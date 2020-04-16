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You are here:  / Arabic / Press Release / ‫سلسلة هواتف تكنو كامون 15 تي في سي ستنطلق على قناة تلفزيون تشانيلز وستارتتايمز زون من الساعة الثامنة إلى التاسعة مساء يوم 2 أبريل

‫سلسلة هواتف تكنو كامون 15 تي في سي ستنطلق على قناة تلفزيون تشانيلز وستارتتايمز زون من الساعة الثامنة إلى التاسعة مساء يوم 2 أبريل

April 16, 2020   

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لاغوس، نيجيريا، 16 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — من المقرر أن تطرح شركة تكنو سلسلة هواتفها الجديدة كامون 15 بكاميرا في أول إطلاق في أفريقيا لمنتج تلفوني على تلفزيون تشانيلز  وتلفزيون ستارت تايمز زون من الساعة 8:00 إلى الساعة 9:00 مساء يوم 2 نيسان/أبريل. وتأكد أن الفنان ويزكيد سيكون حاضرا خلال هذا الحدث المعلمي وأن ويزكيد سيقوم بتقديم هدايا مفاجأة للمشاهدين. وتم إنتاج الإعلان التجاري لسلسلة هواتف تكنو كامون 15 من قبل فريق من هوليوود.

TECNO CAMON 15 TVC to Debut on Channels Television and Startimes Zone from 8:00 to 9:00 pm, April 2nd

لن تكون سلسلة

هواتف تكنو كامون 15 فقط نسخة مطورة من منتجها السابق السلسلة كامون 12، ولكنها ستكون أيضًا متطورة بالنسبة إلى المنتجات المماثلة الموجودة حاليًا في السوق في إفريقيا. ومع

الفنان ويزكيد، أحد أكثر النجوم شعبية في إفريقيا، والإعلان التلفزيوني الذي أنتجته هوليوود، ومع كاميرا

سوني

بدقة 64 ميغابكسل، وتقنية

TAIVOS 

ذات العلامة التجارية، تطلق

تكنو

بفخر سلسلة

 كامون 15.

وإذ يتميز بأربع كاميرات خلفية، تدعم العدسة الرئيسية بكاميرا سوني 64 ميغابكسل لإنتاج صورة فائقة الدقة. يعمل مستشعر 64 ميغابكسل على تحسين وضوح الصورة بنسبة 68٪. انقر الغالق الرقمي لالتقاط مناظر جميلة وذكريات لا تُنسى. فكر في تجريف المناظر الطبيعية المسائية بتفاصيل الحياة الساكنة التي يمكنك تكبيرها مباشرةً، وابدأ في التقاط الصورة.

تعتبر الكاميرا الأمامية المنبثقة واحدة من أحدث ميزات التصوير الرقمي – إذ يمكن للمستخدمين رؤية أنفسهم من الشاشة وإنشاء تأثير “بوكيه” الاحترافي بسهولة بأنفسهم. تستخدم التكنولوجيا أيضًا خوارزمية لجعل الصور أكثر سطوعًا ووضوحًا. ميزة الذكاء الاصطناعي Beauty  تستطيع اكتشاف شكل الجسم وتساعد على تحسين مظهر الجسم، مما يجعل الشكل أكثر نعومة وجمالاً – من لا يريد أن يبدو رائعًا في الصور؟

لمعرفة المزيد عن كل الضجة حول سلسلة هواتف تكنو كامون 15، أو لمعرفة ما إذا كان هذا المنتج مناسبًا لاحتياجاتك، فإن أفضل طريقة هي أن تكتشف بنفسك: سيتم عرض الإطلاق عبر الإنترنت على تلفزيون تشانيلز وستارت تايمز زون، من الساعة 8:00 إلى 9:00 مساءً يوم 2 نيسان/أبريل. شاهده، وقم بالاختيار!

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1140193/TECNO_mobile.jpg

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