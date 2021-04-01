‫سيارة GS8: سيارة SUV رائدة وفاخرة ذات 7 مقاعد

غوانزو، الصين، 1 أبريل / نيسان 2021، /PRNewswire/ — ليست سيارة GS8 ذات 7 مقاعد الطراز الرائد من شركة جاك موتور (GAC MOTOR) بلا سبب. سيارة ذات تصميم أنيق لكن قوي، فهي تجمع بين التصميم الفاخر والتحكم عالي الاستجابة والمحرك المذهل، بما يوفر أداء سلسًا على أي سطح. كل هذه العوامل ساهمت في شعبيتها بين السائقين في الشرق الأوسط، الذين يحتاجون إلى سيارة تجمع بين الجاذبية الشديدة والقوة الكبيرة. ستُعد سيارة GS8 إضافة مثيرة لطرز GS3، وGS4، وGA4 المتاحة في أول متجر لشركة جاك موتورز لصناعة السيارات على شكل حرف “G” عبر البحار في العراق.

أثناء تجربة القيادة الأخيرة لسيارة GS8 عام 2020 في دبي، أشاد مؤسس عرب جي تي (ArabGT) مصعب شعشاعة (Mousub Shashaa) بمحرك السيارة رباعي الأسطوانات 320T. يستخدم هذا المحرك الفريد تقنية تربو متطورة لتوليد قوة هائلة مع الحفاظ على التحكم السلس. أشارت عين السيد/ شعشاعة الخبيرة إلى تصنيع نفس الموردين، مثل بعض أكبر شركات العالم، للعديد من التفاصيل الموجودة كما بسيارة GS8، مثل نظام تكييف الهواء القوي. هذه إحدى الأسباب التي تجعل منتجات شركة جاك موتور قادرة على المنافسة في سوق السيارات الدولي.

يمكن رؤية المفهوم الجوهري لشركة جاك موتور ألا وهو “الحرفية” في كل بوصة من تصميم هذه السيارة. تحظى سيارة GS8 بتصميم خارجي ذي خطوط جريئة وانسيابية، وتصميم داخلي يتسم بالفخامة، فتمزج بين الجلود الفاخرة والألواح الخشبية الأنيقة، مع التقنيات سهلة الاستخدام التي تلبي احتياجات السائقين المعاصرين. تتضمن بعض هذه التقنيات شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصات قابلة للتمرير وخاصية الشحن اللاسلكي ونظام صوت هارمان كاردون (Harman Kardon) من الدرجة الأولى. علاوة على ذلك، فالسقف البانورامي الكبير يسمح بدخول أشعة الشمس، فتمتلئ مقصورة القيادة بالهواء والنور. صُممت سيارة GS8 بعدة تجهيزات أبسط للراحة والسلامة بعد إجراء الأبحاث الممتدة في سوق المستهلكين، مثل أزرار الذاكرة لتعديل وضعيات المقاعد، و8 أكياس هواء، وكاميرات مساعدة صف السيارة الدوارة 360 درجة، ومساعد تبديل الحارة، وتنبيه الخروج من الحارة.

وعلاوة على ما سبق، اكتسبت شركة جاك موتور سمعتها في كفاءة استهلاك الوقود. فيمكن لسيارة GS8 الجري لمسافة 740 كم بخزان ممتلئ، بحيث يجعل هذا الطراز من سيارات SUV الصينية منافسًا جديًا لسيارات الطرق الوعرة المثالية في الشرق الأوسط.

مريحة، وأنيقة وسهلة القيادة والأهم أنها مزودة بالتكنولوجيا المتطورة، فطراز GS8 مصمم لتتسم بالطموح. فهي تلبي كلًا من تحديات الصحراء ورغبة السائق الحديث في قيادة سيارة قوية وأنيقة وعالية التقنية.