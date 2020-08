‫سي جي تي أن: لماذا يتمتع الجيش الصيني بالدعم الواسع من الشعب الصيني

وإذ يُعرف رسميا بجيش التحرير الشعبي الصيني، يتجذر الجيش الصيني بعمق في الشعب ويحافظ على روابط وثيقة معه منذ تأسيسه قبل 93 عامًا .

وقال الرئيس الصيني شي جنبنغ في خطاب ألقاه في احتفال بمناسبة الذكرى 90 لتأسيس جيش التحرير الشعبى الصينى ceremony marking the 90th anniversary of the founding of the PLA فى 1 آب/أغسطس 2017 “ينبغى أن يكون جيش التحرير الشعبي الصيني دائما جزءا من الشعب، وأن يعمل من أجل مصالحه، ويحافظ على علاقات وثيقة معه، ويتشاطر معه الأوقات الجيدة والسيئة.”

وشدد على ان “الجيش الشعبى يذهب حيثما يوجد الاعداء وحيثما يوجد خطر“.

هذا هو بالضبط ما يفعله الجيش هذا العام – الوقوف مع المدنيين في “حروب الشعب” ضد كوفيد-19 والفيضانات.

“لا تراجع أبدا “

بعد أن بدأ تفشي فيروس كورونا المستجد في ووهان، مركز تفشي الوباء، تم إرسال حوالي 4000 طبيب عسكري إلى ثلاثة مستشفيات هناك. وقد عالج هؤلاء أكثر من 7000 مريض وأنقذوا العديد من الأرواح من شهر كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل.

وقال ما لينغ، وهو طبيب عسكري يعمل في وحدة العناية المركزة بمستشفى هووشنشان في ووهان، “نحن، جيش التحرير الشعبي الصيني، أقسم أننا لن نتراجع أبداً في مواجهة الوباء، وسوف نحمي سلام وصحة الشعب“.

بعد الانتهاء من المهمة completing their mission، تم تكريم الأفراد العسكريين من قبل شي honored by Xi، السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية. وقال شي في أمر الثناء على هؤلاء الجنود: ان الوباء كان “حربا واختبارا” للجيش وان القوات كسبت الحرب بإيمان قوي وقدرات علمية وبحثية عالية وتضحيات كبيرة.

حماية الشعب

في الصيف، شرع الآلاف من رجال جيش التحرير الشعبي الصيني في مهمة جديدة embarked on a new mission لمكافحة عدو خطير آخر – الفيضانات في عدد من المقاطعات على طول نهر اليانغتسي بسبب الأمطار الغزيرة التي لم تكن لتتوقف تقريبًا. وقد تمت مقارنة مستويات المياه في النهر والبحيرات المجاورة بالفيضانات الكارثية في العام 1998.

وحث الرئيس شي جيش التحرير الشعبي وقوات الشرطة المسلحة الشعبية urged the PLA and the People’s Armed Police (PAP) Force على المشاركة بنشاط في جهود الإنقاذ والإغاثة.

وقال شياو شواي، جندي من قوات الشرطة المسلحة الشعبية في مقاطعة سيتشوان، جنوب غرب الصين “نحن جيش الشعب ويجب أن نقاتل على خط المواجهة في هذه اللحظة“.

وأشاد تشانغ هونغبينغ، وهو مسؤول حكومي محلي في إقليم أنهوي الشرقي، بالجنود والضباط الذين يحاربون الفيضانات واصفا إياهم بأنهم “جيش الشعب الحقيقي.”

قال تشانغ “بمجرد وصول القوات يشعر الناس بالامان والسلام“.

وبينما تسعى الصين جاهدة لبناء قوات مسلحة قوية، دعا شي إلى الالتزام بالمبدأ الأساسي لجيش التحرير الشعبي – “خدمة قلب الشعب وروحه“.

وقال إن جيش التحرير الشعبي يجب أن “يتشاطر مع الناس كل الأوقات الطيبة والمرة”، وأن يكون دائما جيشا “يثق به الناس ويدعمونه ويحبونه.”

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=gE1HnP04k5M