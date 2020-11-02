‫سي جي تي إن إكسبلينر: ما هي خارطة طريق الصين للسنوات الـ 15 القادمة؟

بكين، 2 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — اُختتم أحد أهم الاجتماعات السياسية الصينية لهذا العام في 29 أكتوبر.

لقد كانت الجلسة الكاملة الخامسة للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني.

وحللت شبكة سي جي تي إن (CGTN -شبكة تلفزيون الصين الدولية) الكلمات والعبارات الرئيسية من البيان الصادر بعد الجلسة. إليك نظرة سريعة على ما تقدمه.

لقد وردت كلمة “تنمية” 72 مرة. وقد تضمن ذلك أيضًا مصطلحات مثل “التنمية عالية الجودة” و “التنمية الاجتماعية والاقتصادية” و “التنمية الخضراء” و “نمط التنمية الجديدة”.

ويشير المصطلح الأخير إلى “ديناميكية التنمية المزدوجة”؛ أي أن فكرة التداول المحلي والدولي يكمل كل منهما الآخر.

ثانياً، ذُكرت كلمة “الاقتصاد” 37 مرة، تليها كلمة “الاشتراكية” 25 مرة.

كما اقترحت الجلسة العامة الخامسة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية للسنوات الخمس المقبلة؛ والتي ستغطيها الخطة الخمسية الـ 14 (2021-2025).

كما طرحت الجلسة مجموعة من الأهداف طويلة المدى للصين لتحقيق التحديث الاشتراكي بشكل أساسي بحلول عام 2035.

وحسبما ذكر البيان فإنه وبحلول ذلك الوقت، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين قد وصل إلى مثيله في الدول المتقدمة بشكل معتدل. وأضافت أن السكان ذوي الدخل المتوسط في البلاد سوف يتوسعون بشكل كبير، كما أن القوة الاقتصادية والتكنولوجية للصين، بالإضافة إلى قوتها الوطنية المركبة، ستزدادون بشكل كبير.

كما استعرضت الجلسة الإنجازات التي تحققت خلال الخطة الخمسية الـ 13 من 2016 إلى 2020.

هذا العام، من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 100 تريليون يوان. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، فقد تخلص 55.75 مليون من سكان الريف الصيني من الفقر.

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الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=g-aGJsKV4uo

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1324540/CGTN_What_s_ China_s_roadmap_for_the_next_ 15_years.jpg