سيتم الاحتفال بعيد الأم، وهي مناسبة مهمة تصادف يوم ثاني أحد من شهر أيار/مايو كل سنة، يوم 9 أيار/مايو هذا العام، بدأت وسائل الإعلام تنشر قصصا وحكايات مثيرة عن الأمهات وأطفالهن.

من بين هذه القصص، يبرز شي جينبنغ لأنه ليس ابنًا فحسب، بل هو أيضًا رئيس الصين.

كيف يعبر الرئيس عن الامتنان والحب لوالدته؟ يمكن معرفة طريقة شي عندما شدد على أهمية الروابط الأسرية وحب الأسرة وشدد على تعليم الأسرة في العديد من المناسبات.

نقل تقاليد الأسرة

عندما ألقى الرئيس شي أول خطاب له في العام الجديد في العام 2013، لفتت الصور الموضوعة على أرفف كتبه انتباه المجتمع عبر الإنترنت، لا سيما صورته وهو يمشي جنبًا إلى جنب مع والدته.

شي هو ابن مطيع لأبويه. يتحدث مع أمه تشي شين، ويمشي معها كلما كان لديه الوقت لذلك.

أثناء لقائه مع ممثلين في المؤتمر الوطني الأول للأسر النموذجية في كانون الأول/ديسمبر 2016، سرد شي حكاية حول التعليم الأسري. كان المؤتمر الأول من نوعه لتكريم الأسر النموذجية المختارة على الصعيد الوطني. تم تكريم 300 أسرة نموذجية حينها.

“عندما كنت طفلاً، أعطتني والدتي سلسلة كتب قصص مصورة – －”أسطورة يو فاي”. وقال شي إن أحد أكثر من 10 مجلدات من تلك السلسلة يظهر والدة يو فاي وهي تضع وشمًا من أربعة أحرف يقول “خدمة البلاد بأقصى قدر من الولاء”، كما قال شي، مضيفا أن قصة يو فاي، وهو شخصية عسكرية قديمة معروفة جدا كان يقاتل أمام غزو ضد بلاده، أعجبته بشدة..

الانضباط الذاتي

عاشت تشي حياة بسيطة، والتي أصبحت تقليدًا للعائلة. فبغض النظر عن مدى مجهودها في رعاية أسرتها وهي تعمل، فإنها لم تتنازل عن القيام بعملها على أتم وجه أبدًا. أسلوب حياتها والجو العائلي يوجهان قيم شي اليوم.

“الشخص الذي لا يخفق في منع نفسه من أن يصبح فاسدا وأن يكون منضبطا ذاتيًا سيصبح شخصًا بلا شجاعة. ضع في اعتبارك أن الصدق نعمة والجشع لعنة أثناء تكوين تصور صحيح للسلطة والمكانة والمصالح”، هذا ما كتبته تشي ذات مرة في رسالة لشي، تذكره بالانضباط الذاتي. وقد أدرج شي هذه المعتقدات في أيديولوجيته وممارساته في الحكم.

ووصف شي الفساد بأنه “الخطر الأكبر” على حكم الحزب، وشدد على أنه “لا بديل” سوى محاربة الفساد في مواجهة كل الصعاب ودعا إلى انضباط ذاتي صارم داخل الحزب.

أثناء مطاردته العديد من المسؤولين الفاسدين، بمن في ذلك “النمور الكبار” رفيعو المستوى و”الذباب” من المستوى الأدنى على الجبهة المحلية، نفذت بكين أيضًا عمليات مثل “سكاي نت” و “فوكس هانت” لتعقب المسؤولين المتهمين بالرشوة الذين هربوا إلى الخارج.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-05-08/How-does-Xi- Jinping-express-gratitude-and- love-to-his-mother– 10617ntrTAk/index.html