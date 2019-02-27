‫سي إس جلوبال بارتنرز: فيلات فاخرة جديدة متاحة للمؤهلين لبرنامج المواطنة عن طريق الاستثمار بكومنولث دومينيكا

تتاح الآن 42 فيلا في مشروع ذا ريزيدنسز “The Residences” بمنتجع سيكريت باي “Secret Bay“طبقًا لبرنامج كومنولث دومينيكا للمواطنة عن طريق الاستثمار مقابل استثمار بمبلغ 218,000 دولار أمريكي لكل حصة. كما أعلنت إحدى الفنادق الفاخرة صديقة البيئة الحائزة على جوائز عن زيارات استكشافية بإقامة كاملة للمستثمرين والوكلاء المهتمين.

لندن، 28 فبراير / شباط، 2018 /PRNewswire/ — يتاح الآن خيار جديد أمام المستثمرين الذين يتطلعون للحصول على جنسية دومينيكا: حصة في ملكية عقارية منشأة حديثًا. وهو مشروع ذا ريزيدنسز بمنتجع سيكريت باي الفاخر صديق البيئة. ويتكون المشروع من 42 فيلا خمسة نجوم تحوطها مساحة خضراء على قمة منحدر مساحتها 33 فدانًا، ويقدم المشروع للمستثمرين الأجانب فرصة امتلاك منزل صيفي عصري في منطقة استوائية أو الحصول على الجنسية الاقتصادية للدولة العضو بالكومنولث البريطاني. ومن المتوقع كذلك أن يحصل المستثمر على عائد على استثماره بالنظر إلى التشغيل الناجح لمنتجع سيكريت باي ونسبة الإشغال الكبيرة وسابقة أعماله الناجحة في قطاع التأجير العقاري.

ويعتز المطور الدومينيكي، الذي تم اختياره ضمن أفضل الفنادق التي تقدم خدمات مميزة في العالم لعام 2016 على هامش جوائز وورلد بوتيك هوتيل “World Boutique Hotel Awards”، بمراعاة الاستدامة، حيث تصميم موقع ذا ريزيدنسز مع وضع الأبعاد البيئية في الحسبان. ويتم ذلك من خلال تطبيق “خطة تطوير مرحلية، منخفضة الكثافة” حائزة على جوائز. ولم تزل الدولة الكاريبية الصغيرة تواصل جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم بفضل روح التنمية المستدامة، وذلك بعد أن تعهد معالي رئيس الوزراء روزفلت سكيريت “Roosevelt Skerrit” بجعل الدولة “أولى دول العالم التي تتأقلم مع التغييرات المناخية”. وشهد عام 2018 نمو قوي لاقتصاد دومينيكا، وصاحبه مجموعة من المبادرات البيئية التي حازت تغطية واسعة بالصحافة العالمية، مثل حظر استخدام البلاستيك إلا لمرة واحدة وإنشاء محطة حرارية أرضية، ومدعومة كذلك من خلال برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار “Citizenship by Investment (CBI) Programme”.

وبعد استكمال إنشاء عدد من الفيلات بالفعل، يبدأ سعر الحصة في مشروع ذا ريزيدنسز بمبلغ 218,000 دولارًا أمريكيًا وهو ما يلبي الحد الأدنى للاستثمار المقدر بـ 200,000 دولار أمريكي لكي تصبح مؤهلاً لبرنامج دومينيكا للمواطنة عن طريق الاستثمار الرائد عالميًا. أما المسار البديل للاستثمار العقاري فيتمثل في المساهمة في صندوق التنويع الاقتصادي “Economic Diversification Fund”، الذي يتبنى مبادرات اجتماعية واقتصادية مهمة في دومينيكا. وفي أغسطس / آب من العام الماضي، صنف خبراء فاينانشال تايمز “Financial Times” دومينيكا باعتبارها أفضل دولة للجنسية الثانية من خلال الاستثمار، نتيجة لإجراءات التقصي اللازم الصارمة التي لا مثيل لها، وذلك ضمن عوامل أخرى. وعلى هامش توقيع معالي رئيس وزراء دومينيكا الأسبوع الماضي على اتفاق مع سيكريت باي، فقد أشار لمشروع ذا ريزيدنسز: “سنرى هنا في دومينيكا أحد أفضل المنتجعات، إن لم يكن الأفضل، بالنصف الغربي من الكرة الأرضية”.

كما قدمت سيكريت باي كذلك إعلانًا متفردًا هذا الأسبوع يقدم الآن حزم استكشاف للمهتمين بالاستثمار طبقًا لبرنامج المواطنة عن طريق الاستثمار. ويقدم استكشاف ريزيدنسز “ Residences Discovery ” إقامة كاملة لليلتين مما يسمح للساعين نحو الجنسية والوكلاء كذلك بدراسة الموقع، بالإضافة إلى المرافق والبيئة الطبيعية المحيطة.