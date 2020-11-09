‫شاندونغ لينجونج تستعد لافتتاح جناحها الكبير في معرض بوما الصين 2020

تشارك شركة شاندونغ لينجونج لمعدات التشييد مع شركة فولفو لمعدات التشييد لأول مرة بـ 21 منتجًا مذهلاً

شنغهاي، 9 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — من 24 إلى 27 نوفمبر 2020، سوف تعرض شركة شاندونغ لينجونج لمعدات التشييد (SDLG) في معرض بوما الصين 2020 في مركز شنغهاي الدولي للمعارض الجديد. بالإضافة إلى الموضوع الذي يحمل عنوان “ابتكار، أكثر من مجرد موثوقية”، ستقدم شركة شاندونغ لينجونج لمعدات التشييد ما يصل إلى 21 منتجًا جديدًا تتميز بمجموعة كاملة من الحلول في جميع ظروف العمل مع خدمات مخلصة. وبالإضافة إلى تسليط الضوء على أول منصة مشتركة مع شركة فولفو لمعدات التشييد، فقد قدمت شركة شاندونغ لينجونج لمعدات التشييد للمستخدمين النهائيين فرصًا للفوز بالجائزة الكبرى إلى جانب الهدايا الرائعة.

وسوف يكون موقع الجناح المشترك الكبير في B.54 و C.50 ويغطي مساحة عرض تبلغ 5,700 متر مربع، حيث سيغطي جناح شركة شاندونغ لينجونج مساحة خارجية تبلغ 3,872 مترًا مربعًا. وسوف يكون من المتوقع لدى الزائرين إطلاق منتجات بأحدث التقنيات.

كما ستغطي المعدات الجديدة كليًا التي خططت شركة شاندونغ لينجونج لإدخالها في معرض بوما الصين لهذا العام 4 فئات من المنتجات، بما في ذلك الحفارات، الجرافة ذات العجلات، باكو لودر (يُعرف أيضًا باسم العقرب أو الجرافة الحفارة)، وآلات الطرق. وسوف تطلق شركة شاندونغ لينجونج لوادر وحفارات من فئة إتش (H-Series) الجديدة التي تتميز بقدرات على العمل في جميع ظروف العمل والوظائف المواقع، كونها واحدة من أوائل الشركات المصنعة الرئيسية في الصين التي تطبق القيادة الهيدروستاتيكية والنظام الكهربائي الهجين وتقنيات التحكم عن بعد على معداتها.

وبأخذ التأثير العالمي لكوفيد-19 بعين الاعتبار، فقد قدمت عرضت شركة شاندونغ لينجونج لجماهيرها في الخارج تقديم بث مباشر لمدة 3 أيام من داخل كشك المعرض بدءًا من 24 نوفمبر حتى 26 نوفمبر. سوف يُقدم البث المباشر باللغات الإنجليزية والروسية والعربية والإسبانية والفرنسية مع الإعلان عن الفائز الأكبر في يوم عيد الشكر (Thanksgiving Day)، وهو اليوم الموافق 26 نوفمبر للحصول على SUPER PRIZE (جائزة التميز) لآلة حقيقية.

كما تمتلك شركة شاندونغ لينجونج حاليًا خطوط إنتاج تغطي اللوادر والحفارات والمدامك (مفردها مدماك وهي ربة ذات عجلات سميكة تستعمل في رصف الطرق) وممهدات الطرق وباكو لودر بالإضافة إلى قطع الغيار، وتعمل في أكثر من 130 دولة ومنطقة حول العالم؛ كونها واحدة من كبرى الشركات المصنعة لمعدات البناء في العالم. في عام 2006، توصلت شركة شاندونغ لينجونج وشركة فولفو إلى تعاون استراتيجي لزيادة تعزيز التنمية في المنتجات والخدمات.

سابرينا تشو

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