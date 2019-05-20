‫سلسلسة أونور أن ترحب بأحدث أعضائها – سلسلة أونور 20

تحقق روائع تجربة مستخدم لا مثيل لها: الجمع القوي بين كاميرا 48 ميغابكسل الرباعية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتصميم الديناميكي المجسم بفضل الشريحة 7 أن أم كيرين 980 العاملة بالذكاء الاصطناعي ووحدة معالجة الصور تيربو 3.0

لندن، 22 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت ماركة الهواتف الذكية العالمية أونور رسميا سلسلة هواتفها أونور 20 لايت، أونور 20 وأونور 20 برو في لندن اليوم. وتمثل هذه المجموعة الرائعة دليلا على تميز السلسلة أن من أونور التي يشاد بها على تصميمها الفائق وقدرات تصويرها التي لا مثيل لها وتجربة المستخدم غير المسبوقة التي تلقى هوى عند الشباب العالمي.

وقد اجتذبت سلسلة أونور 20 التي أطلقت حديثا الأضواء العالمية بفضل تصميمها المجسم العالمي الأول وكاميرا الذكاء الاصطناعي الرباعية 48 ميغابكسل. ومكنت الكاميرا الرباعية الفائقة القوة السلسلة أونور 20 من تحقيق درجة دوكسومارك الرائعة 111 (1). سعر أونور 20 يبدأ من 499 يورو فيما يبدأ سعر أونور 20 لايت بـ 299 يورو.

وقال جورج تشاو، رئيس أونور: “في أونور، نتبع روحية “أفضل دائمًا “في كل ما نفعله”. ترحب سلسلة أن من أونور الشهيرة بأحدث عضو في أسرتها، وهي سلسلة أونور 20، وتدعو المستخدمين إلى “التقاط الروعة” بكاميرا عالية الجودة من مستوى مهني وتصميم تجسيمي رائع. هذا التصميم يعزز ريادتنا في صناعة الهواتف الذكية، المتجذر بقوة في النهج الرئيسي الذي تتبعه أونور في اللعب المرح. نرحب بالمستخدمين من جميع أنحاء العالم ليشهدوا روعة سلسلة أونور 20 على موقعنا الرسمي HiHONOR.com.

روعة الكاميرا آي أم أكس 586، 48 ميغابكسل الرباعية بالذكاء الاصطناعي ذات النوعية الرائدة

تقود الكاميرا رباعية المركز الرئيسية بكاميرا آي أم أكس 586، 48 ميغابكسل الرئيسية من سوني، والتي تتميز بوضعية الوضوح الفائق المتقدم ووضعية أيه آي أس اليلية الفائقة لتمكين المستخدمين من التقاط صور أكثر وضوحًا. تم تزويد الكاميرا الرباعية أيضًا بكاميرا الزاوية الواسعة الفائقة 16 ميغابكسل، وكاميرا تليفوتو 8 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميغابكسل، والتي تتيح للمستخدمين التقاط الصور على نطاق أوسع وأقرب من خلال تثبيت الصورة البصرية (OIS) .

أرسلت سلسلة أونور20 أيضًا موجات صدمة في جميع أنحاء الصناعة من خلال ابتكار وضعية أيه آي أس الليلية الفائقة وأكبر فتحة F1.4 في الصناعة (2). تعمل هذه الوضعية، المزودة بتقنية التثبيت المتعدد الأطر والذكاء الاصطناعي، والخوارزمية المحسّنة، على إنشاء لقطات ليلية فائقة الوضوح مع سطوع أعلى وضوضاء أقل مع الحفاظ على لون أفضل. مع مرور المزيد من الضوء عبر العدسة بسبب فتحة F1.4، يمكن للمستخدمين تسجيل لحظاتهم السحرية بتفاصيل أكبر حتى في البيئات ذات الإضاءة الخافتة. ساهمت الكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والميزات الرائدة في الصناعة في حصول سلسلة هواتف أونور هذه على دوكسومارك 111 (3).

تتيح الكاميرا رباعية المركز 48 ميغابكسل للمستخدمين التقاط صور بوضوح شديد خلال اليوم، خاصةً مع وضعية الوضوح الفائق بالذكاء الاصطناعي بعد ذلك، تجمع كل من وحدة معالجة الصور وآي أس بي الثنائية لشرائح كيرين 7 أن أم، 980 المزودة بالذكاء الاصطناعي (4) التفاصيل من كل صورة من هذه الصور في صورة “واحدة فائقة 48 ميغابكسل” بجودة تتجاوز الصور العادية بدقة 48 ميغابكسل. يتم ضبط التفاصيل والألوان لتحسين الوضوح. بفضل الكاميرا الفائقة الزاوية 16 ميغابكسل، يمكن للمستخدمين التقاط المزيد بزاوية عرض واسعة تبلغ 117 درجة. توجه تقنية تثبيت الصورة البصري التعليمات لأجهزة استشعار الدوران الصغيرة بالتحويل السريع لقطع زجاج العدسة إلى الحركة غير المضبوطة قبل تحويل الصورة إلى تنسيق رقمي، مما ينتج صورة أكثر وضوحًا حتى بأيد مهتزة.

يمكن أن توفر عدسة ماكرو بدقة 2 ميغابكسل للمستخدمين ميزة إبداعية من خلال تقديم زوايا جديدة لن تتمكن العين المجردة من رؤيتها. وهي تتيح للمستخدمين التقاط تفاصيل مذهلة تصل إلى 4 سم، وهي مثالية للمصورين الذين يستمتعون بتصوير النباتات والحيوانات. وبالمثل، فإن القدرة على تكبير موضوع الصورة بزووم بصري 3X بدون خسارة، والتكبير الهجين 5X ، والتكبير الرقمي 30X، يعني أنه يمكن للمستخدمين التقاط تفاصيل دقيقة بتقدير مطلق – وهي ميزة مفيدة للمصورين المحبين للطبيعة الذين يتطلعون إلى تصوير الحياة البرية بعيدة المنال أو المصورين في الشوارع الذين يصورون صخب الحياة في المدينة.

