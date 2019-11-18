‫”سكيلد ناو” تقدم محرك الاختبارات “سكيلد ماتريكس” والذي يشمل انشاء وإدارة الاختبارات بطريقة رقمية ، ويعد بمثابة بوابة تكنولوجية للتحول من التعامل الورقي في مجال التعليم والتدريب الى العالم الإلكتروني.

يوفر “سكيلد ماتريكس”، وهو أحد حلول “سكيلد ناو”، أدوات بناء قوية مدمجة للإختبارات وتقارير مرنة قابلة للتعديل لضمان قدرة مزودي الاختبارات على إنشاء ونشر وصيانة اختبارات معتمدة وموثقة يتم طرحها بشكل آمنً. كما تجعل المنصة التكنولوجية الاختبارات متاحة في أي وقت من خلال مراكز الاختبارات المعتمدة ، وفي بيئة إختبار مراقبة وأمنة . كما تتيح المنصة تقديم الإختبارداخل المؤسسات والهيئات من خلال الشبكات الخاصة بهم.

واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية – 18 شهر نوفمبر 2019 /PRNewswire/ – أطلقت “سكيلد ناو” أحدث منصاتها التكنولوجية “سكيلد ماتريكس”، للمساهمة في رفع كفاءة التعليم والتدريب بشكل إلكتروني ودعم جهود التحول الى مجتمع المعرفة. “سكيلد ماتريكس” يعتبر بمثابة نقلة نوعية لأدوات تأليف ونشر الإختبارات المستندة الى أحدث المعاييرالمعتمدة على الحوسبة السحابية المعاصرة، كما يعد نقلة نوعية فيما يتعلق بتقييم المهارات، وكفاءة وفعالية منح الشهادات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

شركة Technavio، وهي شركة عالمية متخصصة في أبحاث السوق، تتوقع نمو سوق تدريب الشركات العالمي بمعدل سنوي مركب نسبته 9.79٪ خلال الفترة من 2018 إلى 2022، حسبما ورد في “قطاع تدريب الشركات: التوقعات العالمية حتى 2022، الذي نشره موقع “Reportlinker ” في يونيو 2018.

تتوقع سكيلد ناو أنه مع وجود صناعة عالمية لتدريب الشركات تقدر إيراداتها بحوالي 362 مليار دولار سنويًا، سوف تتصاعد أحتياجات التحقق من قياس مهارات الموظفين والتأكد من العائد على الاستثمار في التدريب “. توفر “سكيلد ماتريكس” منصة تكنولوجية للمؤسسات والهيئات كحل آمن وموثوق للتأكد من تحقيق أهداف تطوير الموارد البشرية بشكل قابل للقياس، حسب أحدث المعايير العالمية.

بوابة “سكيلد ماتريكس” هي منصة تقدم من خلالها اختبارات يمنح بمقتضاها شهادات معتمدة لمجموعة متنوعة من التخصصات المهنية، والتقنية، وتكنولوجيا المعلومات، والمهارات الشخصية من مزودي الاختبارات في جميع أنحاء العالم.

كما ترحب المنصة الآن بالمتقدمين للاختبارات، بما في ذلكESL Wizard, وهو مجموعة اختبارات مستوى إجادة الإنجليزية كلغة ثانية. وتشتمل المنصة أيضًا على Skills Wizard، وهو تقيييم للمعلومات المتعلقة بكفاءة المهارات، وتحديد الفجوات الخاصة بالمهارات، وتحديد مسارات التدريب الموصى بها للأفراد. طورت “سكيلد ناو” كلّاً من المنتجين وقامت بإصدارهما.

“سكيلد ماتريكس” يُقدَّم إلى السوق عالميًا من خلال مراكزاختبارات معتمدة، و شركاء التوزيع، ومن خلال شراكات مباشرة مع الشركات والهيئات الحكومية، والكليات المهنية، والجامعات حول العالم.

المرفقات: نشرة “سكيلد ماتريكس”

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/880635/Skilled_Now_Logo.jpg