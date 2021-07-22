‫شبكة تلفزيون الصين الدولية تختار أفضل 200 من منافسي الوسائط على مستوى العالم

بكين، 22 يوليو 2021 /PRNewswire/ — بعد رحلة بحث عن المواهب العالمية استمرت ثلاثة أشهر شملت 130 دولة ومنطقة وشهدت الآلاف من الإدخالات عبر الإنترنت منذ أبريل 2021، أعلنت شبكة تلفزيون الصين الدولية يوم الثلاثاء عن قائمة أفضل 200 مرشح للثاني جولة حملة المنافسين الإعلاميين. بالإضافة إلى الإعلان عن أفضل 200 عالميًا، ظهر أيضًا 30 قاضيًا محترفًا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الخبراء والباحثين في مجال الإعلام، والمديرين التنفيذيين من المؤسسات الإعلامية ذات السمعة الطيبة، والعديد من قادة الرأي الشعبي وقادة الصناعة.

وانطلاقًا من مهمتهم للعثور على الجيل القادم من المراسلين الموجودين أمام الكاميرا، رحبت شبكة تلفزيون الصين الدولية بالمقدمين ومنسقي الأغاني ومقدمي البث الصوتي ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي ورواة القصص الطموحين من جميع أنحاء العالم لتقديم مقاطع فيديو مدتها ثلاث دقائق تكشف عن سبب وجوب أخذها في الاعتبار كفرصة في العمر لتصبح الوجه والصوت التالي لشبكة تلفزيون الصين الدولية.

ومع تلقي عدد هائل من عروض الفيديو التي بلغ مجموعها أكثر من 100 ساعة ومثلت مجموعة متنوعة من خلفيات وتخصصات صانعي المحتوى العالميين، شاهدت لجنة مكونة من 40 قاضيًا محترفًا من صناعات الإعلام والترفيه الجولة الأولى من التقديمات في 12 تجربة أداء إلى القائمة المختصرة من المجموعة لـ 200 فقط.

سوف يشارك أفضل 200 الآن في الجولة التالية من تحديات الفيديو، حيث يعرضون مهاراتهم الفريدة في سرد القصص والتحرير والعرض. وفوق ذلك كله، أنه سيتم دعوتهم لإثبات قدرتهم على إشراك المشاهدين من خلال مشاركة الأفكار الجديدة مع شخصياتهم الديناميكية.

تهدف فعالية Media Challengers، التي أُطلقت في 8 أبريل 2021، إلى إيجاد مهنيين إعلاميين موهوبين وواعدين من جميع أنحاء العالم. كما ستتوفر لمنافسي وسائل الإعلام المختصرة الفرصة لتلقي تدريب احترافي على الوسائط المتعددة والموارد، والدخول إلى قاعدة بيانات المواهب الرسمية لشبكة تلفزيون الصين الدولية ليصبحوا مراسلين بدوام كامل أو بدوام جزئي لإخبار القصص مباشرة من الخطوط الأمامية. وفي نهاية المسابقة، قد يتلقى الفائزون أيضًا عروضًا لإعداد التقارير في مقر شبكة تلفزيون الصين الدولية في بكين أو ثلاثة مراكز إنتاج إقليمية، في واشنطن العاصمة ولندن ونيروبي.

مع استمرار التحدي، يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو التالية من أفضل 200 في فعالية Media Challengers على خمس منصات شريكة رئيسية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك Weibo و Bilibili و Yangshipin و Facebook و YouTube و LinkedIn و Variety China.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-07-20/CGTN-selects-Top- 200-Media-Challengers- globally-122GhNacl6o/index. html

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=_9dKbk8c4eM

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1578773/Image1.jpg