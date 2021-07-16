‫سكيور إيندز تغلق جولة تمويل بقيمة 21 مليون دولار من السلسلة أ لإضفاء الطابع الديموقراطي على الهوية والحوكمة السحابية

بدعمٍ حصري من إليفانت بعد نمو الإيرادات بنسبة 340% على أساس سنوي، اكتسبت شركة للأمن السيبراني بأتلانتا بالفعل ما يقرب من 100 عميل منذ اعتمادها لأول مرة في منتصف عام 2019؛ مع الاستعانة بخدمات بليتز لملء أكثر من 125 وظيفة في أتلانتا وفي جميع أنحاء العالم على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة

أتلانتا, 16 يوليو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة سيكيور إيندزسيكيور إيندزالتي تتخذ من أتلانتا مقرًا لها، اليوم أنها أغلقت جولة تمويل من السلسلة “أ” بقيمة 21 مليون دولار بقيادة شركة إليفانت حصريًا. يأتي هذا الاستثمار – وهو أحد أكبر جولات “أ” في نظام الأمن السيبراني المزدهر في أتلانتا والنظام البيئي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا حتى الآن – بعد زيادة مذهلة بلغت 340% في الإيرادات السنوية المتكررة على أساس سنوي. أصبحت سيكيور إيندز، التي كانت في السابق مدعومة من قبل مؤسسيها، تضم الآن ما يقرب من 100 عميل و تحافظ على شراكات بارزة في مجال التكنولوجيا والموزعين في جميع أنحاء العالم.

تُمكّن سيكيور إيندز الشركات الأكثر تقدمًا في العالم من أتمتة مراجعات وصول المستخدم بالكامل وتدقيق الاستحقاقات وطلبات الوصول والفصل بين المهام. وتساعد المنصة المؤسسات على توفير الوقت الثمين في التنفيذ والصيانة مع تقليل تكاليف التدقيق بنسبة تصل إلى 60%. لتلبية الطلب المتسارع بشدة، سيتم استخدام التمويل بشكل أساسي لتوسيع نطاق العمليات وتطوير المنتجات، وللتوسع الجغرافي في الأسواق غير المستغلة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

وقد صرح تيبو غاغوتورو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكيور إيندز، قائلًا: “لقد أنشأنا أول منصة لحوكمة الهوية متوافق تمامًا مع السحابة وقابل للتكوين، مما يمكّن المؤسسات من تأمين الهويات والحماية من انتهاكات البيانات وتلبية احتياجات الأمان والامتثال” “تتيح سهولة استخدام المنصة للمؤسسات إنشاء برامج الامتثال والمخاطر الإلكترونية التي تعتمد على الهوية بسرعة. نحن ممتنون لشركة إليفانت لتبنيها رؤيتنا لإضفاء الطابع الديموقراطي على الهوية والحوكمة السحابية ونتطلع إلى العمل معًا بينما نواصل التوسع”.

على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة، تعتزم سكيور إيندز زيادة قوتها العاملة ثلاث مرات تقريبًا، لملء أكثر من 125 دورًا في المبيعات والتسويق وهندسة المنتجات في كل من الولايات المتحدة والعالم. كجزء من الصفقة، سينضم كل من جيريميا دالي وكريستوفر دي سوزا، الشركاء في إليفانت، إلى مجلس الإدارة.

حيث قال دالي: “كان النمو السريع لشركة سكيور إيندز على مدار العامين الماضيين مثيرًا للإعجاب بشكل خاص عند النظر في التحديات العديدة التي أحدثها جائحة كوفيد-19 ومشهد الأمن السيبراني شديد التنافسية”. “أعتقد أنا وكريس أن إدارة الهوية أصبحت أكثر أهمية للشركات في جميع أنحاء العالم وتحتاج إلى تعطيل. توفر سكيور إيندز هذا التعطيل من خلال تقديم حل مبتكر وأنيق أصلي على السحابة يحبه العملاء. نحن متحمسون لشراكة طويلة ومثمرة تساعد سكيور إيندز على تنفيذ رؤيتهم لمستقبل حوكمة الهوية”.

نهجٌ جديد لحوكمة الهوية، والبيانات، والسحابة

تعمل المؤسسات على تسريع خارطة الطريق الرقمية الخاصة بها مع توزيع أصولها الآن بين عمليات النشر المحلية والقائمة على السحابة. وكجزء من احتياجات الأمان والامتثال الخاصة بهم، هناك طلب متزايد على منتج قائم على الأمان كخدمة SaaSيمكن الاعتماد عليه بسهولة ويسمح لهم بالحصول على شهادات وصول مثل SOX وHIPAA و PCI-DSSوGDPR وISO 27001 حتى أثناء الخضوع لعملية تحوّل.

بالاستفادة من التحليلات التنبؤية التي تدعم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، قامت سكيور إيندز ببناء منتج متعدد الاستخدامات دون قيود الحلول المحلية القديمة الحالية، مما يوفر عائد استثمار مرتفعًا ووقتًا قويًا للقيمة وتكلفة إجمالية أقل للملكية مقارنة بالحلول القديمة في السوق. يتم تثبيت مجموعة المنتجات السحابية الأصلية مباشرة مع تطبيقات العملاء الحالية، مثل أكتيف دايركتوري، وسيرفيس ناو، وبينج، وورك داي، وأوكتا، من بين أمور أخرى، مما يمكّن المؤسسات من تحقيق معايير الامتثال والمخاطر المرجوة.

وقد أوضح ديفين ريدي، الشريك المؤسس ومدير العمليات، “ينجذب العملاء إلى سكيور إيندز لأننا قمنا بتبسيط إدارة الهوية، ووالسحابة من خلال إنشاء منتج يركز على مستخدم الأعمال”. “لقد قمنا ببناء منصة بعناية للحصول على تدفقات عمل بديهية تسمح للمستخدمين النهائيين بدون خبرة IGA لتلبية أهداف الامتثال والأمان.”

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نبذة عن سكيور إيندز

يوفر سكيور إيندز منصة لإدارة الهوية عبر السحابة مع وحدات متعددة. ويمكن للمؤسسات بشكل فعال إدارة استحقاقات الاعتماد (CEM) وشهادات الوصول وإدارة استحقاقات البنية التحتية السحابية (CIEM) وطلبات الوصول ومخاطر الهوية والتحليلات وفصل المهام (SoD). يقع مقر الشركة في أتلانتا وتدعمها شركة إليفانت.

نبذة عن إليفانت

إليفانت هي شركة رأس مال استثماري تركز على برامج المؤسسات وشبكة الإنترنت الاستهلاكية وأسواق الهاتف المحمول. لمعرفة المزيد عن إليفانت، يرجى زيارة: https://elephantvc.com/ .

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