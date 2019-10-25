‫سينوبيك تعرض لأول مرة أكبر رافعة مجنزرة في مشروع بالمملكة العربية السعودية

وإذ طورتها بالتعاون مع أكس جي، هذه الرافعة XGC88000 التي تبلغ قدرة رفعها 4,000 طن هي الرافعة صاحبة أكبر قدرة رفع في فئتها.

مدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية، 25 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت الشركة الصينية للبترول والغاز (“سينوبيك” أو “الشركة”) (HKEX: 386; SSE: 600028; NYSE: SNP) الرافعة المجنزرة XGC88000 ذات قدرة الرفع البالغة 4,000 طن يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر في موقع بناء مشروع سابك يونايت 3 في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية. رافعة XGC88000 هي الرافعة الحائزة على الرقم العالمي لناحية أكبر قدرة رفع في فئتها حاليا.

حضر ممثلون من شركة سينوبيك وسابك وسامسونغ الهندسية وأكثر من 20 شركة أخرى حفل إطلاق أول رافعة من طراز XGC88000 وشهدوا لحظة رفع الرافعة XGC88000 برج غسيل يبلغ وزنه 1926 طناً – وهو الجزء الأثقل والأهم من المعدات في مشروع يونايت 3 – في أقل من خمس ساعات في أول محاولة لها. وقد عرض هذا الحدث التاريخي قدرات سينوبيك الرائعة في مجال الهندسة والبناء.

وقال وانغ قوه هوا، نائب رئيس مجموعة سينوبيك الهندسية والمدير العام للرفع الثقيل في سينوبيك الهندسية، “بفضل طاقتها الرائدة في الرفع عالميا، فإن رافعة XGC88000 مجهزة جيدًا لمشاريع بناء الطاقة في صناعات النفط والكيماويات والفحم. وقد أثبتت بالفعل قدراتها في العديد من المشاريع الرئيسية داخل الصين، ونحن على ثقة من أن الرافعة المجنزرة الأكبر في العالم ستستمر في تحقيق النجاح في السوق الدولية.”

تم تطوير رافعة XGC88000 بشكل مشترك بين سينوبيك والشركة الصينية الرائدة في تصنيع آلات البناء أكس سي أم جي، وهي واحدة من المنتجات الرائدة لشركة سينوبيك. ويعترف بالشركة دوليا على تطبيقها ثلاث تكنولوجيات رائدة، وست تكنولوجيات رائدة على مستوى العالم وأكثر من 80 براءة اختراع وطنية.

بالإضافة إلى أعلى قدرة رفع لأي رافعة مجنزرة في جميع أنحاء العالم، تتمتع XGC88000 بقوة دفع هائلة تصل إلى 88000 طن للمتر الواحد. وهي مزودة بنظام تحكم لاسلكي عن بعد لمسافات طويلة لظروف مؤسسية مختلفة، وهي مصممة لإعادة تفكيكها بصورة سريعة ومريحة. منذ العام 2013، قطع هذا الطراز من الرافعات أكثر من 30000 كيلومتر (18641 ميلًا) ورفع 150 قطعة من المعدات بوزن جماعي يصل إلى 120،000 طن. وتحمل الرافعة حاليًا الرقم القياسي العالمي لرفع قطعة من المعدات يبلغ وزنها 2،155 طنًا بارتفاع 118 مترًا (62340 قدمًا).

بعد ظهورها لأول مرة، ستبقى الرافعة XGC88000 في الجبيل لرفع مفاعلين يعملان بطاقة 1،312 طن قبل نقلها إلى مشروع فصل الهواء GAS-P9 لصالح شركة الغازات الصناعية الوطنية في المملكة العربية السعودية ومشروع تكرير النفط دوقم في عُمان.

حول شركة سينوبيك

تعد شركة سينوبيك واحدة من أكبر شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في الصين. وتشمل عملياتها الرئيسية استكشاف وإنتاج ونقل وبيع النفط والغاز الطبيعي والمنتجات الكيماوية البتروكيماوية والفحم والألياف الصناعية والأسمدة والمنتجات الكيماوية الأخرى، وكذلك السلع والتكنولوجيات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تشارك سينوبيك في البحث والتطوير وتطبيق تكنولوجيات الطاقة.

ومن خلال مهمة شركاتية تتمثل في “توفير الطاقة للحياة الجميلة”، تنتهج سينوبيك إستراتيجيات التوجه نحو القيمة، والتطوير القائم على الابتكار، والتخصيص المتكامل للموارد، والتعاون المفتوح والنمو الأخضر والمنخفض الكربون لبناء شركة رائدة في مجال الطاقة والكيماويات.

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