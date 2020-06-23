‫”سمايل ترين” تستأنف عمليات الشفة المشقوقة في أفريقيا

نيروبي، كينيا، 24 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — بعد أن بدأ رفع القيود الحكومية في أفريقيا وبعد أن بدأت المجتمعات في العودة إلى الحياة الطبيعية، عادت المؤسسة العالمية الخيرية التي تقوم بإجراء عمليات الشقة المشقوقة، سمايل ترين Smile Train، بالعمل مع شركائها المحليين في أفريقيا لاستئناف إجراء العمليات المنقذة للحياة، المجانية لأصحاب الشفة المشقوقة. وفي حين أن العالم أصبح مختلفا بسبب أزمة وباء كوفيد-19، تبقى الأولوية الأولى لسمايل ترين، كما كانت دائما، هي سلامة ورفاه المستفيدين من عملياتها وشركائها الطبيين وأسر من يخضعون لعملياتها الجراحية.

وأشارت نائبة الرئيس والمدير الإقليمي لمؤسسة سمايل ترينأفريقيا، الدكتورة إستر نوروج موريثي إلى وجود العديد من مرضى الشفة المشقوقة الذين ينتظرون العمليات الجراحية منذ تأجيلها في نيسان/أبريل الماضي. خلال هذا الوقت، واصلتسمايل ترينتقديم رعاية الشفة المشقوقة الشاملة بما في ذلك التغذية وعلاج النطق والدعم النفسي للمرضى. استثمرتسمايل ترينأيضًا أكثر من 500,000 دولار في توزيع معدات الحماية الشخصية، ومرافق غسيل الأيدي والأقنعة للشركاء والمرضى، بالإضافة إلى معدات لتمكين شركائها من مواصلة الرعاية لمرضى الشفة المشقوقة مع حماية أنفسهم ومرضاهم من كوفيد-19.

وقالت الدكتورة نوروج موريثي: “فيسمايل ترين أفريقيا، يسعدنا أن يتمكن المرضى، حيثما أمكن، من إجراء عمليات جراحية آمنة للشفة المشقوقة تمكنهم من العيش حياة كاملة ومنتجة. خلال الشهرين الماضيين، كان هناك ما يقرب من 2500 مريض ممن لم يتمكنوا من الخضوع للعميلات الجراحية. وعلى الرغم من تأجيل العمليات الجراحية، إلا أن نموذج الرعاية والشراكة الشامل الخاص بنا قد سمح لنا بالعودة إلى مسارنا بسرعة واستمرار الوصول إلى العلاج الآمن لمرضانا.”

وأضافت: “قدمتسمايل ترينأفريقيامعدات الوقاية الشخصية، وأجهزة قياس النبض، وموازين الحرارة بالأشعة تحت الحمراء غير الملامسة، ومحطات غسل اليدين والأقنعة التي ستقطع شوطًا طويلًا في حماية سلامة ورفاه العاملين في مجال الصحة والمرضى، وكذلك الدعم في الحد من انتشار الفيروس. وحيث يتوفر الاختبار، تدعمسمايل ترينشركاءنا المحليين بمنح تساعد في القيام باختبار المرضى قبل الخضوع للعملية الجراحية “.

على الرغم من أنسمايل ترينقدمت التوجيهات لاستئناف علاج الشفة المشقوقة، إلا أن عضو المجلس الاستشاري الطبي لسمايل ترينأفريقياالبروفيسورأديتوكونب و أديبولاأشار إلى أن العودة الحذرة للعمليات الجراحية كانت تسترشد في المقام الأول بالتدابير الداخلية التي وضعتها وزارات الصحة في البلدان التي تعمل فيها المنظمة. في حين تمكنت بعض البلدان من إبطاء انتشار الفيروس بشكل أكثر كفاءة، لا يزال البعض يواجه تحديات. ونصح البروفيسور أديبولا الشركاء باتباع الإرشادات داخل الدولة في استئناف الرعاية الطبية لمرضى الشفة المشقوقة.

وأشار البروفسور أديبولا إلى أن “استئناف العمليات الجراحية هي إغاثة مرحب بها به حتى بالنسبة لفرقنا الجراحية ولكن يجب القيام بها بشكل منهجي بتوجيه ودعم من الحكومة. التهديد الذي يشكله الفيروس حقيقي. لا تزال بعض البلدان تتصارع مع الإصابات المتفشية التي تطغى على رعايتها الصحية لذلك فإننا نشجع شركاءسمايل ترينعلى الالتزام بأعلى معايير الوقاية والمراقبة لمرضانا “.

تعملسمايل ترينبنشاط على دعم البرامج في أفريقيا منذ العام 2002. وفي ذلك الوقت، طورت المنظمة شراكات محلية مع أكثر من 245 مستشفى شريكا في جميع أنحاء أفريقيا لدعم أكثر من 120,000 عملية جراحية مجانية لمرضى الشفة المشقوقة.

الشفة المشقوقة هي اختلاف خلقي شائع يحدث عندما لا تلتحم بعض هياكل الجسم حول الفم معًا أثناء نمو الجنين. يمكن أن تشمل الشفة و / أو سقف الفم، الذي يتكون من أعلى باطن الحلق الصلب واللين. لا تزال أسباب الشفة المشقوقة غير معروفة، لكن عوامل الخطر تشمل العوامل البيئية، ونقص التغذية المناسبة قبل الحمل وأثناءه، وكذلك الأسباب الوراثية.

يعيش العديد من الأطفال الذين يعانون من الشفة المشقوقة غير المعالجة في جميع أنحاء العالم في عزلة، مما يجعل من الصعب عليهم تكوين الصداقات والالتحاق بالمدرسة، ولكن الأهم من ذلك، أنهم يواجهون صعوبة في الأكل والتنفس والتحدث. تواصلسمايل ترينالتواصل مع المجتمعات المحلية، وتبديد الخرافات والمعلومات الخاطئة التي تحيط بالشفة المشقوقة.

عن سمايل ترين

تعمل منظمة سمايل ترين على تمكين المتخصصين الطبيين المحليين من خلال التدريب والتمويل والموارد من توفير جراحة الشفة المشقوقة المجانية والرعاية الشاملة للأطفال من ذوي الشفاه المشقوقة على مستوى العالم. نحن نقدم حلًا مستدامًا ونموذجًا صحيًا عالميًا قابلًا للتطوير لعلاج الشفة المشقوقة، وتحسين حياة الأطفال بشكل كبير، بما في ذلك قدرتهم على الأكل والتنفس والتحدث والازدهار في نهاية المطاف. لمعرفة المزيد حول مقاربة سمايل ترين المستدامة وكيف تعني أن التبرعات التي تحصل عليها لها تأثير فوري وطويل الأمد على حد سواء، يرجى زيارة smiletrain.org. لمزيد من المعلومات حول عمل سمايل ترين في أفريقيا، يرجى زيارة smiletrainafrica.org و/أو info@smiletrainafrica.org.

اتصالات الإعلام لسمايل ترين

إميلي مانجيرو

مديرة العلاقات العامة، أفريقيا

+254 724 926 269/ +254737 621 668

emanjeru@smiletrain.org