روعة التصميم الهولوغرافي الديناميكي الحديث

تعيد سلسلة سلسلة أونور 20 تعريف تجربة المستخدم من خلال أن تصبح المنتج الأول في تاريخ أونور الذي يقدم خلفية زجاجية ديناميكية ثلاثية متعددة الأبعاد. وإذ يتم إنتاجها بدقة بفضل تقنية الأبعاد المتعددة 3 دي من أونور، تقوم هذه العملية من مرحلتين أولا بإنتاج طبقة عميقة باستخدام تقنية النانو لنقش ملايين المنشورات المصغرة. وعند الانتهاء من هذه العملية المعقدة، يستمر المهندسون في تجميع الزجاج المنحني ثلاثي الأبعاد، طبقة الألوان، وطبقة العمق. مع مرور الضوء عبر المنشورات في طبقة العمق، ينعكس الضوء وينكسر في جميع الاتجاهات.

يتم الجمع بين طبقة اللون في سلسلة أونور 20، المطلية إما باللون الأسود الفانتوم أو الأزرق الوهمي أو سواد منتصف الليل أو الياقوت الأزرق، وبين الطبقة الزجاجية والعميقة في بيئة فراغ تحت التحكم الدقيق في درجة الحرارة والضغط. والنتيجة هي تأثير بصري مدعم للعمق يجعل سلسلة أونور 20 مميزة عن سابقاتها. ونظرًا للعملية المعقدة، فمن بين كل 100 غطاء خلفي، فإن 20 غطاء فقط تلبي المعايير الصارمة.

روعة تجربة المستخدم الشاملة

تدفع روحية “دائما أفضل” من العلامة التجارية أونور العلامة التجارية إلى تجاوز التصميم النصي للألوان والألوان من الخلفية الزجاجية الديناميكية المجسمة. تتميز سلسلة أونور 20 بشاشة عرض 6.26 بوصة مع نسبة عرض إلى شاشة تبلغ 91.7٪. وبكاميرا مقاس 4.5 مم في الشاشة، تتيح شاشة العرض الشاملة تجربة بصرية أكثر إثارة دون المساس بالجماليات.

يوضع مستشعر بصمة الإصبع على الجانب الأيمن من إطاره المصنوع من الألومنيوم لإكمال وضع الأصابع الطبيعي عند قيام الشخص بتناول هاتف. يسمح الوضع غير المتماثل على شكل حرف L لعدسات الكاميرا الأربع بتوفير بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة (5) يمكنها أن تدعم الاستخدام المتواصل طوال اليوم للهاتف (6). في الوقت نفسه، تعتمد سلسلة أونور 20 تقنية صفائح تبريد الجرافين (7)، وهو حل حراري جديد يمكنه تبديد الحرارة بكفاءة وبالتالي الحفاظ على الأداء الأمثل.

في ما يتعلق بألعاب الهواتف المحمولة، تم تجهيز سلسلة أونور 20 بوحدة معالجة الصور 3.0 الرائدة في الصناعة – وهي ميزة تعزز إمكانات ألعاب الجهاز من خلال تزويد المستخدمين بتجربة مرئية وحساسة. بدعم من طلبات المستهلكين، تعاونت سلسلة أونور 20 مع ما يقرب من 25 من الألعاب الأكثر طلبًا للهواتف المحمولة في الوقت الحالي بما في ذلك Fortnite و PUBG Mobile و Arena of Valor.

بصرف النظر عن تجارب المشاهدة والألعاب، يمكن للمستخدمين الانغماس في تجربة صوتية غامرة من خلال ميزة الصوت المحيط الافتراضي 9.1 المدعومة من هستن 6.0. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذه التقنية المتطورة في الهواتف الذكية. يدعم الصوت المحيطي الافتراضي 9.1 معظم سماعات الأذن ويأتي مزودا بميكروفون مزدوج مع تقليل الضوضاء – وهو نظام مصمم وفقًا للاحتياجات المحددة لمحبي التكنولوجيا والصوت.

نبذة عن شركة أونور

شركة أونور هي ماركة إلكترونية رائدة في مجال الهواتف الذكية. تم إنشاء هذه العلامة التجارية لتلبية احتياجات الأشخاص الرقميين فطريا من خلال منتجات الإنترنت المحسنة التي تقدم تجربة فائقة للمستخدمين، وتلهم على العمل، وتعزز الإبداع وتمكن الشباب من تحقيق أحلامهم. وبعملها هذا، فقد ميزت أونور نفسها عن الآخرين من خلال عرض جرأـتها الخاصة في عمل الأشياء بطريقة مختلفة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم أحدث التقنيات والابتكارات لعملائها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع أونور على: www.hihonor.com أو تابعونا على:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/honorofficial/

على أساس أداء أونور 20 برو

موجود بصورة خاصة على أونور 20 برو

على أساس أداء أونور 20 برو

هذه هي أول شريحة هاتف جوال في العالم أس أو سي، وأول شريحة هيكل كورتيكس أيه 76، وأول تصميم لوحدة معالجة صور ثنائية، وأول شريحة في العالم ندعم أل تي إي كات 21.

هاتف أونور يأتي مزودا ب ببطارية 3.75 أمبير.

على أساس اختبارات مختبر أونور.

متوفرة فقط في أونور 20 برو. أونور 20 يأتي مزودا فقط بورقة غرافيت.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/890770/1.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/890769/2.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/890771/3.jpg