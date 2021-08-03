‫سوف تصبح TIENS Group مشاركًا عالميًا في صناعة الصحة الضخمة المستقبلية

تيانجين ، الصين, 3 أغسطس / آب 2021كما أعلن بفخر رئيس مجلس إدارة TIENS Group Li Jinyuan في منتدى تطوير الصناعة الصحية لطرق السير والطريق في عصر ما بعد الوباء الذي عقد في تيانجين ، الصين ، تستعد مجموعة TIENS لتصبح واحدة من المشاركين العالميين الرئيسيين في صناعة الصحة الضخمة في المستقبل.

يوفر هذا المنتدى فرصة للصين ومجموعة TIENS لإظهار أنفسهم لجمهور دولي واسع. يُذكر أن الضيوف ذوي الوزن الثقيل مثل المديرين المهمين للمنظمات الدولية ذات الصلة ، والخبراء في مجال الصحة ، والباحثين في المجالات المهنية للوجستيات وسلسلة التوريد ، وما إلى ذلك ، تمت دعوتهم لحضور هذا المنتدى .

قال Li Jinyuan ، رئيس مجلس إدارة TIENS Group ، بفخر للصحفيين أنه “على مر السنين ، عملت TIENS Group على تقدم كبير في بناء” طرق السير والطريق “واستثمرت الكثير من الطاقة لزيادة الاستثمار ، والتركيز على زيادة الاستثمار و توسع السوق في البلدان على طول ” طرق السير والطريق ” مع الجهود. حتى الآن ، أنشأت مجموعة TIENS فروعًا في أكثر من 110 دولة وأنشأت أسواقًا تجارية في 224 دولة ومنطقة. من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا القدرة على تحسين المعيشة ظروف أكثر من 47 مليون أسرة حول العالم وتعزيز مستويات معيشتهم “.

لقد أرست مجموعة تينز أساسًا قويًا في أوروبا ، وتأمل الآن في مزيد من التطور والنمو. سيتم دفع TIENS بشكل أكبر للوفاء بالتزامها “للبشرية الصحية والخدمة الاجتماعية” من خلال مشروع متاجر TIENS المتميزة في المستقبل. وفي الوقت نفسه ، يخططون للاستفادة من مكانة الشركات الصينية الرائدة في التجارة الإلكترونية على مر السنين ، وتحقيق التسويق العالمي والاستبدال بفضل التجارة الإلكترونية العالمية عبر الحدود لتحقيق فوائد أكبر .

قال لي جين يوان إن مجموعة TIENS ستطور تعاونًا أوثق مع الشركات من جميع أنحاء العالم في المستقبل ، وستدير العلاقات بشكل أفضل في جميع المجالات ، لا سيما في التنمية المستدامة مع الشركات التجارية من مختلف البلدان.

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