‫سي أف أي تبرم اتفاقية رعاية رئيسية لكرة السلة في الأردن

مجموعة جديدة من اتفاقيات الرعاية والتي تركز على رياضة كرة السلة في الأردن.

تتطلع مجموعة سي أف أي دائماً إلى تعزيز وجودها كالعلامة الأفضل لعمليات التداول والاستثمار. وتمثل اتفاقية الرعاية الجديدة فرصة للشركة لدعم نجاح فريق كرة السلة الوطني بعد النجاحات والإنجازات المستمرة كما تعكس دعم شركة سي أف أي للرياضة بالإضافة الى نهج الشركة في دعم عملائها.

وتؤمن سي أف أي بأهمية الشركاء المناسبين بما يعود بالمنفعة المتبادلة لجميع الأطراف المعنية. وبصفتها مزود مالي رائد متواجد في الأردن، تسعى سي أف أي الى توطيد وتعزيز الصلة مع البلد عبر رعايتها للفريق الوطني الذي أثبت أنه واحد من أكثر الفرق نجاحًا في المنطقة وبالتالي دعم الرياضة في البلاد ومساعدتها على النمو أكثر.

وكجزء من اتفاق الرعاية الجديدة، سيبرز شعار العلامة التجارية لسي أف أي بشكل رئيسي على قميص لاعبي المنتخب الوطني. كما سيتم إطلاق تسمية “دوري سي أف أي الممتاز لكرة السلة” للدوري المحلي بالإضافة الى وضع شعارات سي أف أي في الملاعب ودعمها لفريق كرة السلة للسيدات والناشئين.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت سي أف أي اتفاقية رعاية جديدة مع اثنين من أفضل فرق كرة السلة في لبنان (فريق الحكمة والرياضي) بالإضافة الى شراكتها مع أوليفر رولاند، سائق فريق نيسان اي دامز الفورمولا أي وفريق نيسان اي دامز الفورمولا أي.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة سي أف الأردن، لؤي عازر:

“نحن نؤمن أن الشراكة مع الطرف المناسب تعود بالمنفعة المتبادلة للجميع. ان حضور سي أف أي راسخ في الأردن فضلاً عن سمعتها ومكانتها البارزة كونها مزود مالي رائد يخدم عملائه ويدعمهم الى أقصى حدود كما سيدعم النجوم الصاعدة في رياضة كرة السلة الذين كسبوا أفضل المراتب بفضل آدائهم المميز.

ومن خلال هذه الرعاية، نود تعزيز وجودنا الناجح في الأردن وترسيخ علاقتنا مع البلد من خلال دعم فريقه الوطني الذي أنبت في نفوس الأردنيين شعور بالفخر والاعتزاز من خلال نجاحاته.

كما ستدعم سي أف أي رياضة كرة السلة بشكل عام في الأردن بما في ذلك فريق السيدات والناشئين والبطولة الوطنية للسلة والتي سيطلق عليها اسم “دوري سي أف أي الممتاز لكرة السلة”.

وثمّن رئيس اتحاد كرة السلة محمد عليان على هامش المؤتمر الصحفي – حرص مؤسس شركة سي أف أي هشام منصور على دعم مسيرة المنتخب الوطني واتحاد اللعبة، لافتاً: “هذا حدث مهم في مسيرة كرة السلة الأردنية، خاصة وانه جاء في هذا التوقيت الصعب في ظل الجائحة، ولم يتردد مؤسس الشركة هشام منصور بدعم ورعاية أنشطة كرة السلة، وعلينا أن نشعرهم بمسؤوليتهم ووجودهم كشركاء، وخاصة وأن الجانب المعنوي يفوق الجانب المادي في التسويق الرياضي”.

وأضاف: “يجب تسليط الضوء على اتفاقيات التسويق الرياضية بشكل عام، لكن هذه الاتفاقية خطوة نقدرها كثيرا، كما انها شهادة نجاح كبيرة لاتحاد كرة السلة، كما ان التسويق الرياضي يجب ان يكون منبعه هو العائد المادي للشركة، وعلى هذا الأساس تم التوقيع، وعلينا ان نضمن لهم ذلك في اتحاد السلة من أجل ضمان استمراريتهم، لأن هذه شراكة حقيقية لسنوات طويلة، وهذا هو التسويق الرياضي الحقيقي المبني على العوائد المشتركة”.

وتمنى الأمين العام لاتحاد كرة السلة المهندس نبيل أبو عطا أن يتم الاستثمار بشكل أكبر في رياضة كرة السلة وبما يعود في الفائدة على الجميع ويوفر الاستقرار والدعم المالي الجيد للمنتخب الى جانب الدعم المقدم من اللجنة الأولمبية، مؤكداً: “عقد الشراكة مع سي أف أي يبرز اهتمامهم بدعم منتج ناجح مثل كرة السلة، لأن هذه الشركة واعدة ولها تاريخ كبير في سوق التداول، ولدينا رغبة متبادلة للاستمرار في عمل مشترك لسنوات طويلة”.

وتوفر سي أف أي آلاف منتجات التداول من الأسهم العالمية، العملات، المعادن، السلع، الصناديق الاستثمارية المدرجة وذلك عبر منصة واحدة توفر بنية تحتية قوية للتداول بعمولات تبدأ من صفر، فروق أسعار تنافسية للغاية مع بدء بعض الفروقات من صفر ونموذج مصمم لتوفير تنفيذ فائق السرعة خصوصاً خلال التقلبات المرتفعة للأسواق العالمية. بالإضافة الى ذلك، تدعمك سي أف أي من خلال مديري حسابات متخصصين، تقارير يومية، وويبنارات مجانية تتناسب مع كل المستويات.

سي أف أي تواصل تقديم خدماتها لآلاف العملاء عبر شركات مرخصة في أكثر من 100 دولة حول العالم ضمن مجموعة سي أف آي المالية.

نبذة عن مجموعة سي أف أي المالية:

مجموعة سي أف أي المالية هي مزود عالمي حاصل على جوائز في الأسواق المالية وتتمتع بخبرة في المجال المالي لأكثر من 32 عامًا مع شركات مرخصة في لندن ولارنكا وبيروت وعمان ودبي وبورت لويس. تركز هذه المجموعة على توفير تجربة تداول لا مثيل لها ومتفوقة للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات ، امكانية الوصول إلى تداول متعدد الأصول، ودعم مخصص، وتحليلات يومية للسوق، وبنية تحتية للتداول متطورة للغاية بالإضافة الى مجموعة واسعة من منصات التداول. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.cfifinancial.com

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