‫سيارة هافال أف 7 الرباعية مغيرة لقوانين اللعبة في روسيا وباتت البطلة الجديدة للنقل الحضري

تولا، روسيا، 14 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة هافال لسيارات النقل الرباعي (“هافال”)، شركة صناعة سيارات الدفع الرباعي الصينية الرائدة، عن إطلاقها سيارة هافال أف 7 في الأسواق الروسية في حزيران/يونيو الجاري، ما جعلها أول شركة صناعة سيارات صينية تطلق سيارة جديدة يتم تصنيعها بالكامل وتسويقها في الأسواق الخارجية.

مع اكتمال الإنتاج والتجميع الكاملين في مصنع هافال الجديد في مدينة تولا الروسية، تطلق شركة صناعة السيارات الصينية موديلي الـمحركين 1.5 تي و2.0 تي عند الإطلاق. وقد حصلت سيارة هافال أف 7 بالفعل على إشادة واسعة بين المستهلكين الصينيين، وهي تجمع بين تكنولوجيا السيارات المبتكرة مع ميزات السلامة الشاملة، والتصميم المستقبلي الأنيق والأناقة، وقمة الاتساع والراحة، في خطوة من المقرر لها أن تعيد تعريف تصميم سيارات الدفع الرباعي وإنتاجها في صناعة السيارات الصينية.

وقال السيد جيروم سايغوت، المدير التنفيذي للعمليات في هافال موتور روسيا أل أل سي، “تعد سيارة هافال أف 7 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متطورة ومبتكرة وأنيقة وذكية، وستعمل كرائد جديد في مجال النقل الحضري في جميع أنحاء البلاد. في هافال أف 7، قمنا بدمج الابتكارات التكنولوجية الأساسية في سوق اليوم بما في ذلك شاشة تلفزيون بزاوية 360 درجة من أجل تعزيز السلامة، والتحكم التكيفي التطوافي، وشاشة وسائط متعددة بحجم 9 بوصات مع جهاز carle apple، و android auto، ومصابيح ليد أمامية بالكامل.”

تعد هافال أف 7سيارة رياضية متعددة الاستخدامات شاملة توفر تجربة قيادة عالمية المستوى مع:

• أداء قوي وفعال مدعوم بمحرك 1.5 أو 2.0 جي دي آي تي، غيار سريع بمقدار 0.2 ثانية، وسبعة تروس، وكفاءة نقل بنسبة 95 في المئة، واستهلاك منخفض للوقود، وتسارع إلى 100 كم في 8.8 ثانية

• جسم واسع الأفضل في فئته يبلغ طوله 4620 ملم وعرضه 1846 ملم وطوله 1690 ملم مع قاعدة عجلات 2725 مم، بالإضافة إلى 77 ملم مساحة رأس و 830 مم مساحة أرجل السيقان المقصورة

• أقصى درجات الراحة، مع ستة إعدادات للمقعد الأمامي قابلة للتعديل، وثلاثة إعدادات خلفية قابلة للتعديل، وكابينة هادئة لتجربة قيادة سلسة مع سرعات توربينية منخفضة للغاية تبلغ 1200 إلى 1400 دورة في الدقيقة

• تصميم ذكي مستوحى من تكنولوجيا الفضاء الجوي التي تتميز بخطوط حادة وملامح ناعمة ومصابيح أمامية مصفوفة على شكل نجمة وعجلات كبيرة مقاس 19 بوصة

نظام الدفع الرباعي الذكي لجميع التضاريس مع ستة أوضاع للقيادة – قياسية ورياضية وطينية ورملية فضلا عن الثلوج والقيادة الاقتصادية – باستخدام تكنولوجيا مخصصة عادة لموديلات الدفع الرباعي الفاخرة

• ميزات أمان شاملة مدمجة وفقًا لمعايير الخمس نجوم مع ست وسائد هوائية ، ونسبة الصلب الأفضل في فئتها بنسبة 65 في المئة، وتقنيات بارعة بما في ذلك نظام فرملة الطوارئ التلقائي المتكامل والتعرف على علامات الطريق تي أس آر.

قامت هافال بتوطين هافال أف 7 للسوق الروسي من خلال تحسين تصميم وأداء سيارات الدفع الرباعي لتوفير أفضل مزيج من السعر والجودة والقوة، مع مراعاة تفضيلات المستهلكين الروس وسوق السيارات المحلي.

يبدأ سعر هافال أف 7 من 1.449 مليون روبل. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: http://www.haval-global.com/

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